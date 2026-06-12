韓国俳優Lee Ji Hoon（イ・ジフン）が、【LEE JI HOON JAPAN OFFICIAL FANCLUB】をオープン！

THECOO株式会社

THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、韓国俳優のLee Ji Hoon（イ・ジフン）の日本公式ファンクラブ『LEE JI HOON JAPAN OFFICIAL FANCLUB』を6月12日18時にオープンします。

「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。

◆ コミュニティ概要

LEE JI HOON JAPAN OFFICIAL FANCLUB（月額1,000円）

▼コンテンツ内容▼

- 生配信ライブ、ラジオ(一部アーカイブ)

- 会員限定オフショット、動画

- スクラッチイベント

- グループチャット

- デジタル会員証

- チケット先行(予定)

- 会員限定グッズ(予定)

- 会員限定イベント(予定)

皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！

◆ 初回入会者限定！キャンペーン◆

初回入会者限定キャンペーンとして、下記対象者の中から特典をプレゼントさせていただきます！

＜対象＞

オープンから、2026年7月12日までに『LEE JI HOON OFFICIAL FANCLUB』にご入会いただいた方

＜特典内容＞

抽選で5名様にチェキをプレゼントします！

※詳細はFanicon内でご案内します。

※送付時期は2026年7月末を予定しております。

◆ ダウンロード

アプリ名 ： Fanicon

対応端末 ： iPhone／Android版

提供場所 ： App Store／Google Play

URL ：https://fanicon.net/fancommunities/7205

◆ Lee Ji Hoonプロフィール

1988年生まれ、韓国の実力派俳優。

大ヒットドラマ『ゆれながら咲く花』でデビューを果たし、頭角を現す。

『六龍が飛ぶ』、『青い海の伝説』で強烈な印象を残し、演技派としての地位を確立、『新米史官ク・ヘリョン』、『夕食、一緒に食べませんか？』、『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』など、数々の話題作で主要キャストを務め、作品ごとに異なる魅力を披露してきた。

近年は『ロイヤルローダー』、『グランド・シャイニング・ホテル』に出演。映画界でも『最悪の隣人と恋に落ちる方法：Untact Love』での主演をはじめ、『ノイズ・マンション』、『文武（原題）』など、ドラマと映画を縦横無尽に駆け巡りながら第一線で活躍を続けている。

■ Fanicon（ファニコン）について

Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。

「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。

公式ページ：https://service.fanicon.net/

公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia

■ THECOO株式会社について

THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。

■ 会社概要

社名：THECOO株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階

設立 ：2014年1月20日

URL ：https://thecoo.co.jp