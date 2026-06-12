キリン、“日本一丸”でサッカー日本代表を後押し“「ひとつになるから強くなる。」アクション” “6万人の応援チャント”を収めたメッセージ広告第2弾公開

キリンホールディングス株式会社

キリンホールディングス株式会社（社長 COO 南方健志、以下キリン）は、「SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）」（以下サッカー日本代表）を“日本一丸”の応援で後押しするプロジェクト“「ひとつになるから強くなる。」アクション”のメッセージ広告第2弾を、6月14日（日）から、デジタルメディアで放映するほか、キリン公式SNSでも公開します。

5月31日に開催された「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。 サッカー日本代表 対 アイスランド代表」では、決戦に挑むサッカー日本代表へファン・サポーターを中心にした6万人の声援を届ける「６万人の応援チャント」を実施。試合終了後には、サポーター一人ひとりの想いが込められた応援メッセージ入りフラッグが選手たちへ届けられ、サッカー日本代表へエールを送りました。今回のメッセージ広告は、その模様をもとに制作されたものです。

「ひとつになるから強くなる。」をテーマに、サポーターの声援や応援メッセージ、そして世界へ挑む選手たちの姿を通じて、サッカー日本代表とサポーターの想いがひとつになり、世界へ挑んでいく姿を描いています。

キリンチャレンジカップの会場に集まったサポーターの声援や応援チャントを歌う様子、サッカー日本代表を後押しする数多くの応援メッセージを通じて、“日本一丸”の応援が選手たちの力になっていることを表現しています。

「ひとつになる。そのために、KIRINはみんなの応援を集めてゆく。」というナレーションとともに、約半世紀にわたりサッカー日本代表を支えてきたキリンの想いを伝えています。

さらに、全国のサポーターから寄せられた応援メッセージは、特別コンテンツ「KIRIN Cam」を通じて、キリンが特別協賛するモンテレイでの事前合宿「KIRIN CHALLENGE CAMP」に届けられ、選手たちへ共有。日本中の声援が、世界へ挑む選手たちを後押ししています。

「ひとつになるから強くなる。」アクションでは、森保監督やサッカー日本代表の願いや覚悟を日本中へ届けるメッセージ広告をはじめ、森保監督をはじめとしたサッカー日本代表のリアルな想いを発信する特別コンテンツ「KIRIN Cam」を公開。さらに、サポーターの応援を選手たちへ届けるさまざまな施策を展開しています。

キリンは、1978年より約半世紀にわたり日本サッカー協会（JFA）オフィシャルトップパートナーとしてサッカー日本代表と歩み続けてきました。「我々チームだけの頑張りでワールドカップを取れると思えない。“俺たちの、私たちの日本代表だから”という気持ちで後押しをいただき、“日本一丸”で戦いたい」というサッカー日本代表・森保一監督の想いを受け、“最高の景色”を目指して戦うサッカー日本代表と、それを支えるサポーターの声をつなぎ、日本中の声援を力に変えて届けたいという想いのもと、本アクションを展開しています。

キリンホールディングスはこれからも、サポーターの皆さまの声をサッカー日本代表へ、サッカー日本代表の想いをサポーターへ届ける架け橋として、“日本一丸”で“最高の景色”を目指すサッカー日本代表を応援していきます。

メッセージ広告 概要

「ひとつになるから強くなる。」をテーマに、サポーターの声援や応援メッセージ、そして世界へ挑む選手たちの姿を通じて、サッカー日本代表とサポーターの想いがひとつになり、世界へ挑んでいく姿を描いています。キリンチャレンジカップの会場に集まったサポーターの声援や応援チャントを歌う様子、サッカー日本代表を後押しする数多くの応援メッセージを通じて、“日本一丸”の応援が選手たちの力になっていることを表現しています。

メッセージ広告：ひとつになるから強くなる。6万人の応援チャント 30秒

CM放送日：6月14日（日）以降

放映先：デジタルメディア 等々

CM公開先：https://youtu.be/ACXvh0ET4oA

森保一監督 プロフィール

サッカー日本代表監督 森保 一（もりやす はじめ）

1968年8月23日生まれ、長崎県育ち。長崎日大高校から1987年にマツダサッカークラブ(サンフレッチェ広島の前身)に加入。広島では94年のサントリーシリーズ優勝に貢献した。その後、京都パープルサンガ(98年)、サンフレッチェ広島（99～01年）、ベガルタ仙台（02～03年）でプレーした後に現役引退。日本代表では35試合に出場し、93年には「ドーハの悲劇」も経験。04年に広島の育成コーチ、05年にU-19、20日本代表コーチ（兼任）、07～09年に広島のトップチームコーチ、10～11年にアルビレックス新潟のヘッドコーチを歴任。12～17年に広島を指揮して３度のJ1リーグ優勝を果たす。17年に東京オリンピックを目指すU-20日本代表の監督、18年にロシア・ワールドカップの日本代表コーチを務め、18年に日本代表監督に就任。22年のカタール・ワールドカップではドイツ、スペインを破り、ベスト16の成績を残し、現在26年北中米ワールドカップに向けて２期目の指揮。

