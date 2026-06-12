Uru、デビュー10周年の記念日にメモリアルなライブ映像をYouTubeで期間限定公開！
Uruアーティスト写真
デビュー10周年を迎えるUruが、デビュー記念日の6月15日（月）に、2021年に開催されたUru Live 「To You」の映像をYouTubeで期間限定公開することが発表された。
今回公開される映像は、デビュー5周年の2021年にデビュー前から目標としていた東京国際フォーラムホールAで行われたメモリアルなライブとなっており、「あなたがいることで」「プロローグ」などの代表曲や、スキマスイッチ「奏（かなで）」、斉藤和義「ずっと好きだった」などのカバー曲を含む、全18曲が収録された内容となっている。
なお、2月にアルバム「tone」をリリースしたUruだが、7月から始まる3年ぶりとなるツアーの開催も発表されており、10周年イヤーの更なる盛り上がりが期待される。
■公開概要
2026年6月15日（月）20:00~ YouTubeにてプレミア公開（24時間アーカイブ予定）
URL：https://youtu.be/GCEjYYdT2DY
01 今逢いに行く
02 プロローグ
03 勿忘（Awesome City Club カバー）
04 いい女
05 Break
06 I don’t suit you（Produced by AmPm)
07 フリージア
～朗読～
08 無機質
09 Don’t be afraid
10 ずっと好きだった（斉藤和義 カバー）
11 ポジティ部入部
12 remember
13 振り子
14 たしかなこと（小田和正 カバー）
15 あなたがいることで
[ENCORE]
01 Love Song
02 奏（かなで）（スキマスイッチ カバー）
03 星の中の君
■Uru オフィシャルinfo
HP：http://uru-official.com
X(Twitter)：http://twitter.com/uru_super
Instagram：https://www.instagram.com/uru_official.id
TikTok：https://www.tiktok.com/@uru.staff_official
YouTube：https://www.youtube.com/user/kimidorinohana
■Uru Tour 2026「tone」
＜Schedule＞
7月1日(水)【大阪】フェスティバルホール
7月26日(日)【埼玉】大宮ソニックシティ 大ホール
8月12日(水)【愛知】Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
9月3日(木)【東京】昭和女子大学人見記念講堂
9月24日(木)【兵庫】神戸国際会館こくさいホール
10月21日(水)【東京】LINE CUBE SHIBUYA
特設サイト
https://uru-official.com/feature/ToneTour
■Uru プロフィール
聞く人を包み込むような歌声と、神秘的な存在感で注目を集めるシンガー。
YouTubeへのカバー動画投稿から活動を始め、2016年にシングル「星の中の君」でメジャーデビュー。デビュー以降は、代表曲「フリージア」「プロローグ」「あなたがいることで」「それを愛と呼ぶなら」等、幅広い世代に愛される楽曲を発表。ドラマ・映画・アニメ・CM等で多くの主題歌やテーマソングを書き下ろし、シンガーソングライターとして高い評価を集める。2021年にはデビュー前より目標にしていた東京国際フォーラム ホールA での単独公演を、2022、23年と全国ホールツアーを開催。
デビュー以来、リリースとライブを重ねるほどにその名前を浸透させている。