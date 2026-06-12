TOWER RECORDS BEER初のオリジナルグッズ発売“音楽とビールのある日常”を持ち歩く
TOWER RECORDS BEER T-shirt&ローキャップ着用イメージ
TOWER RECORDS BEER コルクコースター
タワーレコードは、6月15日（月）からTOWER RECORDS BEERオリジナルグッズを渋谷店にて販売します。
「音楽とクラフトビールの新しい出会いの場」を提案するタワーレコード渋谷店6階のTOWER RECORDS BEERは、店舗の世界観をより身近に楽しんでもらうため、6月15日（月）より初となるオリジナルグッズを発売します。
今回発売するのは、チャコールグレーとホワイトの2色展開のTシャツ、シンプルで普段使いしやすいローキャップ、保冷機能付きのランチトート、そしてコルクコースターの全4アイテム。いずれもTOWER RECORDS BEERを象徴するロゴマークをあしらっており、レコードショップ巡りやライブ、アウトドアや日々のさまざまなシーンで活躍するアイテムを通じて、TOWER RECORDS BEERのカルチャーをより身近に感じていただけます。
また、6月30日（火）までにオリジナルグッズいずれか1点とクラフトビールLサイズを同時に購入された方を対象に、合計金額から税込200円を割引きするキャンペーンも開催します。
最新情報は公式InstagramおよびXにて随時発信中
https://www.instagram.com/tower_records_beer/(https://www.instagram.com/tower_records_beer/)
https://x.com/TRC_beerShibuya(https://x.com/TRC_beerShibuya)
■販売概要
発売日：6月15日（月）
販売場所：TOWER RECORDS BEER 渋谷店
※数量限定販売のため、なくなり次第終了となります。
■商品詳細
・TOWER RECORDS BEER T-shirt
カラー：チャコールグレー / ホワイト
サイズ：M / L / XL / XXL
価格：3,700円（税込）
＜サイズ＞
[Mサイズ] 身丈68cm×身幅52cm
[Lサイズ] 身丈72cm×身幅55cm
[XLサイズ] 身丈75cm×身幅60cm
[XXLサイズ] 身丈80cm×身幅65cm
＜素材＞
綿100%
T-shirtチャコールグレー
T-shirtホワイト
・TOWER RECORDS BEER ローキャップ
カラー：ブラック
価格：3,890円（税込）
ローキャップ
・TOWER RECORDS BEER 保冷ランチトート
カラー：ブラック
価格：2,200円（税込）
保冷ランチトート
・TOWER RECORDS BEER コルクコースター
価格：550円（税込）
コルクコースター
■オリジナルグッズ発売記念キャンペーン
対象グッズとクラフトビールを同時に購入された方の合計金額から税込200円をお値引き。同時購入のみ対象となり、レシート合算は出来かねます。
開催期間：6月15日（月）開店時～6月30日（火）21:15まで
対象グッズ：TOWER RECORDS BEERオリジナルグッズ全商品
対象クラフトビール：全12タップのLサイズのみ（Sサイズは対象外）
■TOWER RECORDS BEER 渋谷店
タワーレコード渋谷店6階アナログレコードフロア内に展開するスタンディングスタイルのビアバー。国内外から厳選したクラフトビールを提供し、音楽とビールが交差する新たなカルチャースポットとして営業しています。店内ではDJイベントや各種コラボレーション企画も展開し、音楽ファンとビールファンが集うコミュニティの場をめざしています。
・所在地：東京都渋谷区神南1-22-14 タワーレコード渋谷店 6階アナログレコードフロア
・休業日：不定休
・席数：オールスタンティングで最大20名前後
・営業時間：12:00～21:30（L.O. 21：15）
・Instagram：https://www.instagram.com/tower_records_beer/
・X：https://x.com/TRC_beerShibuya
「TOWER RECORDS BEER」ロゴマーク
TOWER RECORDS BEER 渋谷店の内観
TOWER RECORDS BEER 渋谷店の内観
TOWER RECORDS BEER 渋谷店の内観
TOWER RECORDS BEER 渋谷店の内観