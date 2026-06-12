フォトグラファー”Ellen Von Unwerth″との第１弾コラボレーション予約受付開始！

株式会社TMTジャパン

ドイツのフランクフルト生まれのフォトグラファーであり、数々のファッション誌で撮影を担当し、女性写真家ならではの感性で、ミュージシャンからも愛され、リアーナやブリトニー・スピアーズ、クリスティーナ・アギレラなどのアルバムジャケットも多く撮影している。またレブロンやクリニークなどコマーシャルフィルムの監督もこなす”エレン・フォン・アンワース（Ellen Von Unwerth）”

メンズアパレルブランド「TMT」とのコラボレーション企画として、同氏が撮り下ろした3作品を採用。

今回のコラボレーションのために特別に制作されたオリジナルサインをプリントした限定デザインとなっています。

第１弾はTシャツとトートバッグ。2026年6月13日（土）12:00より予約販売いたします。

【TMT×Ellen Von Unwerth】DRY COTTON S/S TEE

PRICE：\14,300- (税込）

SIZE：S、M、L、XL

COLOR：WHITE／BLACK

【TMT×Ellen Von Unwerth】TOTE BAG

PRICE：\8,800- (税込）

SIZE：FREE

COLOR：KHAKI／BLACK

｜概要

予約期間 | 2026年6月13日（土）PM12:00～6月22日（月）PM23:30

取扱店舗｜TMT公式オンラインストア: https://tmt-japan.co.jp/

プレス関係者お問い合わせ先

HIRAKU PR TEL03-3796-0996