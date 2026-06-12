【8/29・8/30開催】ATOMica KOMMONSカンパニー、日本最大級のCSコミュニティ「CS KOMMONS」にて「CS夏合宿2026」を開催

株式会社ATOMica

株式会社ATOMica（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役Co-CEO：嶋田 瑞生、南原 一輝、以下「ATOMica」）は、ATOMicaのKOMMONSカンパニー（カンパニーCEO：白塚 湧士）が運営する日本最大級のカスタマーサクセス（以下「CS」）コミュニティ「CS KOMMONS」において、2026年8月29日（土）～30日（日）の1泊2日で、「CS夏合宿2026」を開催することをお知らせいたします。

近年、生成AIの進化により、多くの業務が効率化される一方で、「顧客の一次情報」の価値はこれまで以上に高まっています。顧客がどのような課題を抱え、何に価値を感じ、なぜ継続・解約するのか。その情報を最も多く保有しているのがCSです。私たちCS KOMMONSでは、こうした時代においてCSは単なる顧客対応部門ではなく、顧客の声を事業や組織へ届けるハブとしての役割を担うと考えています。今回開催するCS夏合宿2026では、「同じ悩みを、違う視点で。」をテーマに、AI活用、部署間連携、マネジメントなどについて会社を越えて実践知を共有し、これからの「カスタマーサクセス経営」を考える場を創出します。

■ なぜ今、カスタマーサクセス経営なのか

これまで一般的とされてきた一気通貫型組織とTHE MODEL型の分業組織は、それぞれ顧客の一次情報の取得や全社活用に課題があり、正しく顧客価値に繋げられない”もったいない”が発生しています。カスタマーサクセス経営は、CSから現場の一次情報を開発・営業・マーケティング等の各部署に還流し、「顧客の成功」を起点にLTV最大化を実現する新しい事業運営の形です。

従来、CSは既存顧客の解約抑止を担う役割として語られることが多くありました。しかし、生成AIの普及により、公開情報へのアクセスが容易になり、現場の一次情報の重要性が格段に増す中、CSにはより大きな役割が期待されています。一方、CSの役割が限定され、本来発揮すべき最大限の価値創出につながっていない組織が、まだまだ多いのが現状です。

だからこそ私たちは、会社を越えて実践知を共有しながら学び合い、それぞれの現場での挑戦や試行錯誤を持ち寄れる場が必要だと考えています。

■ 合宿テーマ「同じ悩みを、違う視点で。」

AI活用、部署間連携、マネジメント。CSとしての事業貢献に向き合う中で、多くの企業が同じ悩みを抱えています。一方で、その悩みに対する向き合い方や解決アプローチは企業ごとに異なります。

今回のCS夏合宿2026では、同じ課題に向き合う仲間同士が会社の垣根を越えて集まり、それぞれの実践や試行錯誤を共有します。答えを教わる場ではなく、異なる視点と出会い、自社での実践につなげる場を目指します。

■ 合宿では、2026年上期「傍楽PJ」の成果発表を実施

今回の夏合宿では、CS KOMMONS内で上期に実施してきた「傍楽PJ（はたらくプロジェクト）」の成果発表を中心コンテンツとして実施します。傍楽PJとは、会社の垣根を越えて集まったコミュニティメンバーが、CSに関するテーマごとにチームを組み、実践や対話を重ねながら学び合うプロジェクトです。また、各セッション後には参加者同士のディスカッションも実施し、自社に置き換えながら考える時間を設ける予定です。

2026年上期は以下のテーマで活動を行っています。

■開催概要

- テーマ別分科会PJ：CS業務へのAI活用をテーマに、各社の活用事例や試行錯誤を共有。- 組織の壁を越えようPJ：「CS×開発」「CS×マーケティング」といった部門を越えた連携のあり方や、顧客起点の組織づくりについて議論。- マネージャー向け1on1 PJ：CSマネージャー同士で、1on1や育成、組織づくりに関する実践知を共有。- Podcast PJ：CS KOMMONSメンバーがパーソナリティとなり、CSの実践知やキャリア、組織づくりについて発信。- 日程：8/29（土）～8/30（日）の1泊2日- 参加対象：カスタマーサクセス担当者- 定員：40名- 場所：タカオネ- 住所：〒193-0844 東京都八王子市高尾町２２６４- アクセス：【京王高尾線】高尾山口駅から徒歩1分【JR中央線】高尾駅から京王高尾線乗り換え、高尾山口駅下車- 参加費：- - 一般参加者：22,000円- - 一般参加者（6月末までの早割、KPP（※）、KOMMONSクルー）：20,000円- 主催：CS KOMMONS（株式会社ATOMica）- イベント紹介ページ：https://kommons.co.jp/cs-community/event/summer_cs2026- 申し込みページ：https://connpass.com/event/393485/

