「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」第2弾グッズ販売開始のお知らせ
株式会社サミーネットワークスは、2026年6月11日(木)より、サミー公式グッズショップの"サミー商店オンライン"にて「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」第2弾グッズの販売を開始いたしました。
■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦 マルチマット（第2弾パネル）
「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」のマルチマットの第2弾パネルバージョンが登場！
インパクト大のマットを是非デスク周りでご使用ください♪
販売価格：3,980円（税込）
■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦 チェンジング図柄アクリルキーホルダー
「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」図柄のチェンジング図柄アクリルキーホルダーが登場！
傾けると図柄デザインが変化します。
販売価格：1,300円（税込）
■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦 アクリルチャーム（ランダム6種）2個セット
「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」のモチーフや演出デザインのアクリルチャームが登場！
全6種のデザインからランダム2個セットでのお届けになるため、どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみになります。
※ランダム販売となるため、セット内のデザインが重複する可能性がございます。
※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は致しかねます。
※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。
販売価格：1,500円（税込）
■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦 六根清浄サウンド目覚まし時計
「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」のサウンド目覚まし時計が登場！
毎朝を激アツにする六根清浄サウンドアラームで朝のテンションを爆上げしてくれます！
※六根清浄サウンドにボイスは入っていません、ご了承くださいませ。
販売価格：5,500円（税込）
詳細ならびに購入に関するお問い合わせはサミー商店オンライン内の販売ページをご確認ください。
■サミー商店オンライン紹介
サミー商店オンラインは、サミー公式のパチンコ・パチスロ関連グッズやサミーオリジナルグッズを販売する通販サイトです。
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