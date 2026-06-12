Uravation代表 佐藤傑、SBクリエイティブが主催の「AIエージェント仕事術」講座に登壇。6月18日開催

株式会社Uravation

株式会社Uravation（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 傑）は、代表の佐藤 傑が、SBクリエイティブ株式会社が運営する「ビジネス+IT」の「AIエージェント仕事術」講座に講師として登壇することをお知らせします。2026年6月18日（木）に、会場（東京・虎ノ門）およびオンラインで開催します。

■ 「調べてもらう」から「任せる」へ

これまでの生成AIは、質問に答えてくれる「補助」のツールでした。しかし、複数のツールやワークフローを束ねて一連の仕事を任せられる「AIエージェント」の登場により、AIの役割は「補助」から「代行」へと変わりつつあります。本講座は、この変化を踏まえ、調査・資料作成・アイデア出しといった日々の業務を、どこまでAIに任せられるかを実演ベースで解説します。

■ 開催概要

・講座名: AIエージェント仕事術 - 仕事時間を1/100にする実践テクニック

・主催: SBクリエイティブ株式会社

・講師: 株式会社Uravation 代表取締役 佐藤 傑

・日時: 2026年6月18日（木）15:00～18:00

・会場: 虎ノ門BITセミナールーム（東京）／オンライン受講も可

・受講料: 会場 33,000円（税込）／ オンライン 22,000円（税込）

・公式ページ: https://www.sbbit.jp/eventinfo/88612

■ 本講座の3つの軸

本講座は、ベストセラーとなった書籍『AIエージェント仕事術』（出版社：SBクリエイティブ株式会社）の章立てを土台に、講座限定の最新動向を重ねて構成しています。

・3社横断: ChatGPT・Claude・Geminiのエージェント機能を比較し、使い分ける

・任せ方の設計: 調査・資料作成・アイデア出しを「代行」させるテンプレート

・成熟度と導入: Lv1～Lv3の成熟度モデルと、3か月の導入ロードマップ

■ 講座限定で扱う最新動向

書籍刊行後に登場・進化した機能も、実名で取り上げます。

・Claude Code / Cowork / Skills / Subagents

・NotebookLM・Deep Research を使った調査・分析

・エージェント同士を連携させた業務フローの自動化

■ 講師について

講師の佐藤 傑（株式会社Uravation 代表取締役）は、本講座のベースとなる書籍『AIエージェント仕事術』（出版社：SBクリエイティブ株式会社）の著者であり、大手上場企業を含む累計100社以上に法人向けAI研修・AIエージェント導入支援を提供しています。書籍では伝えきれない「現場での任せ方」を、実演を交えて解説します。

■ SBクリエイティブ株式会社が運営する「ビジネス+IT」のAI実践講座シリーズ

本講座は、テーマ別のAI実践講座シリーズの一つです。6月は、Gemini（6/11）、本講座のAIエージェント仕事術（6/18）、ClaudeCode（6/23）、Microsoft Copilot（6/25）が予定されています。

■ 申込・お問い合わせ

お申込み・詳細は、SBクリエイティブ株式会社の「ビジネス+IT」の公式イベントページをご確認ください。

公式ページ: https://www.sbbit.jp/eventinfo/88612

■ 会社概要

・商号: 株式会社Uravation

・所在地: 東京都文京区本郷6丁目25番14号

・代表取締役: 佐藤 傑

・設立: 2022年12月

・事業内容: 生成AI研修、AI開発実装支援、AIコンサルティング

・URL: https://uravation.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Uravation 広報担当

メール: suguru.sato@uravation.com

電話: 090-3128-4922