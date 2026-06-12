パパネッツ、「IPOチャレンジアカデミー2026」第1回オープンセミナーにてQ-Board上場までの道程と今後についてご紹介
不動産管理会社向け物件点検業務の代行サービスおよび高級家具配送を全国展開する株式会社パパネッツ（本社：埼玉県越谷市、代表取締役社長：伊藤裕昭、以下パパネッツ）は上場を目指す企業を対象に2026年6月2日（火）、証券会員制法人 福岡証券取引所（以下、福証）主催の「IPOチャレンジアカデミー2026」第1回オープンセミナーに登壇いたしました。自社のQ-Board上場までの道程を共有することで、上場をより身近に感じていただくとともに、日本経済のさらなる活性化につなげることを目的としています。
「IPOチャレンジアカデミー2026」の様子
「IPOチャレンジアカデミー2026」でパパネッツ代表が話した内容
「IPOチャレンジアカデミー」は、2009年より福岡証券取引所が開始した「九州IPO挑戦隊」（※５年以内に新規株式公開（IPO）を目指す企業を対象とする支援プログラム）へ入会された企業向けに、上場準備に関する基礎的な知識等を提供するプログラムです。年8回のプログラムとなっており、今回は会員以外の方にもご視聴いただけるオープンセミナーとして開催されました。
本セミナーで代表の伊藤が「Q-Board上場までの道程と今後について」の講演を行いました。パパネッツが2025年3月に福証Q-Boardへ上場するまでの準備過程や、上場企業としての経営戦略、地域企業にとってのIPOの意義などについて、自社の経験をもとにお話ししました。
パパネッツが「IPOチャレンジアカデミー2026」に登壇した理由
パパネッツのビジョンは「地域から深く求められる御用聴きカンパニー」であり、本セミナー対象の上場を目指す企業と同じく、市場を通した相互発展を大切にしています。
パパネッツは、
・2017年 東京証券取引所 TOKYO PRO Market 上場
・2025年 福岡証券取引所 Q-Board上場
を経験しており、この経験を話すことで、上場を土台に成長を実現したい企業を応援したいと考えています。
「IPOチャレンジアカデミー2026」第1回オープンセミナー開催概要
イベント名：「IPOチャレンジアカデミー2026」第1回オープンセミナー
日時：2026年6月2日（火）15:20～17:00
開催形式：WEB(Zoom)
定員：先着100名
主催：証券会員制法人 福岡証券取引所
「IPOチャレンジアカデミー2026」第1回オープンセミナー講演プログラム
第1部（15:20～16:00）
講演：「フェアに挑戦できる未来」を創るまでの10年
～FUNDINNOが上場で見た景色と、これからIPOを目指す企業へ
講師：株式会社ＦＵＮＤＩＮＮＯ 取締役 レギュレーション本部⾧ 布施 知芳 氏
第2部（16:05～17:00）
講演：Q-Board上場までの道程と今後について
講師：株式会社パパネッツ 代表取締役社長 伊藤 裕昭 氏
パパネッツについて
パパネッツは、不動産管理会社やハウスメーカーなど、不動産関連の企業のノンコア業務を、全国規模で引き受けている企業です。業務は、各地のパパネッツ・パートナー（個人事業主など）と協力、また不動産巡回管理システム「じゅん君」を開発・運用するなど、高い生産性を上げる仕組みを強みにしています。2025年3月福岡証券取引所Q-Boardに上場し、さらなる成長を目指しています。
企業サイト：https://papanets.co.jp