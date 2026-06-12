【東京グレートベアーズ】ヤン・コザメルニク選手 選手契約継続のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

このたび、東京グレートベアーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保田健司）は、ヤン・コザメルニク選手との2026-27シーズン選手契約（継続）が決まりましたので、お知らせいたします。

引き続きご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。

■ヤン・コザメルニク（Jan Kozamernik）選手プロフィール

【ポジション】ミドルブロッカー

【 生年月日 】1995年12月24日（30歳）

【 出 身 】スロベニア

【身長／体重】204cm／106kg

【 利き腕 】右

【 経 歴 】

2013-2014 OK Črnuče（スロベニア）

2014-2017 ACH Volley Ljubljana（スロベニア）

2017-2018 Trentino Volley（イタリア）

2018-2021 Powervolley Milano（イタリア）

2021-2023 Asseco Resovia Rzeszow（ポーランド）

2023-2025 Trentino Volley（イタリア）

2025- 東京グレートベアーズ

【代表歴】

2014- スロベニア代表

【背番号】4

■ヤン・コザメルニク 選手コメント

昨シーズンを終えて、私は日本のことが本当に大好きになりました。日本の文化や人々、そしてこの国での生活や物事の進み方について多くのことを学び、家族にとっても一つひとつの時間がかけがえのない思い出になりました。来シーズン、再び日本に戻ってこられることを本当に嬉しく思っています。

私たちには、素晴らしいチャンスがあると感じています。外国籍選手が3人コートに立てるということは、私自身にとっても自分の力を証明する大きなモチベーションになりますし、チームとしても高いレベルのバレーボールができると確信しています。

昨シーズンの結果を上回るために、私たちはすべてをかけて戦います。常により良い結果を目指しているからです。そして、このクラブとファンのみなさんには、それにふさわしい結果を届けたいと思っています。ここで受ける応援は、これまで経験したことがないほど素晴らしいもので、私たちは心から感謝しています。来シーズンこそ、チームとして大きく前進するシーズンにしたいです。

これから代表チームで長い夏を過ごしますが、すでにチームメイトたちと再会できる日が待ちきれません。そして、このチームがもっと注目されるべきチームであることを、みなさんに示したいと思っています。

この夏もしっかりと努力を重ね、さらに強くなって戻ってきて、チームの目標達成に貢献できるよう頑張ります。

After last season, I truly fell in love with Japan. I learned so much about the culture, the people, and how things work here, and our family cherished every single moment. We are absolutely thrilled to be coming back for the next season.

I believe we have an amazing opportunity ahead of us. Having three foreigners on the court gives me a lot of personal motivation to show my quality, and I know that as a team, we can play high-level volleyball. We are going to give everything we have to improve on last season's results-because we always want to do better. This club and these fans deserve so much more. The support here is like nothing I’ve ever seen before, and we truly appreciate it. I really hope this upcoming season is the one where we take that massive step forward.

I have a long summer with the national team ahead of me, but I already can't wait to reunite with the guys and show everyone that this team deserves to be in the spotlight. I’ll be working hard all summer to come back even stronger and help us achieve our goals.

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/