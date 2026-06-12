7月18日（土）開催『abc presents RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』「ABEMA PPV」にて全試合生中継決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本最高峰の格闘技イベントRIZINが2026年7月18日（土）に広島グリーンアリーナにて開催する『abc presents RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』（以下、『RIZIN LANDMARK 15』）を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて全試合生中継することを決定いたしました。また、本大会の視聴チケットを6月12日（金）12時より販売開始いたしました。

RIZINは、総合格闘技の試合を主軸としながらも、キックボクシングルール、スタンディングバウトルール、グラップリングルールといった多様なルールで試合を展開する日本最高峰の格闘技イベントです。

2021年10月よりスタートした「LANDMARK」シリーズは、ケージでの試合に特化した大会として人気を集めています。

本大会では、RIZINフェザー級トップ戦線で活躍するカルシャガ・ダウトベック選手と萩原京平選手が激突。前大会でケージに上がった萩原選手は、今回の対決に対し「自分の中では一番危険な相手やと思っている。ごっつい相手を用意してくれてありがとうございます。覚悟は決まっているので全力でぶっ飛ばしにいきます！」と意気込みを語っています。圧倒的な打撃力と高いフィニッシュ能力を誇るダウトベック選手に対し、復活を期す萩原選手がどのような戦いを見せるのか、大きな注目が集まります。

さらに、元レスリング世界王者の太田忍選手とイリスベク・ティレノフ選手による一戦をはじめ、篠塚辰樹選手とイ・ジェフン選手によるストライカー対決など、見応えあるカードがラインナップ。加えて、本大会では現RIZINバンタム級王者のダニー・サバテロ選手とヒロヤ選手の参戦も決定しており、今後発表される対戦カードにも注目が集まります。

9月開催予定の『超RIZIN.5』へ向けた重要な戦いが数多く組まれる本大会。RIZIN戦線の今後を占う注目の一戦の数々を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

本大会の前売り視聴チケットは、6月12日（金）12時から7月17日（金）23時59分までの期間で5,500円（税込）（※1）にて販売いたします。大会当日の視聴チケットは7月18日（土）0時から23時59分まで6,000円（税込）、アーカイブ視聴チケットは7月19日（日）0時から7月23日（木）21時まで4,400円（税込）でそれぞれ販売いたします。

また、視聴チケットをご購入いただいた方には特典として、大会当日の写真を使用したカルシャガ・ダウトベック選手 vs. 萩原京平選手の「RIZINカードコレクション 特別限定WINNERデジタルカード」（※2）をプレゼントいたします。

さらに、「ABEMAプレミアム」への新規登録で、最大1,100円のキャッシュバックが受けられるキャンペーンも実施中です。キャンペーン詳細はこちら（https://abema.tv/lp/cashback-rizin-20260718）

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）本特典はデジタルカードとなります。カードの受け取りには、別途「RIZINカードコレクション」への会員登録が必要です。

受け取りに必要なシリアルコードを2026年7月下旬に「ABEMA」内のギフトボックスにてお送りいたします。

RIZINカードコレクションの会員登録後、「ABEMA」内のギフトボックスでお送りするコードをRIZINカードコレクションのシリアル特典入力ページ（TOPバナーより遷移）に入力をお願いします。

配信チケットを購入した１つのABEMA IDに対して1つのコードを配布します。

今後も、「ABEMA」では『RIZIN LANDMARK 15』に出場する選手たちのインタビューをはじめとした限定コンテンツを続々とお届けする予定です。ぜひご期待ください。

■ABEMA PPV 『RIZIN LANDMARK 15』 概要

配信日時：2026年7月18日（土）12時30分～（配信開始12時～）

見逃し配信：2026年7月23日（木）23時59分まで

▼配信チケット購入ページ

https://abema.tv/live-event/69581038-8157-4a97-9fbc-cfdad9940166

※上記チケット購入ページからは、見逃し配信・追っかけ再生の視聴ができません。

【見逃し配信】専用ページにて見逃し配信・追っかけ再生が利用いただけます。

▼配信チケット金額／販売期間

前売りチケット 5,500円（税込） ※アプリ購入では500円の手数料が生じます。

販売期間：2026年6月12日（金）12時～7月17日（金）23時59分まで

当日チケット 6,000円（税込）※アプリ購入では600円の手数料が生じます。

販売期間：2026年7月18日（土）0時～23時59分まで

アーカイブチケット 4,400円（税込） ※アプリ購入では400円の手数料が生じます。

販売期間：2026年7月19日（日）0時～7月23日（木）21時まで

▼購入特典

『RIZIN LANDMARK 15』大会当日の写真を使用したカルシャガ・ダウトベック選手 vs. 萩原京平選手の「RIZINカードコレクション 特別限定WINNERデジタルカード」

※本特典はデジタルカードとなります。カードの受け取りには、別途「RIZINカードコレクション」への会員登録が必要です。

※受け取りに必要なシリアルコードを2026年7月下旬に「ABEMA」内のギフトボックスにてお送りいたします。

※RIZINカードコレクションの会員登録後、「ABEMA」内のギフトボックスでお送りするコードをRIZINカードコレクションのシリアル特典入力ページ（TOPバナーより遷移）に入力をお願いします。

※配信チケットを購入した１つのABEMA IDに対して1つのコードを配布します。

■『RIZIN LANDMARK 15』 対戦カード

カルシャガ・ダウトベック vs. 萩原京平

太田忍 vs. イリスベク・ティレノフ

ジョニー・ケース vs. 天弥

篠塚辰樹 vs. イ・ジェフン

芝宏二郎 vs. 遥心

OPENING FIGHT／シヴァエフ vs. ベンジャミン

OPENING FIGHT／HIME vs. 平田彩音

OPENING FIGHT／神田T800周一 vs. 長野将大

OPENING FIGHT／田中仁 vs. 健太朗

※試合順ではございません

参戦予定選手

ダニー・サバテロ

ヒロヤ