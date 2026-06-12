書籍『1秒で突破する覚悟』　豪華賞品が当たる！感想文キャンペーン開催！

アパホテル株式会社

日本最大級のホテルチェーンを展開するアパホテル株式会社（本社：東京都港区赤坂3丁目2-3 取締役社長 元谷芙美子）は、代表取締役専務 元谷 拓が2026年4月21日に発売した5冊目の書籍『1秒で突破する覚悟』の読書感想文キャンペーンを、2026年6月15日から9月15日まで開催する。特別協賛として、キリンビバレッジ株式会社より、上位5名に「キリンレモン」500mlペットボトル1ケース、佳作受賞者へは「午後の紅茶 おいしい無糖」500mlペットボトル 1ケースを副賞として贈呈する。

書籍『1秒で突破する覚悟』感想文キャンペーン：https://www.apahotel.com/news/detail/38341/

■詳細

書籍『1秒で突破する覚悟』感想文キャンペーン

『1秒で突破する覚悟』を読んだ感想を400字程度にまとめ、キャンペーンURLから応募してくださった方の中から、最優秀賞、優秀賞(社会人部門/学生部門)、突破賞、審査員特別賞、佳作を選出の上、各受賞者の方にはアパホテルより豪華プレゼントを進呈。どしどしご応募ください！

◆最優秀賞◆ 1名

アパホテル＆リゾート〈横浜ベイタワー〉インペリアルスイート、アパ社長カレー(30個入り)、アパ社長ごはん(30個入り)、「キリンレモン」500mlペットボトル 1ケース

◆優秀賞(社会人部門)◆ 1名

アパホテルプライド〈赤坂国会議事堂前〉最上階デラックスツイン、アパ社長カレー(30個入り)、アパ社長ごはん(30個入り)、「キリンレモン」500mlペットボトル1ケース

◆優秀賞(学生部門)◆ 1名

アパホテル＆リゾート〈六本木駅東〉デラックスツイン、アパ社長カレー(30個入り)、アパ社長ごはん(30個入り)、「キリンレモン」500mlペットボトル1ケース

◆突破賞◆ 1名

アパホテル＆リゾート〈大阪なんば駅前タワー〉S-Sコネクトルーム、アパ社長カレー(30個入り)、アパ社長ごはん(30個入り)、「キリンレモン」500mlペットボトル1ケース

◆審査員特別賞◆ 1名

アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉コテージツイン、アパ社長カレー(30個入り)、アパ社長ごはん(30個入り)、「キリンレモン」500mlペットボトル1ケース

「キリンレモン」500mlペットボトル

◆佳作◆ 5名

アパホテル直営レストラン ラ・ベランダお食事券(10,000円分)

アパ社長カレー＆ごはんセット(各5個入り)、「午後の紅茶 おいしい無糖」500mlペットボトル1ケース

「午後の紅茶 おいしい無糖」500mlペットボトル

募集期間：2026年6月15日(月)16：00～9月15日(火)24：00まで

応募方法：『1秒で突破する覚悟』を読んだ感想を400字程度にまとめて、下記リンク先フォームよりご応募ください。

↓ご応募はこちらから

https://forms.gle/caAUNLd6eHBVjDNs8

審査の結果、最優秀賞、優秀賞(社会人部門)、優秀賞(学生部門)、突破賞、審査員特別賞を各1名、佳作を5名選出。受賞者の方へご連絡の上、上記商品をプレゼントいたします。受賞者の発表は、〈アパホテルニュースページ(https://www.apahotel.com/news/)〉にて2026年10月中旬以降を予定しております。

【アパグループ】

自社ブランドとして国内347ホテル・84,021室、海外54ホテル5,454室を展開している。2022年4月より始動した5ヶ年計画「AIM5～APAInnovativeMovement」の目標について前倒しで達成の目途が立ったことを受け、2026年4月に新中期5ヶ年計画「AIM5-II」を始動。2031年3月末までに国内自社ブランド単独10万室を目標とするほか、ホテル分野におけるプラットフォーム事業やマルチ・ブランド化、海外事業に関しては北米事業の強化および次期戦略エリアの模索を推進する。

■アパグループリリース資料

https://prtimes.jp/a/?f=d18265-858-56da4f43613d33eee1fcc8da6ed6ff7d.pdf

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アパホテル公式アプリ「アパアプリ」

https://apahotel.com/qr_app/