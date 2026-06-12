「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」第2弾グッズ販売開始のお知らせ

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株式会社サミーネットワークス


　株式会社サミーネットワークスは、2026年6月11日(木)より、サミー公式グッズショップの"サミー商店オンライン"にて「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」第2弾グッズの販売を開始いたしました。





■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦　マルチマット（第2弾パネル）





「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」のマルチマットの第2弾パネルバージョンが登場！


インパクト大のマットを是非デスク周りでご使用ください♪



販売価格：3,980円（税込）






■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦　チェンジング図柄アクリルキーホルダー




「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」図柄のチェンジング図柄アクリルキーホルダーが登場！


傾けると図柄デザインが変化します。



販売価格：1,300円（税込）







■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦 アクリルチャーム（ランダム6種）2個セット



「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」のモチーフや演出デザインのアクリルチャームが登場！


全6種のデザインからランダム2個セットでのお届けになるため、どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみになります。



※ランダム販売となるため、セット内のデザインが重複する可能性がございます。


※ランダム販売となるため、開封後の返品・交換の対応は致しかねます。


※アクリル表面に薄いフィルムが貼付されていますので、剥がしてご使用ください。



販売価格：1,500円（税込）






■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦 六根清浄サウンド目覚まし時計



「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦」のサウンド目覚まし時計が登場！


毎朝を激アツにする六根清浄サウンドアラームで朝のテンションを爆上げしてくれます！



※六根清浄サウンドにボイスは入っていません、ご了承くださいませ。



販売価格：5,500円（税込）







詳細ならびに購入に関するお問い合わせはサミー商店オンライン内の販売ページをご確認ください。






■サミー商店オンライン紹介




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