※KPP（KOMMONS Premium Partners）とは

KPPは、CS KOMMONS内で活動する、カスタマーサクセスのマネージャー・責任者を中心とした分科会です。各社で先進的な取り組みや組織づくりに挑戦しているメンバーが集まり、事例共有や相互支援を通じて、カスタマーサクセス経営の実現に向けた学び合いを行っています。今回の夏合宿では、KPPメンバーも参加し、現場での実践や試行錯誤について共有予定です。

■ 主催者コメント：株式会社ATOMica KOMMONSカンパニー CEO／CS KOMMONS運営責任者 白塚 湧士

生成AIの台頭により、顧客の一次情報の価値はさらに高まっています。その中でCSは、顧客の声を事業や組織へ届けるハブとして、これまで以上に重要な役割を担うようになっていくと考えています。しかし、既存顧客の解約抑止に留まらず、CSを事業成長を牽引する組織にしていく「カスタマーサクセス経営」の実践事例はまだまだ少ないのが現状です。

だからこそ今回の夏合宿では、AI活用、組織連携、マネジメントなど、各社が今まさに向き合っている試行錯誤を持ち寄り、会社を越えて対話できる場をつくりたいと考えています。この2日間が、新しい視点や仲間と出会い、それぞれの会社でカスタマーサクセス経営を考えるきっかけになれば嬉しいです。

■ KOMMONSカンパニーについて

KOMMONSカンパニーは、「働くを、傍楽（はたらく）に。」をVisionに掲げ、カスタマーサクセス（CS）領域に特化した業務設計・業務支援（BPO）事業を展開する社内カンパニー。マーケティング・セールス・サポートなど多様な領域にまたがるCS業務において、メンバー一人ひとりの強みを活かした組織づくりと実行支援を行う。これまでに、SaaSスタートアップやベンチャー企業を中心に、250件以上のプロジェクトに伴走。業務フローの設計から実行までを担いながら、事業成長と現場定着の両面を支える仕組みを構築している。一人ひとりが「誰かの役に立っている」という実感を持てる“傍楽”の機会を社会に広げることを目指し、実践に根ざしたCSの仕組みづくりを推進している。日本最大級のカスタマーサクセスコミュニティ「CS KOMMONS」を運営。

KOMMONSカンパニーWEBサイト：https://kommons.co.jp

■株式会社ATOMicaについて

株式会社ATOMica（読み：アトミカ）は、「頼り頼られる関係性を増やす」をミッションに、全国でソーシャルコワーキング(R)事業を展開する創業7年のスタートアップ企業。あらゆる願いに寄り添い、人と人を結び続けるために、企業や自治体、大学や地域をはじめとする多種多様なパートナーが保有する場に対して、コワーキング施設をゼロからプロデュース・運営。各施設に常駐するコミュニティマネージャーを中心に、場所としてのコワーキングスペースの枠を超え、出会いや交流、共創を持続的に生み出すためのコミュニティづくり、街づくりを行なう。現在、全国で60以上の施設（※）を運営している。「東洋経済すごいベンチャー100」2025年版に選出。

※2026年6月時点

■会社概要

社名：株式会社ATOMica（アトミカ）

設立：2019年4月5日

代表者：代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生、南原 一輝

所在地：東京都中央区日本橋富沢町9-4 日本橋富沢町ビル THE E.A.S.T.日本橋富沢町 6階（東京オフィス）

事業概要：コワーキングスペースの立ち上げ・企画・運営支援、産学協同プロジェクトの企画・運営、コミュニティを通じたDX/CX領域の人材育成とマッチングをはじめとするソーシャルコワーキング(R)事業

コーポレートWEBサイト：https://atomica.co.jp

コミュニティマネージャー特設WEBサイト：https://atomica-communitymanager.com