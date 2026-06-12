TOWER RECORDS BEER初のオリジナルグッズ発売“音楽とビールのある日常”を持ち歩く

タワーレコード株式会社TOWER RECORDS BEER T-shirt&ローキャップ着用イメージTOWER RECORDS BEER コルクコースター

タワーレコードは、6月15日（月）からTOWER RECORDS BEERオリジナルグッズを渋谷店にて販売します。

「音楽とクラフトビールの新しい出会いの場」を提案するタワーレコード渋谷店6階のTOWER RECORDS BEERは、店舗の世界観をより身近に楽しんでもらうため、6月15日（月）より初となるオリジナルグッズを発売します。

今回発売するのは、チャコールグレーとホワイトの2色展開のTシャツ、シンプルで普段使いしやすいローキャップ、保冷機能付きのランチトート、そしてコルクコースターの全4アイテム。いずれもTOWER RECORDS BEERを象徴するロゴマークをあしらっており、レコードショップ巡りやライブ、アウトドアや日々のさまざまなシーンで活躍するアイテムを通じて、TOWER RECORDS BEERのカルチャーをより身近に感じていただけます。

また、6月30日（火）までにオリジナルグッズいずれか1点とクラフトビールLサイズを同時に購入された方を対象に、合計金額から税込200円を割引きするキャンペーンも開催します。

最新情報は公式InstagramおよびXにて随時発信中

https://www.instagram.com/tower_records_beer/(https://www.instagram.com/tower_records_beer/)

https://x.com/TRC_beerShibuya(https://x.com/TRC_beerShibuya)

■販売概要

発売日：6月15日（月）

販売場所：TOWER RECORDS BEER 渋谷店

※数量限定販売のため、なくなり次第終了となります。

■商品詳細

・TOWER RECORDS BEER T-shirt

カラー：チャコールグレー / ホワイト

サイズ：M / L / XL / XXL

価格：3,700円（税込）

＜サイズ＞

[Mサイズ] 身丈68cm×身幅52cm

[Lサイズ] 身丈72cm×身幅55cm

[XLサイズ] 身丈75cm×身幅60cm

[XXLサイズ] 身丈80cm×身幅65cm

＜素材＞

綿100%

T-shirtチャコールグレーT-shirtホワイト

・TOWER RECORDS BEER ローキャップ

カラー：ブラック

価格：3,890円（税込）

ローキャップ

・TOWER RECORDS BEER 保冷ランチトート

カラー：ブラック

価格：2,200円（税込）

保冷ランチトート

・TOWER RECORDS BEER コルクコースター

価格：550円（税込）

コルクコースター

■オリジナルグッズ発売記念キャンペーン

対象グッズとクラフトビールを同時に購入された方の合計金額から税込200円をお値引き。同時購入のみ対象となり、レシート合算は出来かねます。

開催期間：6月15日（月）開店時～6月30日（火）21:15まで

対象グッズ：TOWER RECORDS BEERオリジナルグッズ全商品

対象クラフトビール：全12タップのLサイズのみ（Sサイズは対象外）

■TOWER RECORDS BEER 渋谷店

タワーレコード渋谷店6階アナログレコードフロア内に展開するスタンディングスタイルのビアバー。国内外から厳選したクラフトビールを提供し、音楽とビールが交差する新たなカルチャースポットとして営業しています。店内ではDJイベントや各種コラボレーション企画も展開し、音楽ファンとビールファンが集うコミュニティの場をめざしています。

・所在地：東京都渋谷区神南1-22-14 タワーレコード渋谷店 6階アナログレコードフロア

・休業日：不定休

・席数：オールスタンティングで最大20名前後

・営業時間：12:00～21:30（L.O. 21：15）

・Instagram：https://www.instagram.com/tower_records_beer/

・X：https://x.com/TRC_beerShibuya

「TOWER RECORDS BEER」ロゴマークTOWER RECORDS BEER 渋谷店の内観TOWER RECORDS BEER 渋谷店の内観TOWER RECORDS BEER 渋谷店の内観TOWER RECORDS BEER 渋谷店の内観