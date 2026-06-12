「自分と、静かに向き合う時間を。」ウェルネスキャンドルブランドESSU（エスー）が、感情に寄り添うミニキャンドル全7種（合成香料ゼロ・天然精油100%）を2026年6月12日に発売。

株式会社ANOWAN

株式会社ANOWAN（アノワン）は、ウェルネスキャンドルブランド「ESSU（エスー）」の公式ECサイトを2026年6月12日（金）にリニューアル。看板商品となる「ミニキャンドルセット」（全7種・4個入り・税込3,520円）の販売を開始します。

植物由来のソイワックスと天然精油のみで作られた合成香料ゼロのキャンドルを、1個25g・燃焼時間約5～7時間で使い切れる「ミニサイズ」で展開。7種類の香りを気軽に試していただけるように商品化しました。

「大きなキャンドルを最後まで使い切れない」、「プチギフトにも使える商品が欲しい」といった方にもご利用いただけます。

仕事で悲しいことがあった日、不安やモヤモヤで眠れない夜、朝になってもなんとなく気持ちが切り替えられない時 ── 誰もが経験する、そんな感情のゆらぎに寄り添うように、7つの香りを丁寧にブレンドしています。

■ 素材へのこだわり ─ 合成香料ゼロ、植物由来100%

ギフトにもぴったり。自分へのご褒美にも、誰かへの贈りものにも。

ESSU（エスー）のアロマキャンドルは、「植物由来のソイワックス」と「天然精油（エッセンシャルオイル）」のみで製造。

合成素材は一切使用していません。

【ソイワックスを選んだ理由】

ススや有害物質が発生しにくく、室内の空気をクリーンに保ちます。

低温で溶ける性質が、精油の繊細な香りをそのまま空間にやさしく広げることを可能にします。

【天然精油にこだわる理由】

香りの情報は嗅覚を通じて、感情・記憶・自律神経・ホルモン分泌と深く結びついた「大脳辺縁系」に瞬時に届きます。

ESSUは「良い香り」を超えた、心身のリズムにそっと寄り添うブレンドを追求しています。

■ 香りラインナップ 全7種

Emotional Release（エモーショナルリリース）

< 商品コンセプト >

未消化の感情を、やさしく解き放つ

ベルガモットの爽やかな甘さとクラリセージのやわらかいハーブ、ホーウッドの穏やかな木の香りが溶け合い、感情が揺れるときに心をゆるめる落ち着いた香り。

Morning Reset （モーニングリセット）

< 商品コンセプト >

目覚めのスイッチを入れる、香りのモーニングルーティン

スイートオレンジのやさしい甘さに、ペパーミントのすっきりとした清涼感、パチュリの深みが重なり、朝のだるさを吹き飛ばして、前向きなエネルギーをくれる香り。

Clean Mind（クリーンマインド）

< 商品コンセプト >

思考を澄ませ、静けさと集中を取り戻す

ユーカリの清々しい香りとローズマリーのすっと通るハーバルノートが広がり、ヒノキの穏やかな木の香りがそっと寄り添う。森で深呼吸するように、心も頭もすっきり整い、思考までクリアになる香り。

Velvet Night（ヴェルヴェットナイト）

< 商品コンセプト >

1日をやさしく閉じ、心をほぐして穏やかな眠りへ

ベルガモットのやさしく爽やかな甘さに、ラベンダーの穏やかな花の香りが重なり、パチュリの深く温かな余韻が広がる。心をゆっくりと静め、眠りへと誘う落ち着いた香り。

Forest Breath（フォレストブレース）

< 商品コンセプト >

森で深く息をするように、自分を解き放つ

レモンのさわやかでフレッシュな香りに、サイプレスの清々しくすっと通る木の香り、そしてシダーウッドのやわらかく温かみのあるウッディノートが重なり、まるで森の中で森林浴をしているかのように心がすっと澄む香り。

Renew Glow（リニューグロウ）

< 商品コンセプト >

1日の重さから解放され、心と体に新しい息吹を灯す

グレープフルーツの爽やかでジューシーな香りに、ローズマリーのすっきりとしたハーブの清涼感、フランキンセンスのやわらかく深みのある樹脂の香りが重なり、心と頭をすっきりさせ、元気が湧いてくる香り。

Lunar Calm（ルナーカーム）

< 商品コンセプト >

月の光のように、やさしく自分を包み込む

スイートオレンジの甘くフレッシュな香りに、クラリセージの落ち着いたハーブ感と、ゼラニウムの華やかでやさしい花の香りが溶け合い、心をやわらかく包み込む穏やかな香り。

■ ブランド誕生の背景 ─ なぜ「ESSU」は生まれたのか

仕事、家事、誰かのため ── 毎日を懸命に生きる中で、いつしか自分のケアを後回しにしている。

心の中のモヤモヤや、原因のわからない落ち込み。

ふと気づけば「自分らしさ」が見えなくなっていた、という経験を持つ方は少なくありません。

ESSU（エスー）という名前は「Essence of Yourself（あなた自身の本質）」から生まれました。

日々の喧騒に埋もれてしまった、「本来の自分の声と輝き」を、そっと呼び覚ますこと。

香りと灯りを通じて、自分自身と静かに向き合う時間を届けること。

それが、ESSUの根底に流れる、変わらない願いです。

キャンドル本体も好評販売中

■商品概要

- 商品名：ESSU（エスー）ミニキャンドルセット- 発売日：2026年6月12日（金）- 内容量 / 価格：25g × 4個 / 3,520円（税込）- 燃焼時間：約5～7時間 / 1個（合計 約20～28時間）- 使用方法：火を灯す際は、芯をまっすぐに整え、芯の根本からやさしく火をつけてください。セルフキャンドルも好評販売中

・商品名：ESSU（エスー）セルフケアキャンドル

・内容量 / 価格：150g / 5,280円（税込）

・燃焼時間：約40時間

◼️公式ブランドサイト

https://essu-store.com/

◼️公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/essu_jp

Tiktok：https://www.tiktok.com/@essu_jp

■ 会社概要

- 会社名：株式会社ANOWAN- 代表取締役：山下由紀菜- お問い合わせ：メール：info@anowan.co.jp電話番号：050-5893-6296