『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』Blu-ray＆DVD発売記念フェアの、ufotable描き下ろしイラストが初公開！　さらに、みに隊士撮影会の開催も決定!!

株式会社アニメイトホールディングス△描き下ろしイラストフェアの詳細はこちらから！ :https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115550

株式会社アニメイトは、2026年7月28日から順次開催する【『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 Blu-ray&DVD発売記念フェア 第1弾・第2弾】の、特典に使用するufotable描き下ろしイラストを公開いたします。

全国アニメイト・アニメイト通販で7月28日～8月28日まで開催するフェア第1弾では、期間中、『鬼滅の刃』の対象商品をご購入・ご予約いただいた方に、特典「ブロマイド（全7種）」をプレゼントいたします。

また、8月29日～9月27日まで実施する第2弾では、期間中、『鬼滅の刃』の対象商品をご購入・ご予約いただいた方に、特典「クリアしおり（全7種）」をプレゼントいたします。

さらに、フェア第1弾、あるいは第2弾の期間中に、Blu-ray・DVD『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』完全生産限定版をご購入いただくと、期間に応じた特典の7種セットを差し上げます。特典には、炭治郎・善逸・義勇・しのぶ・カナヲ・狛治・恋雪のufotable描き下ろしミニキャラを使用していますので、ぜひチェックしてみてください！

■フェア情報

△特典：ブロマイド（全7種）

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 Blu-ray&DVD発売記念フェア 第1弾

開催期間：2026年7月28日～8月28日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、『鬼滅の刃』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）ごと、オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点ごとに特典を1枚プレゼントいたします。

また、Blu-ray・DVD『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』完全生産限定版（アニメイト限定セット含む）をご購入いただくと、特典7種セットを差し上げます。

特典内容：ブロマイド（全7種）

※特典はお選びいただけません。

※アニメイト通販では、2026年7月28日～8月26日の期間に出荷開始となったご注文が対象となります。

△特典：クリアしおり（全7種）

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 Blu-ray&DVD発売記念フェア 第2弾

開催期間：2026年8月29日～9月27日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、『鬼滅の刃』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）ごと、オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点ごとに特典を1枚プレゼントいたします。

また、Blu-ray・DVD『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』完全生産限定版（アニメイト限定セット含む）をご購入いただくと、特典7種セットを差し上げます。

特典内容：クリアしおり（全7種）

※特典はお選びいただけません。

※アニメイト通販では、2026年8月27日～9月27日の期間に出荷開始となったご注文が対象となります。

■Blu-ray&DVD情報

△完全生産限定版特典：キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし収納BOX

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』Blu-ray＆DVD

発売日：2026年7月29日

価格：

＜完全生産限定版 アニメイト限定セット＞

Blu-ray 15,950円（税込）

DVD 14,850円（税込）

＜完全生産限定版＞

Blu-ray 11,000円（税込）

DVD 9,900円（税込）

＜通常版＞

Blu-ray 4,950円（税込）

DVD 4,400円（税込）

アニメイト限定セット仕様（完全生産限定版のみ）：

（1）描き下ろしイラスト【A：竈門炭治郎＆冨岡義勇】A5キャラファイングラフ

（2）ミニ屏風（竈門炭治郎、冨岡義勇）

アニメイト特典：

＜完全生産限定版＞

（1）描き下ろしイラスト【A：竈門炭治郎＆冨岡義勇】A3クリアポスター

（2）描き下ろしイラスト【A：竈門炭治郎＆冨岡義勇】缶バッジセット



＜通常版＞

描き下ろしイラスト【A：竈門炭治郎＆冨岡義勇】ポストカード

メーカー特典：

キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし色紙

△完全生産限定版特典：キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろしデジジャケット△アニメイト限定セット：ミニ屏風（竈門炭治郎、冨岡義勇）△メーカー特典：キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし色紙

■関連情報

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 Blu-ray&DVD発売記念 全国7都市 みに隊士グループショット撮影会

開催日・場所・キャラクター：

＜2026年8月22日＞

【宮城】アニメイト仙台 イベントスペース｜我妻善逸・栗花落カナヲ

【大阪】アニメイト大阪日本橋 5Fイベントホール｜胡蝶しのぶ・不死川実弥

【福岡】小倉・あるあるCity7Fホール｜冨岡義勇・悲鳴嶼行冥

＜2026年9月5日＞

【北海道】アニメイト札幌 5Fイベントスペース｜竈門炭治郎・甘露寺蜜璃

【愛知】名古屋市内某所｜嘴平伊之助・不死川玄弥

【広島】アニメイト広島 5Fイベントホール｜時透無一郎・伊黒小芭内

＜2026年9月12日～9月13日＞

【東京】animate hall BLACK（アニメイト池袋本店 北館9F）

9月12日：冨岡義勇・悲鳴嶼行冥／竈門炭治郎・甘露寺蜜璃／時透無一郎・伊黒小芭内

9月13日：胡蝶しのぶ・不死川実弥／我妻善逸・栗花落カナヲ／嘴平伊之助・不死川玄弥

※固定の組み合わせのキャラクター2体との撮影となります。

内容：Blu-ray・DVD『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』完全生産限定版（アニメイト限定セット含む）のいずれかを1点ご購入いただいた方に、応募シリアルをお渡しいたします。ご応募いただいた方の中から抽選でご招待いたします。1グループにつき、3名様（当選者1名様＋同行者2名様）までご参加いただけます。

応募シリアル配布店舗：全国アニメイト（通販を含む）

来場者特典：みに隊士 しおり風クリアカード

※絵柄は、ご自身が参加した撮影会のみに隊士の絵柄になります。

※同行者様にもお渡しいたしますが、1グループにつき各みに隊士最大3枚までのお渡しとなります。

※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正しい表記となります。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

■関連URL

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 Blu-ray&DVD発売記念フェア 第1弾・第2弾(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115550)

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』Blu-ray＆DVD アニメイト通販商品ページ

完全生産限定版 アニメイト限定セット Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3443505/)

完全生産限定版 アニメイト限定セット DVD(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3443506/)

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』Blu-ray＆DVD発売記念アニメイト特設サイト(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/kimetsu_mugenjyohen_movie/cd/4153/)

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 Blu-ray&DVD発売記念 全国7都市 みに隊士グループショット撮影会(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115366)

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』公式サイト(https://kimetsu.com/anime/mugenjyohen_movie/)

■アニメ「鬼滅の刃」とは

集英社ジャンプ コミックス1巻～23巻で累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作。アニメーション制作はufotable。

家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、2019年4月よりテレビアニメの放送を開始、2020年から2025年にかけてテレビアニメ・劇場版を公開し、大きな社会現象となりました。