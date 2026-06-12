「ABEMA」、FIA 世界耐久選手権（WEC）の「富士6時間レース」「バーレーン8時間レース」を無料生中継決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年の「FIA 世界耐久選手権（WEC）」において、9月27日（日）に静岡県の富士スピードウェイにて開催される「富士6時間レース」の決勝レース、および11月7日（土）にバーレーンのバーレーン・インターナショナル・サーキットで開催される最終ラウンド「バーレーン8時間レース」の決勝レースを無料生中継することをお知らせいたします。

「FIA 世界耐久選手権（WEC）」は、伝統ある「ル・マン24時間レース」を代表とし、世界各地を転戦する耐久レースの最高峰シリーズです。最高峰の「ハイパーカー」クラスと、市販車をベースとした「LMGT3」クラスという、速度差の大きく異なる2つのクラスの車両が同時にコースを走る過酷な混走フォーマットが最大の特徴です。トップカテゴリーであるハイパーカークラスには、日本勢のトヨタをはじめ、フェラーリ、ポルシェ、BMW、キャデラック、プジョー、アルピーヌ、アストンマーティンなど、世界中の名立たる自動車メーカーが威信をかけてワークス参戦しています。

「ABEMA」では、6月13日（土）22時30分より、世界三大レースのひとつに数えられるWECの最高峰「ル・マン24時間レース」の決勝レースを、国内初（※1）となる24時間完全無料生中継でお届けいたします。本大会には、過去2018年から5連覇という偉業を成し遂げた日本勢のトヨタが参戦しており、王座奪還となる優勝を果たせるか大きな注目が集まっています。

「ル・マン24時間レース」での熱戦を経て、「ABEMA」では9月27日（日）に決勝を迎える、静岡県の富士スピードウェイにて開催される「富士6時間レース」、そして11月7日（土）に決勝を迎える、中東でのシリーズ最終戦「バーレーン8時間レース」を無料生中継。極限のスピードと耐久性が試されるモータースポーツの奥深さを存分にお楽しみいただけるよう展開してまいります。

世界最高峰の舞台で繰り広げられる人間ドラマと熱狂を、「ル・マン24時間レース」とともに、「富士6時間レース」「バーレーン8時間レース」まで、ぜひ「ABEMA」にて無料でお楽しみください。

（※1）自社調べ（2026年5月時点）。地上波、BS、CS、インターネット配信を含めた日本国内の「ル・マン24時間レース」放送・配信実績において、24時間連続で無料生中継する形態として。

■ABEMA『世界耐久選手権2026』放送概要

『MOTOR SPORTチャンネル』放送URL：https://abema.tv/now-on-air/motor-sport

※URLはチャンネルOPENと同時に公開されます。

・第3戦 ル・マン24時間レース

放送日時：2026年9月13日（土）22:30～23:50

PR映像：https://abema.tv/video/episode/801-1_s10_p999

・第6戦 富士6時間レース

放送日：2026年9月27日（日）

・第8戦 バーレーン8時間レース

放送日：2026年11月7日（土）

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※掲載・ご使用いただく画像には、必ず【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」「Abema」