ピッコマ10周年記念『カムバック祭』延長決定！ 戻るなら今！最大1万円相当のコインがもらえるチャンス、第2弾が本日よりスタート！

株式会社カカオピッコマ

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金在龍）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」は、サービス10周年を記念し、2026年6月12日（金）より『カムバック祭 第2弾』を開催いたします。

本イベントは、前回の『カムバック祭』がユーザーの皆様より大変ご好評をいただいたことを受け、この度「延長決定」として内容をさらにパワーアップさせたものです。

期間中、ピッコマに久しぶりに戻ってきた復帰ユーザーの方を対象に、最大1万円相当のコイン（※1）が獲得できる豪華なカムバック祭をはじめ、今回は新たに、ご家族やご友人を誘うことでお互いに最大5,000コインがもらえる『友達招待キャンペーン』や、豪華景品が当たるSNS企画も同時に展開いたします。

イベントページ：https://piccoma.com/web/event_detail/23640(https://piccoma.com/web/event_detail/23640)

『カムバック祭 第2弾』概要

対象となる復帰ユーザーが期間中に作品を閲覧することで、初日報酬・毎日報酬・毎月報酬を獲得できます。

【開催期間】

2026年6月12日（金）11:00～2026年7月5日（日）23:59

【対象】

2026年6月11日時点で90日以上アプリ閲覧履歴のないユーザー

※条件達成に応じて順次付与されます。

※本イベントの内容は予告なく変更、終了する場合がございます。

イベントページはこちら :https://piccoma.com/web/event_detail/23640

『友達招待キャンペーン』概要

期間中、ユーザーごとに発行される招待コードを友達に共有することで報酬を獲得できます。

【開催期間】

2026年6月12日（金）11:00～2026年7月5日（日）23:59

■招待したユーザー特典

・招待した友達１人が招待コード入力後、「待てば\0(※2)」で作品閲覧すれば1,000コインをプレゼント

・最大5人まで招待可能、合計最大5,000コインを獲得できます

■招待されたユーザー特典

＜新規ユーザー＞

・招待コードの入力で500コインをプレゼント

・作品閲覧スタンプラリーの達成で最大500コインを獲得できます

＜復帰ユーザー＞

・招待コードの入力で時短アイテム100個をプレゼント

・「カムバック祭 第2弾」にもご参加いただけます

※本イベントの内容は予告なく変更、終了する場合がございます。

『カムバック祭 第2弾開催記念！公式Xリポストキャンペーン』も同時開催

カムバック祭 第2弾の開催を記念して、ピッコマ公式X（@piccoma_jp）(https://x.com/piccoma_jp?lang=ja)にて、豪華賞品が抽選で当たるフォロー＆リポストキャンペーンを開催いたします。本キャンペーンは、久しぶりの方だけでなく、日頃からピッコマをご利用いただいている方も参加できる企画です。

【開催期間】

2026年6月13日（土）～2026年6月19日（金）

【参加方法】

１. ピッコマ公式Xアカウント(https://x.com/piccoma_jp?lang=ja)をフォロー

２. 対象投稿に「いいね」

３. 指定ハッシュタグを付けて引用リポスト

※キャンペーンの詳細は、ピッコマ公式X（@piccoma_jp）(https://x.com/piccoma_jp?lang=ja)にてご確認ください。

ピッコマは、「待てば\0（※2）」をはじめとする独自のサービス体験を通じて、多くのユーザーにマンガ・ノベルとの出会いを提供してきました。

10周年を迎えた2026年、これまで支えてくださったユーザーへの感謝を込めて、今後もさまざまな企画やキャンペーンを展開してまいります。

※1：2026/6/11時点までの課金実績に応じて、最大付与コイン数が異なります。

※2：23時間待てば、青色の「待てば\0」アイコンの話が無料で読める機能です。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。



●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 X（旧Twitter）:https://twitter.com/piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