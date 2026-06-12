【出品銘柄発表】 名古屋・栄で開催する日本酒試飲イベント「SAKAE SAKE SQUARE 2026」
愛知県酒造組合、岐阜県酒造組合連合会、およびZIP-FMは、愛知・岐阜の地酒を名古屋・栄の中心地で堪能できるイベント「SAKAE SAKE SQUARE 2026」を、2026年7月18日(土)～20日(月・祝)の3日間、オアシス２１銀河の広場 特設会場にて開催いたします。
この度、イベントで楽しめるお酒、全150銘柄が発表となりました。
今年は愛知・岐阜の酒蔵が各日20蔵以上、3日間で50蔵が集結し、爽快なスパークリング日本酒、フルーティーな純米吟醸の生酒、濃醇な原酒、個性光るリキュールと幅広く、日本酒ビギナーから通まで楽しめる内容です。また、今年も銘柄によってはロック、ソーダ割での提供も実施します。
夏の栄で、東海の日本酒文化を丸ごと体感できる3日間です。
開催概要
【イベント名】SAKAE SAKE SQUARE 2026～サカエ サケ スクエア 2026～
【開催日時】 2026年7月18日（土）～20日（月・祝）
18日（土）13:00～21:30（21:00 ラストオーダー）
19日（日）11:00～20:00（19:30 ラストオーダー）
20日（月・祝）10:00～18:00（17:30 ラストオーダー）
※今年は暑さ対策の一環で日ごとに開催時間が異なります。また、土曜日は15:00～15:30、日曜日・月曜日は14:30～15:00をレストタイムとし、お酒の提供をお休みします。
【会場】オアシス２１ 銀河の広場 特設会場（名古屋市・栄）
【主催】愛知県酒造組合 ／ 岐阜県酒造組合連合会 ／ ZIP-FM
【後援】名古屋市
【協賛】ハウスウェルネスフーズ
【協力】オアシス２１
【HP】https://zip-fm.co.jp/sakaesake26/
【SNS】Instagram:@sake_fes(https://www.instagram.com/sake_fes/) X:@zip_sake(https://x.com/zip_sake)
【問い合わせ】SAKAE SAKE SQUARE事務局 052-972-0778 (ZIP-FM内)
出店蔵元
各日20蔵以上・3日間で50蔵が出展し、全150種類の銘柄がお楽しみいただけます。
<参加蔵一覧>
【愛知県】（24蔵）
～1,000年前から酒造が盛んで、全国7位の生産量を誇る～
相生ユニビオ（あいおい） / 青木酒造（米宗） / 神杉酒造（神杉） / 甘強酒造（四天王） / 清洲桜醸造（清洲城信長 鬼ころし） / 金虎酒造（金虎・虎変） / 勲碧酒造（勲碧） / 杉浦味淋（愛櫻） / 関谷醸造（蓬莱泉） / 長珍酒造（長珍） / 鶴見酒造（我山） / 東春酒造（東龍） / 内藤醸造（木曽三川） / 中埜酒造（國盛） / 永井酒造場（磤勢） / 原田酒造（生道井） / 福井酒造（四海王） / 丸井（楽の世） / 水谷酒造（千瓢/千実） / 盛田（ねのひ） / 盛田金しゃち酒造（金鯱） / 山崎（尊皇） / 山田酒造（醉泉・最愛） / 山盛酒造（鷹の夢）
【岐阜県】（26蔵）
～北アルプスや伊吹山・恵那山の雪解け水が育む清流の伏流水がおいしいお酒を醸造～
足立酒造場（金華山） / 岩村醸造（女城主） / 大塚酒造（竹雀） / 玉泉堂酒造（醴泉） / 蔵元やまだ（玉柏） / 小坂酒造場（百春） / 小町酒造（長良川） / 武内酒造（一滴千山） / 千古乃岩酒造（千古乃岩） / 千代菊（光琳） / 天領酒造（天領 日野屋） / 中島醸造（小左衛門） / はざま酒造（恵那山） / 花盛酒造（はなざかり） / 林酒造（美濃天狗） / 平田酒造場（昇龍乃舞） / 平野醸造（母情） / 舩坂酒造店（四ッ星） / 平和錦酒造（金泉） / 三千盛（三千盛） / 御代桜醸造（御代櫻・津島屋） / 三輪酒造（白川郷） / 山内酒造（ふかもり） / 若葉（若葉） / 渡辺酒造醸（白雪姫） / 渡辺酒造店（蓬莱・W）
チケット・楽しみ方
・イベント参加には、スターターセットの購入が必要です。
・スターターセットには、飲食用コイン10枚・オリジナルお猪口・リストバンドがセットになっています。
・飲食用コインと引き換えて、日本酒や肴を購入することができます。
・肴やソフトドリンクについてもコインでの購入となります。
■チケット
（前売り券）
酒フェスガイドアプリ(https://sakaesake2026.link.fespli.com/ticket_orderable_categories/99)
●コイン増量スターターセット前売り券：\4,500
(コイン20枚＋オリジナルお猪口＋リストバンド) ※アプリ限定発売
●スターターセット前売り券：\3,000
●今までのイベントお猪口が使える！エコ割スターターセット前売り券：\3,000
1人あたり(コイン13枚＋リストバンド) ※アプリ限定発売
※数量限定
※対象のお猪口を引換時に確認させていただきます。お猪口を忘れた場合は、コインを3コイン差し引かせていただき、SAKE SQUARE ロゴのお猪口をお渡しします。
●ちょこっとスターターセット：\1,000
※コイン無しでもらえるのはお猪口だけ。ちょこっと楽しみたい人向けです。
(オリジナルお猪口＋リストバンド) ※アプリ限定発売
プレイガイド
●スターターセット前売り券：\3,000
・ローチケ(https://l-tike.com/sakaesake26/)（Lコード：43246）
・チケットぴあ(https://w.pia.jp/t/sakae-sake-square/)（Pコード：996-052）
・イープラス(https://eplus.jp/sakae-sake-square/)
・KKday(https://www.kkday.com/product/579851?cid=24592&ud1=officialsite)
（当日券）
●スターターセット当日券：\3,600
キャパシティに余裕がある場合のみ、アプリ・現地にて発売となります。
《追加コイン》
会場では、追加コイン（1枚 200円）の販売を行います。
【注意事項】
20歳未満は日本酒の購入不可。飲酒運転および20歳未満の飲酒は固く禁じられています。
ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい。
20歳未満の飲酒防止のため、スタッフが年齢確認をさせていただく場合がございます。
「ZIP-FM」とは
1993年10月開局の愛知県を中心に東海地区を放送エリアに持つFM局（周波数名古屋77.8MHz/豊橋 77.1MHz）。開局以来若年層を中心に高聴取率を獲得、全年齢でも東海地区NO.1の聴取率を誇ります。
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