Uru、デビュー10周年の記念日にメモリアルなライブ映像をYouTubeで期間限定公開！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

Uruアーティスト写真

デビュー10周年を迎えるUruが、デビュー記念日の6月15日（月）に、2021年に開催されたUru Live 「To You」の映像をYouTubeで期間限定公開することが発表された。

今回公開される映像は、デビュー5周年の2021年にデビュー前から目標としていた東京国際フォーラムホールAで行われたメモリアルなライブとなっており、「あなたがいることで」「プロローグ」などの代表曲や、スキマスイッチ「奏（かなで）」、斉藤和義「ずっと好きだった」などのカバー曲を含む、全18曲が収録された内容となっている。

なお、2月にアルバム「tone」をリリースしたUruだが、7月から始まる3年ぶりとなるツアーの開催も発表されており、10周年イヤーの更なる盛り上がりが期待される。

■公開概要

2026年6月15日（月）20:00~ YouTubeにてプレミア公開（24時間アーカイブ予定）

URL：https://youtu.be/GCEjYYdT2DY

01 今逢いに行く

02 プロローグ

03 勿忘（Awesome City Club カバー）

04 いい女

05 Break

06 I don’t suit you（Produced by AmPm)

07 フリージア

～朗読～

08 無機質

09 Don’t be afraid

10 ずっと好きだった（斉藤和義 カバー）

11 ポジティ部入部

12 remember

13 振り子

14 たしかなこと（小田和正 カバー）

15 あなたがいることで

[ENCORE]

01 Love Song

02 奏（かなで）（スキマスイッチ カバー）

03 星の中の君

■Uru オフィシャルinfo

HP：http://uru-official.com

X(Twitter)：http://twitter.com/uru_super

Instagram：https://www.instagram.com/uru_official.id

TikTok：https://www.tiktok.com/@uru.staff_official

YouTube：https://www.youtube.com/user/kimidorinohana

■Uru Tour 2026「tone」

＜Schedule＞

7月1日(水)【大阪】フェスティバルホール

7月26日(日)【埼玉】大宮ソニックシティ 大ホール

8月12日(水)【愛知】Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

9月3日(木)【東京】昭和女子大学人見記念講堂

9月24日(木)【兵庫】神戸国際会館こくさいホール

10月21日(水)【東京】LINE CUBE SHIBUYA

特設サイト

https://uru-official.com/feature/ToneTour

■Uru プロフィール

聞く人を包み込むような歌声と、神秘的な存在感で注目を集めるシンガー。

YouTubeへのカバー動画投稿から活動を始め、2016年にシングル「星の中の君」でメジャーデビュー。デビュー以降は、代表曲「フリージア」「プロローグ」「あなたがいることで」「それを愛と呼ぶなら」等、幅広い世代に愛される楽曲を発表。ドラマ・映画・アニメ・CM等で多くの主題歌やテーマソングを書き下ろし、シンガーソングライターとして高い評価を集める。2021年にはデビュー前より目標にしていた東京国際フォーラム ホールA での単独公演を、2022、23年と全国ホールツアーを開催。

デビュー以来、リリースとライブを重ねるほどにその名前を浸透させている。