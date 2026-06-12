TOWER RECORDS BEER初のオリジナルグッズ発売“音楽とビールのある日常”を持ち歩く

写真拡大 (全15枚)

タワーレコード株式会社

TOWER RECORDS BEER T-shirt&ローキャップ着用イメージ

TOWER RECORDS BEER コルクコースター

タワーレコードは、6月15日（月）からTOWER RECORDS BEERオリジナルグッズを渋谷店にて販売します。



「音楽とクラフトビールの新しい出会いの場」を提案するタワーレコード渋谷店6階のTOWER RECORDS BEERは、店舗の世界観をより身近に楽しんでもらうため、6月15日（月）より初となるオリジナルグッズを発売します。


今回発売するのは、チャコールグレーとホワイトの2色展開のTシャツ、シンプルで普段使いしやすいローキャップ、保冷機能付きのランチトート、そしてコルクコースターの全4アイテム。いずれもTOWER RECORDS BEERを象徴するロゴマークをあしらっており、レコードショップ巡りやライブ、アウトドアや日々のさまざまなシーンで活躍するアイテムを通じて、TOWER RECORDS BEERのカルチャーをより身近に感じていただけます。


また、6月30日（火）までにオリジナルグッズいずれか1点とクラフトビールLサイズを同時に購入された方を対象に、合計金額から税込200円を割引きするキャンペーンも開催します。



最新情報は公式InstagramおよびXにて随時発信中


https://www.instagram.com/tower_records_beer/(https://www.instagram.com/tower_records_beer/)


https://x.com/TRC_beerShibuya(https://x.com/TRC_beerShibuya)


■販売概要


発売日：6月15日（月）


販売場所：TOWER RECORDS BEER 渋谷店


※数量限定販売のため、なくなり次第終了となります。




■商品詳細


・TOWER RECORDS BEER T-shirt


カラー：チャコールグレー / ホワイト


サイズ：M / L / XL / XXL


価格：3,700円（税込）



＜サイズ＞


[Mサイズ]　身丈68cm×身幅52cm


[Lサイズ]　身丈72cm×身幅55cm


[XLサイズ]　身丈75cm×身幅60cm


[XXLサイズ]　身丈80cm×身幅65cm



＜素材＞


綿100%



T-shirtチャコールグレー



T-shirtホワイト



・TOWER RECORDS BEER ローキャップ


カラー：ブラック


価格：3,890円（税込）



ローキャップ



・TOWER RECORDS BEER 保冷ランチトート


カラー：ブラック


価格：2,200円（税込）





保冷ランチトート


・TOWER RECORDS BEER コルクコースター


価格：550円（税込）





コルクコースター




■オリジナルグッズ発売記念キャンペーン


対象グッズとクラフトビールを同時に購入された方の合計金額から税込200円をお値引き。同時購入のみ対象となり、レシート合算は出来かねます。


開催期間：6月15日（月）開店時～6月30日（火）21:15まで


対象グッズ：TOWER RECORDS BEERオリジナルグッズ全商品


対象クラフトビール：全12タップのLサイズのみ（Sサイズは対象外）




■TOWER RECORDS BEER 渋谷店


タワーレコード渋谷店6階アナログレコードフロア内に展開するスタンディングスタイルのビアバー。国内外から厳選したクラフトビールを提供し、音楽とビールが交差する新たなカルチャースポットとして営業しています。店内ではDJイベントや各種コラボレーション企画も展開し、音楽ファンとビールファンが集うコミュニティの場をめざしています。



・所在地：東京都渋谷区神南1-22-14 タワーレコード渋谷店 6階アナログレコードフロア


・休業日：不定休


・席数：オールスタンティングで最大20名前後


・営業時間：12:00～21:30（L.O. 21：15）


・Instagram：https://www.instagram.com/tower_records_beer/


・X：https://x.com/TRC_beerShibuya



「TOWER RECORDS BEER」ロゴマーク

TOWER RECORDS BEER 渋谷店の内観

TOWER RECORDS BEER 渋谷店の内観


TOWER RECORDS BEER 渋谷店の内観

TOWER RECORDS BEER 渋谷店の内観