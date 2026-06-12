「霧尾ファンクラブのファンクラブ Kirio Fan Club Exhibition」大人気クリエイター 田中かえ＆可哀想に！とのコラボ決定！

株式会社パルコ

株式会社パルコ（本部：東京都渋谷区、以下パルコ）は、TVアニメ『霧尾ファンクラブ』の体験型展覧会「霧尾ファンクラブのファンクラブ Kirio Fan Club Exhibition」を、渋谷PARCO B1F・GALLERY X BY PARCOにて2026年6月26日(金)より開催。本展限定のグッズや豪華入場特典の絵柄、人気クリエイターの田中かえ・可哀想に！とのコラボグッズ詳細を大公開！

(C)地球のお魚ぽんちゃん・実業之日本社／「霧尾ファンクラブ」製作委員会(C)地球のお魚ぽんちゃん・実業之日本社／「霧尾ファンクラブ」製作委員会

わたしたちは、霧尾ファンクラブのファンだ。

藍美と波とその仲間たちの可笑しくて尊い青春群像劇を、『霧尾ファンクラブ』のファン目線で堪能することのできる展覧会の開催が決定！

個性豊かな仲間たちとその日常を描いた物語を振り返るストーリーボードや、江狛高校の教室を再現した空間で展開される名(迷？)セリフのインスタレーション、アニメ制作資料の展示など、ファン垂涎の見どころが満載。

また展覧会場では、キャラクターや物語にちなんだオリジナルグッズをはじめ、『霧尾ファンクラブ』原作者・地球のお魚ぽんちゃんとご縁のあるクリエイター 田中かえ、可哀想に！ との豪華コラボ商品を販売！来場者には、シリアルNo.入りの会員証、作中に登場するやSNSをざわつかせた「大福野郎」のマスコットなど、豪華特典のプレゼントも！

『霧尾ファンクラブ』の魅力をギュッと詰め込んだ、作品の世界観を追体験することができる展覧会の開催をお楽しみに！

開催概要

霧尾ファンクラブのファンクラブ Kirio Fan Club Exhibition

●会期：2026年6月26日(金)～7月6日(月)

●会場：GALLERY X BY PARCO（東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO B1F）

●営業時間：11:00～21:00 ※入場は閉場の30分前まで ※最終日7/6(月)は18:00閉場

●展覧会HP：https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1939

●主催：株式会社パルコ

●協力：(C)地球のお魚ぽんちゃん・実業之日本社／「霧尾ファンクラブ」製作委員会

※展覧会内容は予告なく変更となる場合がございます。 ※再入場不可。

オリジナルコラボグッズ

豪華クリエーターとのコラボレーショングッズが登場！『霧尾ファンクラブ』のキャラクターと各クリエイターの世界観とが融合した、ここでしか手に入らない特別なアイテム！

※価格はすべて税込みです。

※画像・イラストはイメージです。実物とは異なる場合がございます。

田中かえ コラボ Tシャツ6,600円（3サイズ M／L／XL）田中かえ コメント

このような機会をいただき、ありがたく思います。

イラストを描くにあたり、ぽんちゃん先生リスペクトとして、キャラクター細部をストーキングさせていただきました。

ガン見して下さい。

田中かえ

神奈川県横浜市出身。多摩美術大学卒業。アーティスト。

手塚治虫や、吾妻ひでおから影響を受け、 イラストを描き始める。 乃木坂46、 「オニツカタイガー」、 「ビームス」、 新日本プロレス 「エル・デスペラード」、大阪・関西万博2025にて、壁画担当。ファッションブランド では「NEEDLES 」、 「KIDILL」など、さまざまなジャンルとのコラボレーションを行い注目を集めている。

