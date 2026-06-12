『エピックセブン』新規英雄「黎明の序曲 ルートヴィヒ」実装！

Smilegate, Inc., Megaport Branch

■EPISODE 6「終焉の挽歌」ストーリーに登場するもう一人の重要人物

■「暁闇の一族」最後の生存者として、「ラス」の呼びかけに応じ「黒い聖杯教団」を調査する冒険に合流

■強化効果「黎明」を活用し、魂力を素早く獲得し、それを基に敵全体へ高いダメージを与えるのが特徴

スマイルゲート・メガポートは自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発しているモバイル向けRPG『エピックセブン』の新規英雄「黎明の序曲 ルートヴィヒ」をアップデートしたと６月12日(金)に発表しました。

「黎明の序曲 ルートヴィヒ」は、EPISODE 6「終焉の挽歌」ストーリーにて、主人公「ラス」の協力者として登場する「暁闇の一族」の最後の生存者です。滅びた一族を弔う旅の準備をしていた中、「ラス」の呼びかけを受け、秘密結社「黒い聖杯教団」を調査する冒険に合流することになります。

★5氷属性のアーチャーで、強化効果「黎明」を活用して魂力を素早く獲得し、それを消費することで敵全体に高いダメージを与えられる点が特徴です。

スキル3「白夜」使用時に自身に「黎明」を付与し、自身の魂力獲得量を100%増加させるほか、攻撃後、一定確率で敵にスタンを付与します。

白夜は黎明を付与するだけでなく、敵全体の強化効果を2つ解除し、一定確率で弱体効果を付与して戦闘力を低下させます。

また、自身にシールドを付与し、生存力を高める効果も備えています。

スキル1「月光」は、敵を攻撃した時、自身が黎明状態である場合、追加で「断罪の光」を発動します。

断罪の光は保有している魂力をすべて消費して敵全体を攻撃し、消費した魂力の数に応じてダメージが大幅に増加します。

▼「黎明の序曲 ルートヴィヒ」英雄プレビュー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w5j3p-kB4AE ]

アプリ『エピックセブン』は、Google PlayストアとApp Storeからダウンロードできます。

また、『エピックセブン』に関する詳しい情報は公式コミュニティや、公式YouTubeチャンネルにて確認が可能です。

▼ダウンロードはこちら

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stove.epic7.google

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id1322399438

■ゲーム情報

[ タイトル ] エピックセブン

[ ジャンル ] 未来につなげるアニメRPG

[ 対応OS ] iOS / Android / PC

[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）

[ サービス開始日 ] 2019年11月7日

■ウェブサイト情報

公式サイト

https://epic7.onstove.com/ja/brand

公式コミュニティ

https://page.onstove.com/epicseven/jp

公式X

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公式YouTube

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スマイルゲート公式サイト

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