㊗METライブビューイング20周年！11月20日(金)より『2026-27新シーズン』開幕！ラインナップ＆全8演目の日本上映が決定！速報チラシビジュアル解禁！！

松竹株式会社

ニューヨークに位置する世界最高峰のメトロポリタン・オペラ（通称：MET）の最新ステージを、日本に居ながらにしてスクリーンで楽しめる 「METライブビューイング(https://www.shochiku.co.jp/met/)」。

11月20日(金)より開幕となる『2026‐27シーズン』で、METライブビューイングは記念すべき20周年を迎えます。そんな節目の20周年を飾る珠玉のシーズンラインナップが決定！(https://www.shochiku.co.jp/met/news/7474/)

これまで多くのファンを魅了してきたクイン・ケルシー、ピョートル・ベチャワ、エリーナ・ガランチャら大スターから、リーゼ・ダーウィドセン、アイグル・アクメトチナ、ネイディーン・シエラといった今注目の若手歌手まで豪華キャストが幅広く集結！

アカデミー賞にノミネートもされた名作映画をオペラ化した注目の新作《Silent Night (原題)》や、《コジ・ファン・トゥッテ》《オテロ》《パルシファル》など愛され続ける不朽の名作がスクリーンを彩ります。

記念すべきシーズンの幕開けを告げる、速報チラシビジュアルも解禁！

20周年の記念シーズンを彩る全8演目のラインナップと、日本上映スケジュールが網羅された速報チラシビジュアルも本日解禁。華やかな舞台写真と、トップスターたちのドラマティックな表情が凝縮された、記念イヤーにふさわしいデザインとなっています。

20周年の節目を飾る2026-27シーズンぜひご期待ください！

METライブビューイング公式HP :https://www.shochiku.co.jp/met/