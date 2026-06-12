単語学習アプリ「iKnow! by DMM英会話」学生&教職員が1年間無料で体験できるキャンペーンを開催

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が運営する「DMM英会話」（ https://eikaiwa.dmm.com/(https://eikaiwa.dmm.com/) ）は、英単語学習アプリ「iKnow! by DMM英会話」（以下iKnow!）を、学校等の教育機関などが無料で体験できるキャンペーンを実施いたします。キャンペーンお申込みは本日から受付を開始し、お申込み完了後、2026年8月1日～2027年7月31日までの1年間無料で利用いただけます。

詳細はこちら：https://eikaiwa.dmm.com/school/(https://eikaiwa.dmm.com/school/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202606_iknowpressrelease)

■「iKnow!」無料体験キャンペーンについて

この度、2026年3月に新たに開始した中学生向けの単語学習カテゴリ「高校受験」を、学校教育機関向けに無料体験キャンペーンを実施いたします。夏休みには受験勉強を加速させる方も多い時期です。DMM英会話では「この夏から、勉強をがんばりたい」そんな受験生を少しでも応援するために本キャンペーンを実施することとなりました。ぜひこの機会にiKnow!をご活用ください。

※キャンペーン適用には事前にお申し込みが必要となります。キャンペーン利用をご希望の際は、詳細をご確認の上、お申し込みください。

■キャンペーン詳細

対象：教育機関に在籍している生徒、学生及び教職員（小学校、中高、大学等）

無料体験期間：2026年8月1日（土）から2027年7月31日（土）までの1年間

お申し込み期間：本日～2026年7月17日（金）19:00 まで

お申し込み方法：

sales-eikaiwa@dmm.comのメールアドレス宛に下記情報をご入力いただき、お申し込みください。

・メール件名：「iKnow!」無料体験申し込み

・学校名

・担当者名

・希望受講者数（おおよその人数で差し支えございません）

・ご連絡先（メールアドレス、及びお電話番号）

「iKnow!」ご利用の際は、弊社より発行をさせていただく管理サイトより、ご担当者様が受講者登録をいただく必要がございます。受講者登録の際には、対象者の氏名、メールアドレスが必要になります。

詳しくは、お申し込み時にお渡しする受講マニュアルを参照ください。

「iKnow!」単語学習カテゴリ「高校受験」についてはこちら

https://dmm-corp.com/press/service/5246/

■DMM英会話「教育機関・学校向けサービス」について

DMM英会話では、全国の小学校・中学校・高等学校、大学や塾などを対象に、学校・教育機関向けサービスを展開しております。

通常のDMM英会話と同様に、「iKnow!」のご利用や120ヵ国1万名以上の講師とのレッスンを受講いただけるほか、学校の授業時間内で実施いただける授業導入プランや、希望する生徒のみ受講可能な希望制プランに加え、教職員向けの受講管理システムなど、教育機関のニーズに合わせた様々なプランや機能をご用意しています。

■DMM英会話について

DMM英会話は、パソコン、タブレット、スマートフォンで24時間365日、いつでもどこでもマンツーマンレッスンを提供するオンライン英会話サービスです。「世界中とおしゃべりしよう」をブランドメッセージに、世界120ヵ国・約1万名の講師とのレッスンを通じて、楽しみながら英語を学べます。

企業研修や学校の授業にも導入され、使い放題のAIロールプレイや人気教材DailyNewsをはじめ、15,000点以上の教材を提供。また独自開発のレッスンシステムには、ビデオ通話や教材の閲覧、テキスト送受信などレッスンに必要な機能が完備されています。さらに、隙間時間に学べる「iKnow!」や「DMM英会話なんてuKnow?」、「今から8分レッスン」などの学習サポートサービスも提供中です。

グローバルで200万人以上の会員に利用され（※1）、「いちばん続けやすい、英会話」サービスを目指し、顧客満足度国内No.1オンライン英会話サービスとして拡大・成長を続けています。

※1 2025年現在の累計会員数（無料登録会員やDMM英会話のグローバル展開ブランド「engoo」などの会員も含む）

・DMM英会話：https://eikaiwa.dmm.com/

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