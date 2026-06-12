Lighthouse Studio、タイパに関する意識調査を実施。ゲームプレイヤーの約57%が「タイパを意識」

株式会社Lighthouse Studio

株式会社CARTA HOLDINGSのグループ会社で、ゲームメディア「神ゲー攻略」などを運営する株式会社Lighthouse Studio（代表取締役：加藤 友幸、岸田 直輝、以下「Lighthouse Studio」）は、全国のスマホゲームユーザー300名を対象に、ゲームにおけるタイパ（タイムパフォーマンス）に関する意識調査を実施しました。

その結果、タイパを「常に意識する」「たまに意識する」と回答したユーザーは、合わせて56.7%にのぼりました。ストーリーをスキップする理由としては「退屈だと感じたから」が30.7%で最多で、「効率を最優先したいから」も僅差で上位に挙がりました。また、キャラクターのボイスがある場合、「フルボイスなら飛ばさずに読む」と回答したユーザーは45.7%と、ボイスがスキップ行動へ影響を与えていることもわかりました。さらに、スキップ後でも内容を確認できる「アーカイブ機能」を求める声が43.3%と最多と、後から見返せる設計へのニーズの高さも明らかになりました。

■ 本調査概要

調査日：2026年3月13日～2026年3月19日

調査対象：全国のスマホゲームユーザー

調査方法：オンラインアンケート

回答者数：300名

■ 調査結果概要

・タイパを「常に意識」または「たまに意識」するプレイヤーは合計56.7%

・ストーリーへの基本スタンスは「基本は読むが退屈な時はスキップ」が46.3%で最多

・スキップ理由は「退屈だと感じたから」と「効率を最優先したいから」が約30%で上位

・ストーリー熟読のタイミングは「伏線回収・核心場面」が62.0%で突出

・キャラクターのフルボイスなら「飛ばさずに読む」が45.7%

・スキップに「罪悪感・もったいない」を感じる層は56.7%

・スキップ後にSNSで後悔した経験が「ある」層は44.6%

・求める機能の首位は「後からいつでも見直せるアーカイブ機能」で43.3%

・理想のストーリー読了時間は「3～5分程度」が39.3%で最多

・最終的な価値観では「ゲームシステム重視」が52.7%と過半数

■ 調査結果

タイパを意識してゲームプレイしているユーザーは約57%

「タイムパフォーマンス（タイパ）」をゲームプレイ中に意識するかの調査では、「常に意識している（14.7%）」と「たまに意識する（42.0%）」を合わせると、56.7%がタイパを意識していることが明らかになりました。一方で「全く意識しない」は19.0%にとどまり、多くのプレイヤーが時間効率を意識してプレイしている実態がわかりました。

ストーリーへの基本スタンスは「基本は読むが退屈な時はスキップ」が46.3%で最多

ストーリーに対する基本的なスタンスは、「基本は読むが、退屈な時はスキップする」が46.3%で最多となりました。また、「すべてスキップせずに熟読する」は34.7%と、丁寧に読み込もうとするユーザーも一定数存在し、「初見でも基本的にはすべてスキップする」との回答は8.7%にとどまり、完全なスキップ派は少数派であることが示されました。

スキップ理由は「退屈さ」と「効率優先」が上位

ストーリーをスキップする主な理由としては、「ストーリーの内容が退屈だと感じたから（30.7%）」が最多で、「とにかく効率を最優先したいから（30.0%）」も、僅差で続きました。

熟読するのは「伏線回収・核心場面」が62%で最多

ストーリーを「スキップせずに熟読する」タイミングは、「ストーリーの核心や、伏線回収の場面」が62.0%と圧倒的な首位となりました。続いて、「好きなキャラが活躍している場面（46.3%）」、「視覚的な演出が豪華な時（31.0%）」と、物語の盛り上がりやキャラクターへの愛着がスキップ抑止の主要因であることが示されました。

キャラクターのフルボイスがあれば「飛ばさずに読む」が45.7%

キャラクターのボイスの有無によるスキップ行動への影響は、「フルボイスなら、飛ばさずに読む」が45.7%と最多となりました。また、「テキストを読み終えたらスキップする」は37.3%で、「ボイスの有無に関わらずスキップする」は17.0%にとどまりました。

スキップに「罪悪感・もったいない」を感じる層は約57%

ストーリーをスキップすることへの「罪悪感」や「もったいない」という気持ちについては、「たまにある（45.0%）」と「よくある（11.7%）」を合わせた56.7%が、何らかの後ろめたさを感じていることが明らかになりました。

スキップ後にSNSで後悔した経験は約45%

ストーリーをスキップした後にSNS（Xなど）で高評価を見て「やっぱり読んでおけばよかった」と後悔した経験については、「何度もある（11.3%）」と「1～2回はある（33.3%）」を合わせた44.6%が、スキップを後悔した経験を持つことが明らかになりました。

