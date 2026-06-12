伝説的なレーシングシューズ「Azura」の名を冠し、最新のフォームテクノロジーを融合させたデイリートレーナー「Endorphin Azura」から、6月12日（金）ニューカラー登場

丸紅コンシューマーリンク株式会社

丸紅コンシューマーリンク株式会社が展開する米国発パフォーマンスランニングライフスタイルブランド「Saucony（サッカニー）」は、2026年SSシーズンの新作モデル「Endorphin Azura（エンドルフィン アズーラ）」より、ニューカラーコレクションを2026年6月12日（金）発売いたします。

ブランドの黄金期である1980年代、ランニングシーンを席巻した伝説的レーシングシューズ「Azura」。当時の革新的な精神と美学を受け継ぎながら、現代のランニングカルチャーに合わせて再構築されたのが「Endorphin Azura」です。単なるアーカイブの復刻ではなく、ブランドを代表するスピードモデル「Endorphin」シリーズの最新テクノロジーを融合することで、現代のランナーやアクティブなライフスタイルを送る人々に向けた新しい一足として誕生しました。

近年のランニングシューズ市場では、カーボンプレートを搭載した高反発モデルが主流となる一方で、「Endorphin Azura」はあえてプレートを排除。ブランド最高峰クッショニング素材「PWRRUN PB」をフルレングスで搭載し、ヒール高40mmのボリュームが生み出す高い反発性と、独自の「SPEEDROLLテクノロジー」との相乗効果により、接地から離地までをスムーズにつなぐ“転がるような”ライド感を実現しました。プレート特有の硬さに頼らない自由な走行感は、日々のトレーニングからスピード走、さらには日常使いまで幅広いシーンに対応します。

「Endorphin Azura」は、Sauconyが提唱する新カテゴリー「Fast & Light」を象徴するモデルです。高い走行性能とブランドの歴史に根差したクラシックなルックスを両立し、朝のランニングから仕事、週末の街歩きまで、ランニングとライフスタイルをシームレスにつなぐ存在として設計されています。ランニングカルチャーと自己表現が交差する現代において、パフォーマンスだけでなく日常にも寄り添う、新しいデイリートレーナーを提案します。

商品概要

■モデル名：ENDORPHIN Azura（エンドルフィンアズーラ）

■販売価格：23,100円（税込）

■カラー展開：Men’s：Black / Quartz、White / Multi、Vizired / Black、Triple Black

Women’s： Cast、Torte、Spa / Tranquil、White / Multi

■サイズ展開：Men’s：25.0~30.0cm Women’s：22.5~25.0cm

■発売日：6月12日（金）

■販売場所：直営店「Saucony HARAJUKU FLAGSHIP」

Saucony公式オンラインストア＜https://saucony.jp/＞

一部サッカニー取扱店

Sauconyについて

Saucony（サッカニー）は、イノベーション、スタイル、カルチャーを融合させた世界有数のパフォーマンスランニングライフスタイルブランドです。1898年にアメリカで誕生して以来、100年以上にわたりランナーの足元を支え続けています。

「PWRRUN(TM) PB」「PWRRUN+(TM)」「SPEEDROLL(TM)」など、数々の受賞歴を誇るテクノロジーで広く知られており、ロード、トレイル、オリジナルスといった各カテゴリーで、革新的な技術とライフスタイルに特化したフットウェアやアパレルを展開しています。

ランニングカルチャーや自己表現、そして世界への影響力を通じて、人々がより良い人生を送るためのインスピレーションを与え、サポートすることを使命としています。

Saucony Japan公式インスタグラム：https://www.instagram.com/saucony_japan

丸紅コンシューマーリンク 会社概要

丸紅コンシューマーリンク株式会社は、丸紅ファッションリンク株式会社と丸紅コンシューマーブランズ株式会社の合併により2026年4月に発足した、丸紅グループのライフスタイル事業会社です。アパレル、フットウェア、雑貨等の企画・製造・販売およびブランド関連事業を展開し、モノ作りからマーケティング、販売までの一貫機能を集約・強化。国内外グループ会社やパートナーとの連携を通じて、商品力向上、新たな商材・ブランドの提案、事業領域・展開エリアの拡大を図り、ライフスタイル分野における持続的な価値創造を目指してまいります。