可哀想に！ コラボ トートバッグ3,300円（2種 ブルー／ピンク）可哀想に！ コメント

展示開催おめでとうございます！

霧尾ファンクラブ、最高です！

ぽんちゃん先生とコラボさせて頂けてとっても嬉しいです！

大好きな3人を描かせていただきました。

私も雨が来たらいつもこれやってます。

可哀想に！

イラストからアニメまで唯一の作品を作り続けるクリエイター。

「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」など。

クリエイティブで独自な世界観とともに

多彩なキャラクターを生み出し続けている。

展覧会オリジナルグッズ

「霧尾ファンクラブのファンクラブ Kirio Fan Club Exhibition」の開催を記念したオリジナルグッズが登場。ファンの想いが存分につまった、こだわりのラインナップ！

推し専用まなざしスナップ（全60種） 300円尊(とうてぇ)ブロマイドケース（全2種） 880円霧尾くんとしたいこと絵馬(カプセルトイ・全17種) 500円おまじない消しゴム3個セット 1,650円大福野郎 ぷくぷくシール 1,320円大福野郎 ラバーキーホルダー 1,100円

※価格はすべて税込みです。

※画像・イラストはイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※会場で販売する各商品には、お一人様のご購入数に制限を設けさせていただく場合がございます。

※展覧会オリジナルグッズ・コラボレーショングッズは、展覧会の開催終了後にONLINE PAROCにて事後販売を行います。（詳細後日）

入場チケット・限定特典

入場チケットは三種類をご用意。

それぞれにここでしか手に入らない限定特典付き！

１.700円：「チケットカード」付

２.1,000円：「チケットカード」＋「シリアルNo.入り会員証」付

３.3,000円：「チケットカード」＋「シリアルNo.入り会員証」＋「大福野郎マスコット」付

「シリアルナンバー入り会員証」と「大福野郎マスコット」は数量限定特典！

チケットカード全8種ランダム配布（うち1種シークレット）シリアルNo.入り会員証 ※数量限定大福野郎マスコット ※数量限定

チケット事前予約 受付開始！

大福野郎マスコット付チケットは、数量限定・期間限定でオンライン事前予約を受付いたします。大福野郎マスコットを確実に手に入れたい方は、この機会にぜひお申し込みください！

お申し込み：https://livepocket.jp/e/hulkc

・受付期間：2026年6月12日(金)00:56～6月15日(月)11:59

※上限数に達し次第、受付終了

・予約受付数：限定100枚

※事前予約が上限に達した場合でも、会場にて当日券を販売いたします。（なくなり次第終了）

※ 700円チケット・1,000円チケットは当日券(会場販売)のみ

【お申し込み上の注意】

※会期中に、日時指定なしで、1枚につきお一人様1回限りご入場いただけます。

※特典は会場での引き換えのみとなります。

※お申し込みページに記載の注意事項をよくお読みのうえお申し込みください。

※お申し込みにはLivePocketの会員登録が必要です。

MBS/TBS系28局“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて毎週木曜深夜00:26~全国同時放送中！TVアニメ「霧尾ファンクラブ」

2022年から2024年にかけて『COMICリュエル』(実業之日本社)で連載された、地球のお魚ぽんちゃんによる一方通行ラブコメディーが原作。

女子高生・三好藍美と同級生・染谷波が、気になるクラスメイト・霧尾賢への止まらない妄想や愛のやりとりを描いた作品。

『このマンガがすごい！2024』(宝島社)オンナ編で第6位、『このマンガがすごい！2025』(宝島社)オンナ編で第10位と2年連続トップ10にランクイン。連載終了後も多くの読者に愛され続けている作品。

2025年4月には実写ドラマ化され、ギャラクシー賞奨励賞(テレビ部門)を受賞している。

TVアニメは、三好藍美役を稗田寧々、染谷波役を若山詩音、アニメーション制作はサテライトが担当し、2026年4月2日よりMBS/TBS系28局“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて全国同時放送中。

Xでトレンド入りするなど盛り上がりも最高潮！！

公式サイト：https://kirio-fc.com/

公式X：https://x.com/kirio_fc

(C)地球のお魚ぽんちゃん・実業之日本社／「霧尾ファンクラブ」製作委員会