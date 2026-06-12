オンラインでくじが引ける「タイトーくじオンライン -Plus-」に「とある科学の超電磁砲T」くじが6月19日（金）登場 限定の新規描き下ろしイラストをフィギュア化！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）が運営する、いつでもオンラインで“はずれなし”のくじが引けて商品がご自宅まで届く「タイトーくじオンライン」シリーズにて、「タイトーくじオンライン -Plus- とある科学の超電磁砲(レールガン)T」を2026年6月19日（金）12時より販売いたします。

TVアニメ「とある科学の超電磁砲T 」は、鎌池和馬氏の電撃文庫「とある魔術の禁書目録(インデックス)」のスピンオフ作品を原作とした、大人気TVアニメシリーズの第3期です。本くじでは、新たに描き下ろした「レースクイーン」衣装のイラストを使用し、フィギュアをはじめとするご自宅でお楽しみいただけるファン必見のラインナップをご用意いたしました。

サーキット場を彩る「レースクイーン」衣装の新規描き下ろしイラスト！

レースクイーン衣装を身にまとった作品のキャラクター御坂美琴、白井黒子、御坂妹の3人のイラストを、今回のくじのためだけに新たに描き下ろしました。熱気あふれるサーキット場を舞台に、風になびくフラッグを手にした3人の、三者三様の個性が際立つポージングに注目です。

レースクイーン衣装での初のフィギュア化！描き下ろしイラストを存分に楽しめる「タイトーくじオンライン -Plus-」限定16商品！

本くじでは、A賞からE賞の5つの賞に加えて、各くじBOX最後の1枚を引くと必ずもらえるLH（ラストハッピー）賞の全6賞をご用意しました。また、本くじは当選後、当選賞内でお好きな種類を当選数分お選びいただくことができます。

【各賞概要】

- A賞 Ravitier -Plus- フィギュア 御坂美琴／白井黒子

描き下ろし「レースクイーン」衣装イラストの美琴、黒子がフィギュア化！

しなやかなポージングとウインクをした得意げな表情が魅力的な「御坂美琴」と、自信に満ち溢れた表情に躍動感あふれるポージングが映える黒子の全2種です。風を受けなびく髪やフラッグ、衣装の隙間から見える肌の質感、ツヤのある素材で衣装のエナメル質を再現するなど、細部にまでこだわり抜いています。

- B賞 とあるゲコ太のドームクッションゲコ太／ゲコ太（ひげ）／テヘペロゲコ太／ピンクゲコ太／レインボーゲコ太／包帯ゲコ太

美琴がひそかに愛してやまないゲコ太たちが初のクッション化！全長約25cmのまんまるフォルムで、お部屋に飾っても、スマートフォンの操作や読書を楽しむの際のサポートクッションとしても楽しめる、美琴が絶対に見逃さないアイテムです。

- C賞 描き下ろしBIGキャンバスボード 御坂美琴／白井黒子／御坂妹

描き下ろしイラストを使用した存在感抜群のキャンバスボード3種です。

全高約80cmで、美琴、黒子、御坂妹の全身イラストの魅力を余すことなく堪能できるアイテムです。

- D賞 描き下ろしBIGベルベットタペストリー 御坂美琴／白井黒子

描き下ろしイラストを使用したBIGベルベットタペストリー2種です。

全高約95cmの大迫力BIGサイズで、上品な光沢と滑らかな手触りのベルベット生地を使用しています。

- E賞 描き下ろしスクエアクッション 御坂美琴／白井黒子

描き下ろしイラストを使用したスクエアクッション2種です。

全高約35cmのサイズ感でソファやベッドに飾りやすく、イラストの雰囲気にあわせたデザインと美琴・黒子の表情を楽しめるアイテムです。

- LH（ラストハッピー）賞 Ravitier -Plus- フィギュア 御坂妹

各「くじBOX」の最後の1枚を引いた方が必ずもらえるLH賞で、描き下ろしイラストの御坂妹のフィギュアです。静かなまなざしと無機質な表情が、御坂妹ならではの物おじしない凛とした佇まいを演出しています。風を受けなびく髪や、抜群のプロポーションが際立つポージングが御坂妹の魅力を引き立てています。

- 販売期間 ：2026年6月19日（金）12:00～2026年7月13日（月）23:59- 商品発送予定時期：2026年11月予定- 販売場所 ：タイトーくじオンライン（ https://www-onkuji.taito-olcg.com/kuji/fc320840-7479-4c8a-bee5-5520ebdd11cd/ ）- 価格：1回 3,300円（税込）

A賞フィギュアセットが当たる！Xフォロー＆リポストキャンペーン開催

本くじの発売を記念し、Xにて豪華フィギュアセットが当たるキャンペーンを実施します。

・当選賞品：A賞 フィギュアセット Ravitier -Plus- フィギュア 御坂美琴／白井黒子 各1点

・応募期間：2026年6月12日（金）12:00～6月18日（木）23:59

・応募方法：タイクレ公式Xアカウントをフォロー、その後、キャンペーン投稿をリポスト

・当選者発表：本キャンペーン告知X投稿内に記載の応募ページにて応募後その場で発表。

※賞品の発送は2026年11月を予定しております。

※本キャンペーンは、応募状況により早期に終了となる場合がございます。

くじを5回購入するごとに、限定「オリジナルカード」が必ずもらえるキャンペーン！

本くじを5回購入いただくごとに、「オリジナルカード」1枚が必ずもらえるキャンペーンを実施します。「オリジナルカード」は、描き下ろしイラストを使用した全6種で、商品と一緒にランダムでお届けいたします。

・ノベルティ：オリジナルカード1枚（全6種）

・開催期間：2026年6月19日（金）12:00～7月13日（月）23:59

・参加方法：お客様によるお手続きは不要です。期間中の本くじを5回購入ごとにオリジナルカード1枚をプレゼントします。

・発送時期：くじ商品のお届けと同タイミング

※複数回に分けてご購入いただいた場合でも、累計5回ご購入ごとに1枚のお渡しとなります。

※発送受付期間開始後、販売期間中の累計購入回数をもとに、くじ購入履歴へオリジナルカードが追加されます。

※くじの発送手続きの際に、オリジナルカードも併せて発送手続きを行ってください。

※発送手続きがない場合、オリジナルカードのお届けはできかねますので、あらかじめご了承ください。

【タイトーくじオンライン -Plus- とは】

“ハズレなし”のオンラインくじがいつでも引けて、商品がご自宅まで届く「タイトーくじオンライン」から生まれた新しいくじシリーズで、「大人のためのちょっとした贅沢」をコンセプトとした魅力的な限定くじを今後も続々と発売いたします。登録者数500万人を突破したタイトーオンラインクレーン（タイクレ）と連携しており、タイトーくじオンラインで引いた商品とタイクレで獲得した景品を同時に配送依頼すると実質配送料無料となる特典もご用意しております。

※ 配送可能地域は日本国内のみとなります。

タイトーくじオンライン -Plus- 公式サイト：https://www-onkuji.taito-olcg.com/kuji/fc320840-7479-4c8a-bee5-5520ebdd11cd/

【権利表記】

(C) 2018 鎌池和馬／冬川基／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／PROJECT-RAILGUN T

(C) TAITO CORPORATION

【商標】

※TAITO、TAITOロゴ、タイトーオンラインクレーンおよびタイクレは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。