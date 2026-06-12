OKI、「止められない現場」を支える技術力を競うIT技術コンクールを開催

沖電気工業株式会社競技会場の様子

OKIグループで、ICTシステムや電気設備、マルチベンダー機器の設計・構築・保守などを手掛けるOKIクロステック株式会社(https://www.oki-oxt.jp/)（社長：冨澤 博志、本社：東京都中央区、以下OXT）は、2026年6月11日、OKI高崎事業所内にあるOXT北関東研修センター（所在地：群馬県高崎市）にて「第31回IT技術コンクール」を開催しました。本コンクールは、全国のカスタマーエンジニア（CE）(注1)が保守技術と顧客対応力を競うことで、社会インフラの安定稼働を支える人材育成と、均質なサービス提供の実現を目的としています。

OXTは、ATMで培った全国保守網を基盤に、「止められない現場」を支える保守サービスを、社会インフラから医療・GX分野へ展開しています。本コンクールは1995年から開催しており、現場の技術力と顧客対応力の向上に取り組んでいます。

競技の様子

第31回となる今回は、全国1,200名のカスタマーエンジニア（CE）の中から選抜された10名が参加しました。本コンクールでは、お客様対応力や技術力に加え、保守における基本行動の正確性・確実性を競います。競技では、OKI製ATM「ATM-BankIT Pro(https://www.oki.com/jp/enterprise/storedx/atm_cash/atmbankitpro/)」の修理作業を題材に、実際の現場を想定した環境で行われました。迅速かつ正確な保守作業に加え、事故防止や顧客対応、複合障害機器の診断・修理、情報セキュリティ・安全管理など、現場で求められる総合的なスキルが問われました。

当日の競技の模様は、社員による実況・解説を取り入れ、オンラインで全国約80の主要拠点に同時中継されました。優れた対応事例は社内で共有し、保守員全体のスキル向上につなげています。また、出場者との交流会では、作業品質向上のために開発中のAIを活用し、作業マニュアルや過去の事例をもとに最適な対応を提示するCEアシストシステムの実演デモを行いました。このように、保守現場の品質向上と現場力強化に向けた新たな取り組みも推進しています。

OXTは、今後もIT技術コンクールなどを通じた人材育成と技術力・顧客対応力の向上により、「止められない現場」を支え、社会の安心・安全に貢献していきます。現場力の強化を通じて、OKIグループ「経営計画２０３１」で掲げるフィールドオペレーションサービスの高度化を推進していきます。

【第31回IT技術コンクール 審査結果】（敬称略）

用語解説

注1：カスタマーエンジニア（CE）

コンピューター技術者で、おもにハードウェアの設置や保守点検、修理などを行う技術者。

リリース関連リンク

IT技術コンクール紹介サイト(https://www.oki-oxt.jp/support/s_network/concours.html)

- 沖電気工業株式会社は通称をOKIとします。- その他、本文に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

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