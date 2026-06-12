ファナティクス・ジャパンオリジナル　MLB シカゴ・ホワイトソックスの日本人コンビを描いた「SOUTHSIDE SAMURAIイラストTシャツ」が登場！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジング・ディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、MLB公式オンラインショップ（https://www.mlbshop.jp/ja/）（以下、MLB SHOP）にて、今シーズンからシカゴ・ホワイトソックス（以下、ホワイトソックス）でプレーする村上宗隆選手と、先月MLB昇格を果たし、ホワイトソックスの一員としてプレーしていました西田陸浮選手の日本人コンビを描いた「SOUTHSIDE SAMURAIイラストTシャツ」を、本日6月12日（金）12時より発売開始いたしました。

ご購入はこちら :https://www.mlbshop.jp/ja/c-19691?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2026-06-05

試合中の力強いプレーや、真剣な表情だけでなく、二人が持つポジティブなエネルギーや親近感が伝わるような、キャラクター性にも着目したイラストデザインとなっております。

ファナティクス・ジャパン完全オリジナルのイラストコレクションを是非お楽しみください。

■販売サイト

MLB SHOP（https://www.mlbshop.jp/）

※お届け日は商品ページ上でご確認ください。

※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません。

※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

■商品ページ

https://www.mlbshop.jp/ja/c-19691(https://www.mlbshop.jp/ja/c-19691?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2026-06-12)

■商品情報

【イラストTシャツ】

Fanatics シカゴ・ホワイトソックス SOUTHSIDE SAMURAI イラストTシャツ

サイズ ｜S／M／L／XL／2XL／110／130／150

デザイン｜A、B

価格 ｜6,500円（税込）／キッズ4,500円（税込）

デザインAデザインB

※画像はイメージです。

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。

※価格は全て税込み表記です。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：本社：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー 45階

代表（マネジング・ディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球4球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ4クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.