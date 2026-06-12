sahara、2026AW COLLECTION「Nomadic Trace ― 遊牧の軌跡 ―」を発表。

株式会社フォティーノ

セレクトショップ「MARTE」のオリジナルブランド「sahara」は、2026AW COLLECTION「Nomadic Trace ― 遊牧の軌跡 ―」を発表いたします。

これに伴い、2026年6月12日（金）12:00より、MARTE ONLINEにて先行予約会を開催。また、6月13日（土）・14日（日）の2日間、MARTE DAIKANYAMAにて展示会を開催いたします。

■ 2026AW COLLECTION

sahara 2026AW COLLECTION「Nomadic Trace」

「Nomadic Trace ― 遊牧の軌跡 ―」

未知の土地を漂う、自由な好奇心。

本コレクションは、「遊牧」をインスピレーションの源とし、移ろいゆく自然の色彩や風景を現代的な視点で再構築しました。

風に揺れる草原の深緑、大地に沈む太陽、蜃気楼の彼方に現れる街並み。

旅の途中で出会う景色や記憶の断片を、繊細なテキスタイルやシルエットへと落とし込み、牧歌的な風景に宿る有機的な模様や陰影を表現しています。

土地や時代に縛られず、自らの感性を頼りに進む現代の遊牧民へ向けたコレクションです。

Patchwork Velour Dress（\24,200 tax in）Faux Suede Slit Vest（\16,500 tax in）/ Scarf Tie Blouse（\17,600 tax in）Multiway Lace Collar Jacket（\26,400 tax in）/ Lace Switching Dress（\18,700 tax in）Mix Fur Zip Jacket（\24,200 tax in）Fuzz Layered Top（\18,150 tax in）/ Landscape Art Skirt（\19,800 tax in）Landscape Art Knit（\18,700 tax in）

■ 先行予約会

2026年6月12日（金）12:00 ～ 6月18日（木）23:59の期間、MARTE ONLINEにて2026AW COLLECTIONの先行予約会を開催いたします。

期間中は対象アイテムを10％OFFにてご予約いただけます。

コレクションページ

https://marte.jp/collections/sahara-26aw-collection

【開催期間】

2026年6月12日（金）12:00 ～ 6月18日（木）23:59

【対象店舗】

MARTE ONLINE

【特典】

対象アイテム 10％OFF

※ご注文時にクーポンコード「26aw」をご入力ください。

■ sahara 26AW 展示会

先行予約会にあわせて、MARTE DAIKANYAMAにて展示会を開催いたします。

会場では、2026AW COLLECTIONのサンプルを実際にご覧いただき、ご試着いただけます。

どなたでもご来場いただけるオープン形式となっておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

日時

2026年6月13日（土）11:00～20:00

2026年6月14日（日）11:00～20:00

会場

MARTE DAIKANYAMA

住所

東京都渋谷区恵比寿西1-34-23

代官山トキビル1F/2F

ブランド紹介｜sahara（サハラ）

sahara は、旅や自然、アート、歴史をテーマに、異なる文化や時代が交差する瞬間を現代のファッションへと昇華するブランドです。

ファッションを通じて、女性が新たな自分を発見し、心の冒険を楽しめるようなコレクションを提案しています。

■ sahara 公式販売サイト

MARTE ONLINE：https://marte.jp/collections/sahara

ZOZOTOWN：https://zozo.jp/brand/sahara/

Instagram：https://www.instagram.com/sahara_japon

■ 会社概要

会社名 ： 株式会社フォティーノ

設立 ： 2014年10月

代表者 ： 関 直宏

本社 ： 東京都渋谷区神宮前１丁目１１－１１ グリーンファンタジア 402

事業内容：ヴィンテージ家具の輸入・販売、 映像・グラフィック・ウェブサイトのデザイン・ディレクション、オリジナル衣類の企画・販売 など

URL ： https://photino.co.jp