「ちゃんと育てなきゃ」から「信じて見守る子育て」へ『子育てサミット2026』を7月12日（日）オンライン開催

株式会社多聞

株式会社多聞（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：島村 仗志）は、子育て中の保護者を対象とした無料オンラインイベント『子育てサミット2026』を2026年7月12日（日）10時～13時にZoomにて開催いたします。

・開催背景

インターネットやSNS、AIの普及により、子育てに関する情報は、以前に比べて格段に手に入りやすくなりました。一方で、情報が多すぎて「何が正しいのかわからない」「子どもにとっての正解が分からない」とかえって迷ってしまう方も少なくありません。

・「宿題は？」「勉強したの？」という声かけを繰り返し、親子で疲れてしまう

・言わなければ動かない子どもに対して「このままでいいのか」と焦りを感じてしまう

・受験や進路について周囲と比べて不安になってしまう

など、子どもの将来を真剣に考えれば考えるほど、「もっとやらせなきゃ」「私が正しく導かなきゃ」と自分を追い込んでしまいがちです。AIに相談すれば知識や情報は得られるかもしれませんが、「わが子にとっての正解」までは教えてくれません。

「AI時代に子どもをどう育てていけばよいのか？」という悩みの解決につながる3時間

子育てには大きく2つの関わり方があります。ひとつは親が正解を持ち、先回りをして指示し、自分の思う方向に導こうとする「コントロールする子育て」。もうひとつは、子どもの力を信じ、環境を整え、見守る「信じて見守る子育て」です。

発達心理学の研究も、中学受験の教育現場も、人を育てる東洋哲学・帝王学も、たどってきた道は異なりますが、不思議なことに、それぞれ異なる分野でありながら「子どもが本来の力を発揮しはじめるのは、親がコントロールを手放し、信じて見守る側に立ったとき」という見解が共通しています。

そこで、情報過多なAI時代に「子どもをどう育てるのか？」という親にとっての永遠の課題を、3つの異なる分野の専門家をお招きして、立体的に解き明かしていく『子育てサミット2026』を開催いたします。

・開催概要

【イベント名】子育てサミット2026

【開催日時】2026年7月12日（日）10時～13時

【開催形式】Zoomによるオンライン開催

【参加費】無料

【対象】子育て中の保護者、教育・子育てに関心のある方

【登壇者】内田 伸子先生、菊池洋匡先生、滑川周平先生

【主催者】株式会社多聞

・プログラム概要

▼詳細はこちら

https://5days.inyou5.jp/p/kosodatesummit2026pr (https://5days.inyou5.jp/p/kosodatesummit2026pr)

【第1部（メイン講演 / 科学・理論）】

AIに負けない力をどう育むか～科学が証明した「共有型しつけ」の力～

講師：内田 伸子 先生（IPU・環太平洋大学教授/お茶の水女子大学名誉教授）

第1部では、子育て研究の最前線から、日本の発達心理学・幼児教育の権威である内田 伸子先生をお招きして、親が一方的に指示を出す「強制型」の関わりではなく、子どもの知的好奇心に寄り添う「共有型」の関わりが、生涯にわたる学力と、AIに負けない認知能力を育むことを、学術的エビデンスに基づき解説いただきます。AI時代において、子どもが自ら考え、問いを立て、自ら学び続ける力を育むために、大切にしたい子どもへの関わり方についてお話しいただきます。

【第2部（現場・実践）】

「やる気を出させる」をやめた家庭から、子どもは伸び始める

講師：菊池 洋匡 先生（中学受験専門塾『伸学会』代表）

第2部では、教育現場の最前線から、中学受験専門塾『伸学会』代表の菊池 洋匡 先生をお招きして、中学受験の現場で実証されてきた知見をもとに、子どもをコントロールせずに、家庭を、子どもが「勝手に夢中になる環境」へ変えるための方法を解説いただきます。親子で疲弊しない学習環境づくりや、子どもが自ら動き出しやすくなる声かけなど、具体的かつ再現性の高い5つの習慣についてお話しいただきます。

【第3部（哲学・あり方）】

帝王学から学ぶ、親がすべき4つのこと～子どもの器を育てる親のあり方～

講師：滑川 周平 先生（帝王学教育実践家 / 5人の父）

第3部では、人を育む最前線から、東洋哲学・帝王学の専門家であり、私生活では5人の子どもの父親として東洋哲学・帝王学の知見に基づく子育てを実践する滑川周平先生をお招きして、親自身の「心のあり方」についてお話しいただきます。子育ての悩みと葛藤の中で、自分自身が「子どもに何を与えるかではなく、どんな環境を整えるか」という問いと向き合い、東洋哲学・帝王学の智慧に救われた父親としての原体験や、テクニックを超えた、子どもの器を育てる親のあり方についてお話しいただきます。

・こんな方におすすめ

・子どもの寝顔を見ながら「今日も怒ってばかりだった」と後悔することがある方

・「宿題は？」「勉強したの？」という声かけに親子で疲れている方

・言わないとやらない子どもに対し、「自分が言い続けるしかない」と感じている方

・本やネット、AIで調べるほど、何を信じればよいか分からなくなる方

・受験や進路について、周囲と比べて不安になる方

・子どもの将来を真剣に考える一方で、心のどこかで一人で抱え込んでいると感じる方

・申込方法

▼下記ページよりお申し込みください。

https://5days.inyou5.jp/p/kosodatesummit2026pr (https://5days.inyou5.jp/p/kosodatesummit2026pr)

