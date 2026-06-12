【予告編解禁】映画『新感染』4Kリバイバル上映の予告編が本日解禁！全国の上映劇場も発表

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国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」のリバイバル上映プロジェクトにて、2026年8月21日（金）より1週間限定上映が決定している韓国ゾンビ映画の傑作『新感染 ファイナル・エクスプレス』。

この度、初の4K上映に向けて期待が高まる本作の「4K版予告編」が遂に解禁！製作10周年を記念した特別バージョンとなる今回の予告映像は、4Kによってさらなる臨場感と恐怖が甦る仕上がりに。各上映劇場にて順次展開されるほか、YouTubeのFilmarks公式チャンネルでも公開をスタートしました。



▼『新感染』4K 予告編

https://youtu.be/YFLHNeneLI4

さらに、全国55館の上映劇場を一挙発表！詳細は下記リストをご覧ください。なお、上映劇場は今後も順次追加予定です。続報にもぜひご注目ください。

■ 本日解禁！スクリーンでの興奮が甦る4K版予告編

「ゾンビ映画のパラダイムシフト」「泣けるゾンビ映画」と絶賛され、世界中で熱狂を巻き起こした『新感染 ファイナル・エクスプレス』。本リバイバル上映は、作品の製作10周年と、“鬼才”ヨン・サンホ監督の最新作『顔 -かお-』の日本公開（2026年8月28日）を記念したWアニバーサリー企画です。

今回が初となる4K上映。時速300kmの高速鉄道という極限の密室で繰り広げられる、スピード感あふれるアクションと濃密な人間ドラマ、そして本作で一躍ブレイクを果たしたマ・ドンソクの圧倒的な存在感が、映画館のスクリーンに鮮烈に甦ります。

本日解禁された予告編は、製作10周年を記念して制作された特別バージョン。4Kならではの映像美と迫力の一端をいち早く体感することができます。

■ 全国55館の上映劇場が決定！入場者特典の配布も

本上映は、2026年8月21日（金）より1週間限定でスタート。監督最新作『顔 -かお-』の公開を直前に控えた、ファン必見のリバイバル上映を堪能できる全国55館の劇場が決定いたしました（下記リストご参照 / 上映劇場は順次追加予定）。

さらに、上映劇場ではオリジナルの入場者特典の配布も予定。詳細は後日発表いたしますので、続報を楽しみにお待ちください。

『新感染』4K 予告編

https://youtu.be/YFLHNeneLI4（YouTube Filmarks公式チャンネル）

公開情報

作品：『新感染 ファイナル・エクスプレス 4K』

公開日：2026年8月21日（金）より1週間限定上映

上映劇場：全国55館（公開劇場は順次告知）

料金：1,700円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

レイティング：G

配給：ツイン、Filmarks



※公開劇場の追加情報は、公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします

※劇場により、上映日・上映期間が異なります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1,700円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

※4K素材での上映ですが、劇場やスクリーンによって2K上映となる場合があります

上映劇場

［北海道］札幌シネマフロンティア、イオンシネマ旭川駅前

［宮城］MOVIX仙台

［山形］MOVIE ON やまがた、鶴岡まちなかキネマ（日程未定）

［福島］イオンシネマ福島

［茨城］MOVIXつくば

［栃木］MOVIX宇都宮

［群馬］イオンシネマ太田

［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、ユナイテッド・シネマ ウニクス南古谷

［千葉］キネマ旬報シアター（8/22～）、USシネマ千葉ニュータウン

［東京］新宿ピカデリー、109シネマズプレミアム新宿、MOVIX亀有、109シネマズ二子玉川、109シネマズ木場、目黒シネマ（9/6～）、キネカ大森、イオンシネマ板橋、MOVIX昭島

［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、109シネマズ川崎、109シネマズ湘南

［石川］イオンシネマ金沢フォーラス

［長野］長野相生座・ロキシー、イオンシネマ松本、上田映劇

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、センチュリーシネマ、イオンシネマ名古屋茶屋、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ豊田KiTARA、ユナイテッド・シネマ阿久比

［三重］109シネマズ四日市

［京都］MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川

［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ茨木

［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場、豊岡劇場（10/16～）

［山口］MOVIX周南

［徳島］イオンシネマ徳島

［香川］イオンシネマ高松東

［福岡］イオンシネマ大野城

［佐賀］109シネマズ佐賀

［長崎］シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［大分］日田シネマテーク・リベルテ（日程未定）

［宮崎］宮崎キネマ館

※上映劇場は変更となる場合があります

『新感染 ファイナル・エクスプレス 4K』作品情報

（C）2016 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & REDPETER FILM. All Rights Reserved.

2016年 / 韓国 / 118分

監督・脚本：ヨン・サンホ

出演者：コン・ユ、マ・ドンソク、チョン・ユミ、キム・スアン、チェ・ウシク、シム・ウンギョン ほか

＜あらすじ＞

ソウル発プサン行きの高速鉄道KTX車内で突如、謎のウィルス感染が発生。凶暴化した感染者が迫る密室の列車内で、父娘や夫婦、恋人たちは愛する人を守り、無事に終着駅・釜山へたどり着くことができるのか...!!

［Filmarks作品詳細］

【4K版】https://filmarks.com/movies/98768

【通常版】https://filmarks.com/movies/69390

『顔 -かお-』作品情報

（C）2025 WOWPOINT, ALL RIGHTS RESERVED.

2026年8月28日（金）新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか

公式サイト：https://kao-movie.com/

Filmarks作品詳細：https://filmarks.com/movies/124126

Filmarksリバイバルとは

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」が企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。「名作を未来へつなぐ」という理念のもと、多くの人々に愛された過去の名作や、これまで埋もれていた多様な作品に新たな光を当て、映画館で鑑賞する機会を創出します。

X： https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）

Instagram：https://www.instagram.com/filmarks_revival/（@filmarks_revival）

オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/(https://revival.filmarks.com/?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=site_release)