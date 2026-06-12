Uravation代表 佐藤傑、SBクリエイティブが主催の「Claudeビジネス実践講座」に登壇。5月22日に開催

株式会社Uravation

株式会社Uravation（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 傑）は、代表の佐藤 傑が、SBクリエイティブ株式会社が運営する「ビジネス+IT」の有料セミナー「Claudeビジネス実践講座」に講師として登壇し、2026年5月22日（金）に会場（東京・虎ノ門）およびオンラインで開催されたことをご報告いたします。当日は100名近くにお申込みをいただき、大盛況のうちに終了いたしました。

本講座は、生成AIを「使う」段階から「任せる」段階へと引き上げることをテーマに、AnthropicのAI「Claude（Opus / Sonnet）」を、資料作成・リサーチ・分析・業務自動化といった実務にどう落とし込むかを、3時間でハンズオンを交えて解説するものです。

■ 開催概要

・講座名: Claudeビジネス実践講座

・主催: SBクリエイティブ株式会社

・講師: 株式会社Uravation 代表取締役 佐藤 傑

・開催日: 2026年5月22日（金）15:00～18:00

・会場: 住友不動産虎ノ門タワー23F／オンライン受講も実施

・対象: ビジネスでClaudeを活用したい個人・法人の方

■ 講座の背景

ChatGPTの普及によって生成AIへの関心は大きく広がりましたが、現場では「使ってはいるが、業務が変わった実感がない」という声が少なくありません。その一因は、AIを単発の“調べ物ツール”として使うにとどまり、一連の業務をAIに任せる段階まで進めていないことにあります。

本講座は、講師自身が「仕事の8割以上をClaudeに任せている実践者」として、Claude固有の機能を使い倒す具体的なワークフローを公開し、“AIと一緒に働く”新しい働き方をそのまま体感してもらうことを狙いとしました。

■ 当日扱ったテーマ

操作方法の紹介で終わらせず、実務にそのまま接続できる形で、以下のテーマを扱いました。

・Claudeの本質理解と、Opus / Sonnet / Haiku の最適な使い分け戦略

・成果を出すためのプロンプト設計と、Projects / Artifacts の活用術

・資料作成・文章生成の圧倒的な効率化

・分析・リサーチ業務の自動化と、意思決定の支援

・Claude Cowork・外部サービス連携・Computer Use による「業務委任」とAIエージェント活用

■ 講師について

講師を務めた佐藤 傑（株式会社Uravation 代表取締役、生成AIエバンジェリスト）は、SBクリエイティブ株式会社の「ビジネス+IT」で人気連載を持ち、大手上場企業を含む累計100社以上に法人向けAI研修・AIエージェント導入支援を提供しています。著書『AIエージェント仕事術』（出版社：SBクリエイティブ株式会社）の著者でもあり、自身の業務の8割以上をClaudeに委任する実践者として、現場で本当に使えるワークフローを解説しました。

■ 同シリーズは6月も継続開催

SBクリエイティブ株式会社が運営する「ビジネス+IT」では、本講座に続くAI実践講座シリーズを6月にも継続して開催予定です。各回、特定のテーマに特化した内容で構成されます。

・6月11日（木）: Geminiビジネス実践講座（講師: 佐藤 傑）

・6月18日（木）: AIエージェント仕事術 講座（講師: 佐藤 傑）

・6月23日（火）: ClaudeCodeビジネス実践講座（講師: 佐藤 傑）

・6月25日（木）: Microsoft Copilotビジネス実践講座（講師: 株式会社Uravation 河原 将太）

各講座の詳細・お申込みは、SBクリエイティブ株式会社の「ビジネス+IT」の公式イベントページにて順次公開されます。

■ 代表コメント

『Claudeは知っているけれど、業務がどう変わるのかが分からない』という声を、現場で本当によく聞きます。本講座では、私が日々の仕事の8割以上を実際にClaudeへ委任している、その具体的なやり方をそのままお見せすることを大切にしました。AIを“賢く使う”だけでなく“業務を任せる”ところまで踏み込むことで、働き方は大きく変わります。今後も実務に直結する形で発信していきます。

株式会社Uravation 代表取締役 佐藤 傑

■ 会社概要

・商号: 株式会社Uravation

・所在地: 東京都文京区本郷6丁目25番14号

・代表取締役: 佐藤 傑

・設立: 2022年12月

・事業内容: 生成AI研修、AI開発実装支援、AIコンサルティング

・URL: https://uravation.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Uravation 広報担当

メール: suguru.sato@uravation.com

電話: 090-3128-4922