※定員になり次第締切となります。お早めにお申し込みください。

・参加特典

当日ご参加いただいた方限定で、明日からの子育てにすぐ活かせる『特別PDF／動画』を各講師よりプレゼントいたします。

・主催者メッセージ

株式会社多聞では、これまで東洋哲学・帝王学を軸に、日本全国・海外含め3,000名以上の方々と「人が育つとは何か」を学び続けてきました。その中で、私たちが何度も感じてきたのは、子どもを本当に伸ばすのは、親の「私がちゃんと育てなければ」という正しさや、「私が導かなければ」というコントロールではなく、「信じて見守られる経験」だということです。

子どもを持つ親は、「この子のために」と願いながら、悩み、迷い、ときに自分を責めながら毎日を過ごしています。だからこそ、『子育てサミット2026』では、「もっと頑張らなきゃ」と親を追い込む場ではなく、「この子を信じていいんだ」「完璧でなくてもいいんだ」と少し肩の力を抜けるような場をつくりたいと思いました。

今回、発達心理学、中学受験、東洋哲学・帝王学という異なる3つの分野の専門家が登壇します。分野は違っても、その先に見ているものは共通しています。

それは、「子どもが自ら育つ力を信じること」です。

この3時間が、子どもの未来だけではなく、子育てに悩み、迷い、頑張ってしまうお母さん・お父さん自身の心を少しでも軽く、あたたかくできる時間になれば幸いです。

子どもたちが、自分らしく、主体的に、そして人として豊かに生きていける未来を願っています。

・登壇者プロフィール

【IPU・環太平洋大学教授／お茶の水女子大学名誉教授】

内田 伸子 先生

お茶の水女子大学文教育学部卒業。同大学院修了。学術博士（Ph. D. in Psychology)。お茶の水女子大学大学院教授、お茶の水女子大学理事・副学長などを歴任。専門分野は発達心理学、言語心理学、認知科学、保育学。主な著書に『想像力―生きる力の源をさぐる』（春秋社）、『AIに負けない子育て―ことばは子どもの未来を拓く』（ジアース教育新社）、『子どもの見ている世界―誕生から6歳までの「子育て・親育ち」』（春秋社）などがある。

【中学受験専門塾「伸学会」代表】

菊池 洋匡 先生

開成中学校・高校を経て、慶應義塾大学法学部卒業。算数オリンピック銀メダリスト。中学受験専門塾「伸学会」を都内で5教室運営（自由が丘・目黒・中野・表参道・飯田橋）。YouTubeチャンネル「中学受験に向けた子育てch」は登録者10万人超。教育に関する著書は累計10冊・約12万部。「子どもに『やる気を出させる』のではなく、『勝手に夢中になる仕掛け』をつくる」をテーマに、塾運営、執筆、発信を続けている。

【「やさしい帝王学」主宰／5人の父】

滑川 周平 先生

大学卒業後、コンサルティングファームに入社。当時は、「この世は弱肉強食。強くなければいけない」という価値観のもと、寝る間も惜しんで仕事に没頭し、心を壊していく。度重なるバーンアウトと東日本大震災をきっかけに、人生や命と真剣に向き合うようになる。そして、人生の師と『東洋哲学・帝王学』に出会う。自分の利益ばかり考えていた自分とは真逆の、人に寄り添う師の姿勢に衝撃を受ける。また、長男の死産、難病を抱えている四女・五女との日々をとおして、「命」についてより深い気づきを得る。自身の人生を輝かせてくれた『東洋哲学・帝王学』の教えを一人でも多くの方にシェアしたいという想いと、「周りを平和にする（周平）」という名前の由来を自分の役割と信じ、たくさんの方々の命を輝かせるお手伝いをしている。また、『TEDx』に登壇し、『One Day,One Life』をテーマに世界中に向けてスピーチ。累計8万人以上が受講している『やさしい帝王学』への登壇、テレビや雑誌、ラジオへの出演など、帝王学教育実践家として、日本国内にとどまらず、世界に向けて『東洋哲学・帝王学』を伝えている。現在は、地銀複数行による共同出資会社の代表取締役社長も務める。また、複数の銀行・企業と滑川周平個人とでアドバイザリー契約を締結するなど実業家としても活動。著書に『命の値段』（扶桑社）がある。

▼下記ページよりお申し込みください。

https://5days.inyou5.jp/p/kosodatesummit2026pr (https://5days.inyou5.jp/p/kosodatesummit2026pr)

※定員になり次第締切となります。お早めにお申し込みください。

・会社概要

会社名：株式会社多聞

本社所在地：〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町7-15 ハニー堀留第二ビル 7階

代表取締役：島村 仗志

事業内容：教育研修事業

HP：https://tamonn.com/(https://tamonn.com/)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社多聞 広報担当

お問い合わせフォーム：https://ml.tamonn.com/p/r/sniIkCWx(https://ml.tamonn.com/p/r/sniIkCWx)