ギャルゲー×ホラー×ミステリアスアドベンチャー『Fantôme Rapport -Intermezzo-』Steamウィッシュリスト登録受付開始について
(インフォメーション)
2026年6月12日
NTTソルマーレ株式会社
ギャルゲー×ホラー×ミステリアスアドベンチャー『Fantôme Rapport -Intermezzo-』
Steamウィッシュリスト登録受付開始について
NTTソルマーレ株式会社(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：朝日利彰、以下 ＮＴＴソルマーレ)は、謎に包まれた幽霊豪華客船でミステリアスな女性達との親交を深めながら船内を奔走する、ギャルゲー×ホラー×ミステリアスアドベンチャー『Fantôme Rapport -Intermezzo-』のSteamウィッシュリスト登録受付を開始いたしました。
舞台は「幽霊豪華客船」！ ミステリアスな乗客の女性達と共に、不穏な船の謎と彼女達の秘密を解き明かしてください。
▼ ウィッシュリスト登録はこちらからhttps://store.steampowered.com/app/3622860/FantmeRapport/(https://store.steampowered.com/app/3622860/FantmeRapport/)
ウィッシュリスト登録開始記念キャンペーン開催！
このたび、発売決定を記念して、以下の内容で《豪華声優直筆サイン×限定直筆イラスト色紙》のプレゼントキャンペーンを開催いたします。
豪華声優陣×キャラクターデザイナー直筆サイン色紙が当たるチャンス！
■キャンペーン参加方法
１. 『Fantôme Rapport』 日本語版X公式アカウントをフォロー
２. プレゼントキャンペーンに関する各ポストをリポスト
■その他
- 本キャンペーンは、日本国内在住の方を対象とさせていただきます。
- 当選された方は、『Fantôme Rapport』の公式アカウントからDMでご連絡させていただく予定です。
- 内容は告知なく変更されることがございます。
- 『Fantôme Rapport -Intermezzo-』に関するキャンペーンは今後も実施予定ですので、適宜SNS上で告知いたします。
『Fantôme Rapport（ファントム・ラポール）』とは
■生と死の端境で、君の【心】と揺蕩う──…
『Fantôme Rapport』は、【閉鎖空間】の中での【心理変遷】を丁寧に描き、【彼女とのドキドキ】を楽しむ【令和のギャルゲー】作品です。
仄暗く古めかしいながらも豪華絢爛・幽玄華美な豪華客船という海上の閉鎖空間を舞台に、キャラクターの心情の機微や関係性の変化を【船上浪漫】としてお届けします。
■国内外で無料公開された『Fantôme Rapport』が、大幅な加筆修正と新要素を加え、装い新たにSteamへ登場
本作のベースとなった物語は、YouTubeでのフルボイスオーディオドラマやWebブラウザゲームとして国内外で無料公開いたしました。
Steam版『Fantôme Rapport -Intermezzo-』では、無料公開版よりも【ホラー】、【ミステリー】、【心理描写】要素を強くし、マルチエンディング分岐システムを導入。
シナリオ・作品ボリュームを大幅増量・全編加筆修正しています。
あらすじ
暗澹たる海で、永遠を彷徨う一隻の幽霊豪華客船。
そこで出会うのは、生死の端境を揺蕩う乗客達。
貴方を導くのは、静かに時を刻む時計の針。
希望のない航路の果てに、貴方は一体何を見るのか――……
https://youtu.be/ahqeDc8QHBw
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ahqeDc8QHBw ]
登場人物
ガラテア（cv: 川口莉奈）／時計技師の少女。
マノン（cv: 涼本あきほ）／自称・愛の伝道師。
あげは（cv: 前田佳織里）／自称・売れっ子小説家。
トスカ（cv: 松岡美里）／カリスマ性溢れる、猫のような歌姫。
ルカ（cv: 古賀葵）／愛らしい、不思議な少年。
支配人（cv: ファイルーズあい）／ガルニエ号の妖しい支配人。
ティクヴァ（cv: やまだけい）／ガラテアと共にいる鳩。
主人公／あなた。
公式HP
https://farapo.jp/intermezzo/
公式Steam
https://store.steampowered.com/app/3622860/FantmeRapport/
公式SNS
【日本語版X】 https://x.com/FarapoOfficial
【英語版X】 https://x.com/Farapo_EN
【英語版 Instagram】 https://www.instagram.com/farapo_official_en/
【YouTube】 https://www.youtube.com/@Fant%C3%B4meRapport_Official
【ニコニコ動画】 https://www.nicovideo.jp/user/137456412
NTTソルマーレ株式会社について
NTTソルマーレは､「エンターテインメントを通じ人の心を豊かにする」ことを目標とし､国内最大級の電子書籍サービスの１つである「コミックシーモア」の運営､オリジナルブランド「シーモアコミックス」によるコミック制作、全米最大級の電子マンガ配信サイト「MangaPlaza」の運営、「Obey Me!シリーズ」を中心としたエンターテインメントサービスを提供しています｡
公式サイト: https://www.nttsolmare.com/
＜本件に関するお問い合わせ先＞
NTTソルマーレ株式会社
経営企画部 IP-PJ
藤原
Email：farapo_official@nttsolmare.com