業務効率化・売上アップ・システム開発・DX推進のための展示会札幌初開催！本分野北海道最大級180社※が出展！

ブティックス株式会社

展示会事業、M&A仲介事業を展開する、ブティックス株式会社（東京都港区、代表取締役社長新村祐三、東証グロース上場証券コード：9272）は、2026年6月30(火)～7月3日(金)にアクセスサッポロにおいて下記4つの展示会を初開催する。

＜前半2日間＞

第1回 バックオフィスDXPO札幌’26

＜後半2日間＞

第1回 営業・マーケDXPO札幌’26 /第1回 IT・情シスDXPO札幌’26 /第1回 EC・通販DXPO札幌’26

また、本展は通年開催の「オンライン展示会」とのハイブリッド（リアル＋オンライン）開催となり、出展社数は4展合計で180社を数え、本分野 北海道最大級の商談型展示会となる。

※DXPOは、「DX＋EXPO」の造語。「展示会をDXする」という意味を込めて同社が命名したサービス名

2026年6月30日(火)・7月１日(水) ＜前半2日間＞

●第1回 バックオフィスDXPO札幌’26

製品ジャンル毎に7つの専門展で構成され、管理部門の業務効率化・DX推進を支援する注目のIT製品が一堂に出揃う。

▶来場対象者・・・経営層、バックオフィス部門（総務・人事・労務・経理・財務・情報システム等）

2026年7月2日(木)・3日(金)＜後半2日間＞

●第1回 営業・マーケDXPO札幌’26

製品ジャンル毎に6つの専門展で構成され、CRM、SFAから、営業コンサルティング、SNSマーケティング、生成AIまで、営業・マーケ・販促部門の売上アップ・販売促進を支援する注目のIT製品が一堂に出揃う。

▶来場対象者・・・DX推進に課題を持つ経営層、営業、マーケティング、集客・販促・PR担当・コールセンター部門等

●第1回 IT・情シスDXPO札幌’26

「システム・アプリ開発展」「ITインフラ・セキュリティ展」「IT人材育成・採用支援展」「社内業務デジタル化展」の4つの専門展で構成され、システム開発・運用・保守、セキュリティ対策、IT人材育成を支援する注目の製品・サービスが一堂に出揃う。

▶来場対象者・・・情報システム、システム開発・運用・保守部門、総務、人事等

●第1回 EC・通販DXPO札幌’26

「EC 販促・開業支援展」「物流・越境EC支援展」の2つの専門展で構成され、ECサイトの構築・運用・売上増から、EC物流、フルフィルメントサービス、越境EC支援などEC・通販業界で活躍する注目の製品・サービスが一堂に出揃う。

▶来場対象者・・・EC・通販事業者、マーケ、販促担当、物流関係者、倉庫、海外営業・販売担当等

※本展は、来場事前登録が必須です。「有人当日受付」にて来場登録された場合、入場料（5,000円）が必要です。

※商談展のため、一般ユーザー・学生・18才未満（乳幼児含む）の方のご入場はできません。

開催概要

同時開催：専門セミナー ※受講無料（事前申込制）

バックオフィスDXPO札幌'26では、生成AIの最新動向に精通し、札幌AIラボ事務局長を務める(株)調和技研 中村拓哉氏が登壇。営業・マーケ／IT・情シス／EC・通販DXPO札幌'26では、マーケティング研究者である小樽商科大学 名誉教授 近藤公彦氏、企業や自治体のDXを支援する(一社)NoCoders Japan協会 舩越裕勝氏、EC黎明期より32年にわたりネット販売を続ける(株)エーデルワイスファーム 野崎創氏が登壇。この他にも、本分野の第一線で活躍する方々を講師にお迎えし、全32セッションを開催する。あらゆる業種・企業・法人のビジネスパーソン必見のセミナープログラムだ。

本展の主催者であるブティックス株式会社について

本展の主催者であるブティックス株式会社（東証グロース上場 証券コード：9272）は、展示会事業、M&A仲介事業などで急成長している企業です。業界に特化したマッチング・プラットフォームNo.1企業を目指し、新たなサービスを次々に立ち上げています。

＜本リリース・本展に関するお問合せ先＞

ブティックス(株)内 DXPO事務局

〒108‐0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル（受付11階）

TEL：03-6809-4451 E-mail：info@dxpo.jp

＜取材のお申込み＞

https://secure.dxpo.jp/dxpo/press/form.cgi