外部サービス利用は約4割が「使わない」

ゲームのストーリーを把握するためのゲーム外サービスの活用実態は、「外部サービスは使わない」が39.0%と最多となりました。また、利用するサービスとしては「プレイする前に攻略サイトで調べる」が38.3%、「ストーリーまとめ動画や考察動画を見る」が27.3%と続きました。

タイパを悪化させる要素の首位は「指定の場所まで歩くだけ」の移動パート

ゲームのストーリー展開やUIにおいてタイパを悪化させる要素は、「『指定の場所まで歩くだけ』の移動パート」が34.3%で最多となりました。また、「キャラのモーションが終わるまで進めない仕様」が30.0%、「スキップや早送りができないシーン」が27.0%と続き、プレイヤーの操作を制約するUI設計がタイパ低下の主因として認識されていることが示されました。

求める機能は「アーカイブ機能」が最多

ストーリーをより快適に楽しむために求める機能は、「後からいつでも見直せる『アーカイブ機能』」が43.3%で最多となりました。また、「テキストの超高速表示・倍速オート再生機能（28.3%）」、「特に求めている機能はない（27.7%）」と続きました。

好ましいテキスト表示は「画面下部ウィンドウ」が最多

ストーリーテキストの見せ方として好ましい・読みやすいと感じる形式は、「画面下部のウィンドウで読ませる形式」が40.6%で最多となりました。また、「キャラクターの横に短いセリフが出る形式（29.7%）」、「画面全体を活用し、情景描写などが描かれる形式（19.0%）」と続きました。

理想のストーリー時間は「3～5分」が最多

1話（1クエスト）あたりの理想的なストーリー読了時間は、「3分～5分程度」が39.3%で最多となりました。「1分～3分程度」（28.7%）と合わせると、68.0%が5分以内を理想としており、短時間でテンポよく読み進められるストーリー設計へのニーズが高いことが示されました。

ストーリーが面白ければ57%がプレイ継続

スキップ機能がない場合のプレイヤー行動を想定した質問では、「ストーリーが面白ければ気にせずプレイする」が57.0%で最多となりました。「最初はプレイするが、途中でやめる可能性が高い」は33.0%、「タイパが悪いので最初からプレイしない」は10.0%にとどまりました。

最終的な価値観は「ゲームシステム重視」が過半数

ゲームにおける「ストーリー」と「ゲームシステム（バトルや育成）」はどちらが重要かという問いに対しては、「どちらかといえばゲームシステムを重視（41.0%）」と「圧倒的にゲームシステムを重視（11.7%）」を合わせた52.7%が、ゲームシステム重視と回答しました。

一方で、「どちらかといえばストーリー重視（33.0%）」と「圧倒的にストーリー重視（14.3%）」を合わせた47.3%がストーリー重視と、両者は拮抗する結果となりました。こうした結果から、ゲーム設計においてはストーリーとゲームシステムの双方をバランスよく設計することの重要性が示されました。

■ まとめ

本調査により、ゲームプレイヤーの多くがタイパを意識しながらも、ストーリーの質によってスキップ行動が大きく左右されることが明らかになりました。スキップの主因は「退屈さ」と「効率志向」で、キャラクターのフルボイス化や伏線回収シーンの演出強化はスキップ抑止に効果がみられる可能性があります。

また、スキップ後でも内容を確認できる「アーカイブ機能」や、5分以内で読み切れるテンポの良いストーリー設計へのニーズが高く、今後はUX設計とストーリー品質の両立が重要になると考えられます。

■ 株式会社Lighthouse Studioについて

Lighthouse Studioは、月間1億PVを超えるゲーム攻略サイト「神ゲー攻略( https://kamigame.jp/ )」をはじめ、ECメディア「Kaubel( https://kaubel.com/ )」などのメディア事業と、インフルエンサーマーケティング事業「LIT LIVE( https://lighthouse-studio.voyage/litlive.html )」を展開しています。Lighthouse Studioは、ユーザー様や企業様の課題を解決するための事業やサービスを推進し、皆様の「灯台」となるべく、邁進してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社Lighthouse Studio

代表者：代表取締役 加藤 友幸、岸田 直輝

所在地：東京都港区虎ノ門２丁目６－１虎ノ門ヒルズ ステーションタワー36F

設立：2017年11月1日

事業内容：ゲーム情報の提供を行うメディア事業、インフルエンサーマーケティング事業、ならびにゲームに関連する事業

主要株主：株式会社 CARTA HOLDINGS URL：https://lighthouse-studio.voyage/

報道関係者お問合せ先：株式会社 CARTA HOLDINGS 広報担当：https://cartaholdings.co.jp/contact/pr/form/

事業に関するお問合せ先：株式会社 Lighthouse Studio：https://voyage.maildealer.jp/f.php?c=39&s=4637(https://voyage.maildealer.jp/f.php?c=39&s=4637)