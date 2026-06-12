【Makuakeグルメ部門ランキング1位を獲得】予約半年待ちチーズケーキの新作「魅惑のラムレーズンチーズケーキ」開始12時間で目標金額700％を達成

株式会社こみベーカリー

株式会社こみベーカリー（本社：高知県高知市、代表取締役社長：古味 由紀、以下 コミベーカリー）は、応援購入サービス「Makuake」にて販売中の「魅惑のラムレーズンチーズケーキ」が、プロジェクト開始からわずか12時間で目標金額の700％を達成したことをお知らせします。

また、本商品は2026年5月31日のMakuake「今日のランキング（24時間以内の応援購入額）」において、グルメ部門1位を獲得しました。

「魅惑のラムレーズンチーズケーキ」は、予約半年待ちを記録した当店人気商品「窯出しチーズケーキ」から生まれた新作で、ラムレーズンの魅力を存分に味わえる“大人のためのチーズケーキ”です。Makuakeでは2026年6月30日（火）まで期間限定で販売しています。

プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/komi_bakery03/

■開始12時間で目標金額700％を達成

「魅惑のラムレーズンチーズケーキ」は、Makuake公開後5分で目標金額を達成し、その後も応援購入が続いた結果、12時間で目標金額の700％を達成しました。さらに、公開初日の5月31日にはMakuake「今日のランキング（24時間以内の応援購入額）」グルメ部門で1位を獲得するなど、大きな反響をいただいています。また、2026年6月8日時点で応援購入総額は150万円を突破。ラム酒香る“大人のためのチーズケーキ”として、全国のラムレーズンファンを中心に多くの支持を集めています。

■開発背景：予約半年待ち「窯出しチーズケーキ」から生まれた新作

コミベーカリーの看板商品「窯出しチーズケーキ」は、発売から40年以上にわたり愛され続け、予約半年待ちを記録した人気商品です。これまでお客様からは、「大人向けのお酒を使ったチーズケーキを作ってほしい」「レーズンを使ったチーズケーキを食べてみたい」「食感にアクセントのあるチーズケーキが欲しい」といった声が寄せられていました。

そうしたご要望を受けて誕生したのが、「魅惑のラムレーズンチーズケーキ」です。ラム酒に漬け込んだ自家製ラムレーズンと、コミベーカリーこだわりのチーズケーキを組み合わせることで、大人向けの新たな味わいに仕上げました。

■父の日にもおすすめ。“20歳未満厳禁”の大人のチーズケーキ

芳醇なラム酒に漬け込んだラムレーズンと、こだわりのクリームチーズが織りなす、大人のためのチーズケーキです。

ラム酒の風味をしっかりと感じられる味わいが特長であることから、Makuakeプロジェクトでは「未成年厳禁（二十歳未満厳禁）」という表現を用いています。お酒好きな方へのご褒美スイーツとしてはもちろん、父の日の贈り物にもおすすめです。

■商品特長

【2種類のラム酒で仕込む、自家製ラムレーズン】

本商品の主役であるラムレーズンには、香り高い2種類の製菓用ラム酒を使用しています。それぞれの特徴を活かしながらレーズンをじっくりと漬け込むことで、芳醇な香りと奥行きのある味わいを実現しました。ひと口食べた瞬間に広がるラム酒の豊かな香りが、本商品の大きな魅力です。

【長年かけて辿り着いた、こだわりのクリームチーズ】

チーズケーキの味わいを左右するクリームチーズには、コミベーカリーが国内工場とともに開発した受注生産品を使用しています。理想の口どけを追求するため、国内外から数多くのクリームチーズを取り寄せ、長年にわたり研究を重ねてきました。なめらかでクセが少なく、それでいてしっかりとしたコクを持つ味わいは、コミベーカリーの窯出しチーズケーキだからこそ実現できる特別な仕上がりです。

【味を完成へ導いた“バニラ”の存在】

ラムレーズンとチーズ、それぞれの個性を引き立てながら味全体をまとめ上げる重要な役割を担うのがバニラです。20年以上にわたりチーズケーキづくりに携わってきたパティシエの経験を活かし、何度も試作を重ねた末に辿り着いた絶妙なバランスが、上品で奥行きのある味わいを生み出しています。

【コミベーカリー伝統の“あんずジャム”】

コミベーカリーのチーズケーキに欠かせない存在が、創業以来受け継がれてきた特製あんずジャムです。国内のジャム製造工場で当店専用に製造されたあんずジャムを、職人が独自の配合で炊き上げています。本商品では、その特製あんずジャムにラム酒を加えることで、ラムレーズンとの一体感を高め、大人向けの奥深い味わいへと仕上げました。

■Makuakeプロジェクト概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/183163/table/2_1_d8b9065e80759866c294c2e35be9904d.jpg?v=202606121151 ]

【株式会社こみベーカリーについて】

こみベーカリーは、高知県高岡郡越知町で生まれた創業者の古味茂が、1969年に「こみ製菓」として創業した陳列ケース1台の小さな和菓子屋でした。創業から13年後の1982年、お客様のご要望からチーズケーキを開発していたところ、夢の中で見た配合を形にしたことがきっかけとなり、「コミベーカリーの窯出しチーズケーキ」が誕生しました。

コミベーカリーの窯出しチーズケーキは、しゅわしゅわしっとり、お口の中で溶けるようなスフレタイプ。国内の工場で生産したクセが少なくなめらかなクリームチーズを使用しています。

実は、チーズが大の苦手だった創業者が開発したチーズケーキは、お子様から大人の方まで親しまれる優しい味わいで、発売開始から40年以上も愛され続ける当店の看板商品です。