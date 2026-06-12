交流戦も終盤！6/13(土)「北海道日本ハム vs 中日」 鶴岡慎也・中田翔 ダブル解説！GAORA SPORTSで完全生中継

株式会社GAORA

北海道日本ハムファイターズのホームゲーム全試合を生中継するCS放送・GAORA SPORTSでは、6月13日(土)開催「北海道日本ハム vs 中日」も試合開始30分前から生中継でお届けします。

交流戦も終盤となるこの1戦、ファイターズの黄金期を捕手として支え、現在は解説でお馴染みの鶴岡慎也さんと、かつてファイターズの不動の4番としてチームを牽引し、その後、巨人と中日でプレー、昨シーズン限りで現役を引退した中田翔さんのダブル解説でお送りします。

鶴岡慎也さん・中田翔さん

今シーズン、ここまで勝率5割前後で一進一退の戦いを続けながらも、爆発的なポテンシャルを秘める北海道日本ハムファイターズ。特に打撃陣はチーム本塁打数が早くも70本を突破し、12球団でトップ。どこからでも一発が飛び出す圧倒的な破壊力を武器に、対戦相手にとって脅威となっています。

そんなファイターズが、かつて北の大地で共に戦い、数々の栄光を築き上げた鶴岡慎也さんと中田翔さんの目の前でどんな戦いを見せるのか…。

長年ファイターズの主砲として活躍し、3度打点王に輝いた中田翔さん。昨年まで対戦相手である中日に在籍していたからこそ分かる両チームの仕上がりや投手陣の攻略法、そしてここからのシーズン後半戦に向けた展望を、かつて「扇の要」としてチームを牽引した鶴岡慎也さんと、先輩・後輩ならではの絶妙な掛け合いで紐解きます。

激闘を共にしてきた2人だからこそ生み出せる、他では聴けないダブル解説を是非お見逃しなく！

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《番組概要》

■番組名

GAORAプロ野球中継（ファイターズ）

北海道日本ハム vs 中日（6.13エスコンフィールド）

■放送日時

6月13日(土) 13:30～ 【生中継】

■出演

解説：鶴岡慎也・中田翔

実況：土井悠平

ビジボ(ビジターファン向け副音声)：藤井淳志、村上和宏

★番組ホームページ

https://www.gaora.co.jp/fighters/4280470

★視聴方法

https://www.gaora.co.jp/guide/

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※記載の内容は予告なく変更になる場合があります