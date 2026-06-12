【いわきFC】藤井海和 選手、ファジアーノ岡山より期限付き移籍加入のお知らせ

写真拡大 (全2枚)

株式会社いわきスポーツクラブ





このたび、いわきFCは、ファジアーノ岡山の藤井海和 選手が、期限付き移籍で加入することとなりましたので、お知らせいたします。



移籍期間は2027年6月30日までとなり、契約条件により移籍期間中にファジアーノ岡山と対戦する全ての公式戦に出場することができません。



【藤井 海和 （KAITO FUJII）】




| ポジション


MF



| 生年月日


2003年2月15日（23歳）



| 身長/体重


173cm / 71kg



| 出身


埼玉県



| 代表歴


2020年：U-18日本代表
2023年：U-23日本代表



| 経歴


川崎フロンターレU-15 → 川崎フロンターレU-18 → 中央大学 → 湘南ベルマーレ → 鹿島アントラーズ → 湘南ベルマーレ → 名古屋グランパス → 湘南ベルマーレ → 徳島ヴォルティス → いわきFC



| 出場記録


＜2026年＞
百年構想リーグ：6試合出場 / 0得点



＜通算＞
J1リーグ：10試合出場 / 0得点、百年構想リーグ：6試合出場 / 0得点、天皇杯：1試合出場 / 0得点



| コメント


「このたび、ファジアーノ岡山から期限付き移籍で加入することになりました、藤井海和です。いわきFCのファン・サポーターの皆様にいち早く認めてもらえるよう、ピッチで躍動します。応援よろしくお願いします」