パパネッツ、「IPOチャレンジアカデミー2026」第1回オープンセミナーにてQ-Board上場までの道程と今後についてご紹介

株式会社パパネッツ

不動産管理会社向け物件点検業務の代行サービスおよび高級家具配送を全国展開する株式会社パパネッツ（本社：埼玉県越谷市、代表取締役社長：伊藤裕昭、以下パパネッツ）は上場を目指す企業を対象に2026年6月2日（火）、証券会員制法人 福岡証券取引所（以下、福証）主催の「IPOチャレンジアカデミー2026」第1回オープンセミナーに登壇いたしました。自社のQ-Board上場までの道程を共有することで、上場をより身近に感じていただくとともに、日本経済のさらなる活性化につなげることを目的としています。

「IPOチャレンジアカデミー2026」の様子「IPOチャレンジアカデミー2026」でパパネッツ代表が話した内容

「IPOチャレンジアカデミー」は、2009年より福岡証券取引所が開始した「九州IPO挑戦隊」（※５年以内に新規株式公開（IPO）を目指す企業を対象とする支援プログラム）へ入会された企業向けに、上場準備に関する基礎的な知識等を提供するプログラムです。年8回のプログラムとなっており、今回は会員以外の方にもご視聴いただけるオープンセミナーとして開催されました。

本セミナーで代表の伊藤が「Q-Board上場までの道程と今後について」の講演を行いました。パパネッツが2025年3月に福証Q-Boardへ上場するまでの準備過程や、上場企業としての経営戦略、地域企業にとってのIPOの意義などについて、自社の経験をもとにお話ししました。

パパネッツが「IPOチャレンジアカデミー2026」に登壇した理由

パパネッツのビジョンは「地域から深く求められる御用聴きカンパニー」であり、本セミナー対象の上場を目指す企業と同じく、市場を通した相互発展を大切にしています。

パパネッツは、

・2017年 東京証券取引所 TOKYO PRO Market 上場

・2025年 福岡証券取引所 Q-Board上場

を経験しており、この経験を話すことで、上場を土台に成長を実現したい企業を応援したいと考えています。

「IPOチャレンジアカデミー2026」第1回オープンセミナー開催概要

イベント名：「IPOチャレンジアカデミー2026」第1回オープンセミナー

日時：2026年6月2日（火）15:20～17:00

開催形式：WEB(Zoom)

定員：先着100名

主催：証券会員制法人 福岡証券取引所

「IPOチャレンジアカデミー2026」第1回オープンセミナー講演プログラム

第1部（15:20～16:00）

講演：「フェアに挑戦できる未来」を創るまでの10年

～FUNDINNOが上場で見た景色と、これからIPOを目指す企業へ

講師：株式会社ＦＵＮＤＩＮＮＯ 取締役 レギュレーション本部⾧ 布施 知芳 氏

第2部（16:05～17:00）

講演：Q-Board上場までの道程と今後について

講師：株式会社パパネッツ 代表取締役社長 伊藤 裕昭 氏

パパネッツについて

パパネッツは、不動産管理会社やハウスメーカーなど、不動産関連の企業のノンコア業務を、全国規模で引き受けている企業です。業務は、各地のパパネッツ・パートナー（個人事業主など）と協力、また不動産巡回管理システム「じゅん君」を開発・運用するなど、高い生産性を上げる仕組みを強みにしています。2025年3月福岡証券取引所Q-Boardに上場し、さらなる成長を目指しています。

企業サイト：https://papanets.co.jp