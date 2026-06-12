『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』Blu-ray＆DVD発売記念フェアの、ufotable描き下ろしイラストが初公開！ さらに、みに隊士撮影会の開催も決定!!
△描き下ろしイラスト
フェアの詳細はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115550
株式会社アニメイトは、2026年7月28日から順次開催する【『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 Blu-ray&DVD発売記念フェア 第1弾・第2弾】の、特典に使用するufotable描き下ろしイラストを公開いたします。
全国アニメイト・アニメイト通販で7月28日～8月28日まで開催するフェア第1弾では、期間中、『鬼滅の刃』の対象商品をご購入・ご予約いただいた方に、特典「ブロマイド（全7種）」をプレゼントいたします。
また、8月29日～9月27日まで実施する第2弾では、期間中、『鬼滅の刃』の対象商品をご購入・ご予約いただいた方に、特典「クリアしおり（全7種）」をプレゼントいたします。
さらに、フェア第1弾、あるいは第2弾の期間中に、Blu-ray・DVD『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』完全生産限定版をご購入いただくと、期間に応じた特典の7種セットを差し上げます。特典には、炭治郎・善逸・義勇・しのぶ・カナヲ・狛治・恋雪のufotable描き下ろしミニキャラを使用していますので、ぜひチェックしてみてください！
■フェア情報
△特典：ブロマイド（全7種）
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 Blu-ray&DVD発売記念フェア 第1弾
開催期間：2026年7月28日～8月28日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『鬼滅の刃』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）ごと、オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点ごとに特典を1枚プレゼントいたします。
また、Blu-ray・DVD『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』完全生産限定版（アニメイト限定セット含む）をご購入いただくと、特典7種セットを差し上げます。
特典内容：ブロマイド（全7種）
※特典はお選びいただけません。
※アニメイト通販では、2026年7月28日～8月26日の期間に出荷開始となったご注文が対象となります。
△特典：クリアしおり（全7種）
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 Blu-ray&DVD発売記念フェア 第2弾
開催期間：2026年8月29日～9月27日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『鬼滅の刃』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）ごと、オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点ごとに特典を1枚プレゼントいたします。
また、Blu-ray・DVD『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』完全生産限定版（アニメイト限定セット含む）をご購入いただくと、特典7種セットを差し上げます。
特典内容：クリアしおり（全7種）
※特典はお選びいただけません。
※アニメイト通販では、2026年8月27日～9月27日の期間に出荷開始となったご注文が対象となります。
■Blu-ray&DVD情報
△完全生産限定版特典：キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし収納BOX
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』Blu-ray＆DVD
発売日：2026年7月29日
価格：
＜完全生産限定版 アニメイト限定セット＞
Blu-ray 15,950円（税込）
DVD 14,850円（税込）
＜完全生産限定版＞
Blu-ray 11,000円（税込）
DVD 9,900円（税込）
＜通常版＞
Blu-ray 4,950円（税込）
DVD 4,400円（税込）
アニメイト限定セット仕様（完全生産限定版のみ）：
（1）描き下ろしイラスト【A：竈門炭治郎＆冨岡義勇】A5キャラファイングラフ
（2）ミニ屏風（竈門炭治郎、冨岡義勇）
アニメイト特典：
＜完全生産限定版＞
（1）描き下ろしイラスト【A：竈門炭治郎＆冨岡義勇】A3クリアポスター
（2）描き下ろしイラスト【A：竈門炭治郎＆冨岡義勇】缶バッジセット
＜通常版＞
描き下ろしイラスト【A：竈門炭治郎＆冨岡義勇】ポストカード
メーカー特典：
キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし色紙
△完全生産限定版特典：キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろしデジジャケット
△アニメイト限定セット：ミニ屏風（竈門炭治郎、冨岡義勇）
△メーカー特典：キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし色紙
■関連情報
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 Blu-ray&DVD発売記念 全国7都市 みに隊士グループショット撮影会
開催日・場所・キャラクター：
＜2026年8月22日＞
【宮城】アニメイト仙台 イベントスペース｜我妻善逸・栗花落カナヲ
【大阪】アニメイト大阪日本橋 5Fイベントホール｜胡蝶しのぶ・不死川実弥
【福岡】小倉・あるあるCity7Fホール｜冨岡義勇・悲鳴嶼行冥
＜2026年9月5日＞
【北海道】アニメイト札幌 5Fイベントスペース｜竈門炭治郎・甘露寺蜜璃
【愛知】名古屋市内某所｜嘴平伊之助・不死川玄弥
【広島】アニメイト広島 5Fイベントホール｜時透無一郎・伊黒小芭内
＜2026年9月12日～9月13日＞
【東京】animate hall BLACK（アニメイト池袋本店 北館9F）
9月12日：冨岡義勇・悲鳴嶼行冥／竈門炭治郎・甘露寺蜜璃／時透無一郎・伊黒小芭内
9月13日：胡蝶しのぶ・不死川実弥／我妻善逸・栗花落カナヲ／嘴平伊之助・不死川玄弥
※固定の組み合わせのキャラクター2体との撮影となります。
内容：Blu-ray・DVD『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』完全生産限定版（アニメイト限定セット含む）のいずれかを1点ご購入いただいた方に、応募シリアルをお渡しいたします。ご応募いただいた方の中から抽選でご招待いたします。1グループにつき、3名様（当選者1名様＋同行者2名様）までご参加いただけます。
応募シリアル配布店舗：全国アニメイト（通販を含む）
来場者特典：みに隊士 しおり風クリアカード
※絵柄は、ご自身が参加した撮影会のみに隊士の絵柄になります。
※同行者様にもお渡しいたしますが、1グループにつき各みに隊士最大3枚までのお渡しとなります。
※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正しい表記となります。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
■関連URL
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 Blu-ray&DVD発売記念フェア 第1弾・第2弾(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115550)
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』Blu-ray＆DVD アニメイト通販商品ページ
完全生産限定版 アニメイト限定セット Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3443505/)
完全生産限定版 アニメイト限定セット DVD(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3443506/)
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』Blu-ray＆DVD発売記念アニメイト特設サイト(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/kimetsu_mugenjyohen_movie/cd/4153/)
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 Blu-ray&DVD発売記念 全国7都市 みに隊士グループショット撮影会(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115366)
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』公式サイト(https://kimetsu.com/anime/mugenjyohen_movie/)
■アニメ「鬼滅の刃」とは
集英社ジャンプ コミックス1巻～23巻で累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作。アニメーション制作はufotable。
家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、2019年4月よりテレビアニメの放送を開始、2020年から2025年にかけてテレビアニメ・劇場版を公開し、大きな社会現象となりました。