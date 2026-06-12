本日6月12日は「恋人の日」！スタジオMC・藤森慎吾は妻の似顔絵、平祐奈は理想の恋人像をイラストで披露

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』を、2026年6月14日（日）夜9時より放送開始いたします。このたび6月12日の「恋人の日」にちなみ、スタジオMCを務める藤森慎吾さんには妻の似顔絵を、平祐奈さんには理想の恋人像を描いていただき、ABEMA公式Xにて公開いたしました。

【X投稿】https://x.com/ABEMA/status/2065237649380778349

本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショーです。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20～30代女性を中心に大きな話題を呼びました。

藤森慎吾

平祐奈

また放送開始を記念して、2026年6月15日（月）から8月31日（月）までの期間限定で、ダイニングバー「NEO‐SNAPPER CARNAVAL」とのコラボレーション企画を実施いたします。期間中は、「Bitter or Sweet ショコラセレクション」や「Sweet or Dry スパークリングセレクション」など、番組の世界観を表現したオリジナルコラボレーションメニューを展開。さらに、コラボメニューをご注文いただいた方には、番組オリジナルステッカーをプレゼント予定です。ぜひ、コラボレーションメニューとともに番組の世界観をお楽しみください。

※ステッカーは各メニューにつき1枚まで（おひとり様最大2枚まで）

※同一メニューを複数ご注文の場合も配布は1枚のみとなります。

※別日のご来店時は再度配布対象となります。

※数が無くなり次第終了となります。

■「ABEMA」新番組『ガールオアレディ3』番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1849

『ガールオアレディ3』ティザー映像URL：https://youtu.be/zQP1Fmjf6-M

＜第1話＞

第1話放送日時：2026年6月14日（日）夜9時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第1話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/FFi9pyhrGtPjSo

【スタジオMC】

アン ミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