“「ひとつになるから強くなる。」アクション”とは

キリンは、1978年より約半世紀にわたり、サッカー日本代表を応援し、ともに歩み続けてきました。 「“最高の景色”を見るため、選手たちが最高のパフォーマンスを発揮するため、“俺たちの、私たちの日本代表だから”という気持ちで後押しをいただき、“日本一丸”で戦いたい」というサッカー日本代表・森保一監督の想いを受け、“最高の景色”を目指すサッカー日本代表を、“日本一丸”の応援で後押しするために、JFAとともに展開する応援プロジェクトです。

サッカー日本代表を支えてきたキリンホールディングスは、選手・監督・サポーター、それぞれの想いをつなぎ、日本中の声援を力に変えて届けたいという想いのもと、本アクションを実施します。

本アクションでは、森保監督やサッカー日本代表の願いや覚悟を日本中へ届ける【メッセージ広告】をはじめ、森保監督をはじめとしたサッカー日本代表のリアルな想いを発信する特別コンテンツ【KIRIN Cam】をKIRINサッカー公式Xアカウント（https://x.com/kirin_soccer_nc）にて公開。

さらに、5月31日（日）に実施された「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。 SAMURAI BLUE（日本代表） 対 アイスランド代表」の会場を舞台に、決戦に挑むサッカー日本代表へ6万人の声援を届ける【6万人の応援チャント】や、日本全国のサポーターから寄せられた応援メッセージを集め、決戦の地にいる選手たちへ届ける【KIRIN Wall】など、多面的な施策を展開します。

“KIRIN Cam”とは

KIRINサッカー公式Xアカウント（https://x.com/kirin_soccer_nc）にて、森保監督をはじめとしたサッカー日本代表のリアルな想いを発信する特別コンテンツ【KIRIN Cam】。森保監督が“日本一丸”をキーワードに、自身の経験や“最高の景色”に向けての想いを語るここでしか見れないオリジナルコンテンツや、名波コーチ・齊藤コーチ・中村コーチ・前田コーチ・長谷部コーチ・松本フィジカルコーチ・下田GKコーチ、サッカー日本代表を支える全7名のコーチが“日本一丸”について語るコンテンツも展開。 「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。 SAMURAI BLUE（日本代表） 対 アイスランド代表」の裏側や、そのほかここでしか見られないサッカー日本代表関連コンテンツを今後展開していきます。

“６万人の応援チャント”/“応援メッセージ入りフラッグ”とは

決戦前最後の国内壮行試合の場であった5月31日（日）「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。 SAMURAI BLUE（日本代表） 対 アイスランド代表」(会場：国立競技場)にて、スタジアムに集まった６万人のサポーターからの声援をサッカー日本代表へ直接届けることで、“日本一丸”の応援で決戦の場へ送り出すという想いのもと、キリンが旗振り役となり、サッカー日本代表の定番チャントである「VAMOS! NIPPON」を６万人のサポーターと共に合唱した【6万人の応援チャント】。また同日、会場内で展開していたキリンブースにてサッカー日本代表に届けるフラッグへの直筆の応援メッセージを募集。【応援メッセージ入りフラッグ】は、試合後のサッカー日本代表に届き、そのままサッカー日本代表とともに決戦の地へ。決戦前のトレーニング施設でも掲出されています。

“KIRIN Wall”とは

KIRINサッカー公式Xアカウント（https://x.com/kirin_soccer_nc）にて、森保監督をはじめとしたサッカー日本代表のリアルな想いを発信する特別コンテンツ【KIRIN Cam】。そこに集められた日本全国からの応援の声を決戦の地にいる選手たちへ直接届ける施策【KIRIN Wall】。キリンが特別協賛するモンテレイでの事前合宿「KIRIN CHALLENGE CAMP」のトレーニング施設内に設置され、

“最高の景色”に向け、トレーニングに励む選手・監督・コーチ・スタッフ、サッカー日本代表チーム全員の元へ、日本全国のサポーターの応援の声が、“日本一丸”の応援として届きました。