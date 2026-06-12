日本コロムビアグループ、「AIクリエイティブ制作事業」を本格始動エンタメ領域の制作ノウハウを活かした映像コンテンツから広告制作まで幅広く提供

日本コロムビアグループ株式会社

日本コロムビアグループ株式会社（代表取締役社長 佐藤俊介、本社：東京都渋谷区、以下：NCG）は、企業のブランディング、マーケティング、販促活動など、幅広いビジネスニーズに対応する法人向けAIクリエイティブ制作事業を開始いたします。本事業は、最新のAI技術を活用し、映像、音楽、ビジュアル表現などを通じて、企業やブランドの目的に合わせたクリエイティブ制作を支援するものです。

NCGのAIクリエイティブ制作事業は、エンタテインメント領域で培ってきた制作実績とノウハウを基盤としています。これまでに、NCGが運営するAIクリエイティブコンテスト「コロテック（COLOTEK）」を通じた氷川きよし氏や美空ひばり氏の映像制作や、細川たかし氏や徳永英明氏の全編AIによるミュージックビデオ制作など、AIを活用した先進的なクリエイティブに取り組んでまいりました。今回開始する法人向け事業では、エンタメ領域で培ったAI映像制作・AIクリエイティブ制作の知見を、企業の広告・販促・ブランディング領域へ展開します。

本事業を支える制作基盤として、NCGはAIクリエイター共創ネットワーク「コロワークス（COLOWORKS）」を展開しています。コロワークスには、映像、音楽、プロンプト設計など、異なる専門性と高い技術力を持つAIクリエイターが多数登録しており、クライアントの目的やブランドの世界観に沿った制作物の提供が可能です。

また、AI生成物の商用利用において重要となるコンプライアンス面にも配慮し、独自AIスキャン「Stop Fake(TM)」による確認と、運営チームによる目視確認を組み合わせたダブルチェック体制を整えており、安全なビジネス活用を後押しします。

なお、本事業の提供開始に伴い、2026年4月に当社グループに参画した実績豊富な映像制作会社「株式会社スカイトップ」と連携し、2026年6月17日から19日まで東京ビッグサイトで開催される日本最大級のコンテンツビジネス総合展「第19回 コンテンツ東京」に出展いたします。会場では、従来の映像制作とAI技術とのハイブリッドな融合やAIクリエイティブに特化したお取り組みをご提案します。AIのビジネス導入に向けた具体的なご相談も承っておりますので、ご来場の際はぜひ株式会社スカイトップのブース（西展示：1F 10-14）までお気軽にお立ち寄りください。

NCGは今後も、「権利保護」と「創造性の拡張」の両立を掲げ、音楽業界にとどまらず、あらゆるクリエイティブ産業におけるAIクリエイティブの健全な発展と文化価値の向上に貢献してまいります。

■NCGの「AIクリエイティブ制作事業」の3つの特徴

最新のAI技術を企業のマーケティングやコンテンツ制作へ安心して導入いただくため、当社の「AIクリエイティブ制作事業」は法人クライアントの皆様へ向けて以下の3つの価値を提供いたします。

1. 「コロワークス（COLOWORKS）」を活用した柔軟な制作体制

コロテック受賞者をはじめとした高い技術力を持つAIクリエイターが多数登録しています。映像、音楽、プロンプトなど異なる強みを持つクリエイター同士がチームを組むことで、個人では対応できない案件にもチームで対応可能です。すでに細川たかし氏や徳永英明氏らメジャーアーティストの公式映像を全編AIで制作した実績があり、安定して高品質な作品提供を可能にしています。

2. 独自システム「Stop Fake(TM)」の活用によるコンプライアンスリスクの軽減

AI生成物の商用利用における最大の懸念である著作権・肖像権・商標権のリスクに対し、独自に最適化したAIでスキャンし既存著作物等との類似性を自動判定する「Stop Fake(TM)」ソリューションを導入しています。AI判定に加え、NCG運営チームが目視で最終レビューを行うダブルチェック体制により、企業側で負担の大きかった法的リスクの確認作業を軽減し、安全なビジネス活用をサポートします。

3. 創立115年以上のメジャーレーベルが支える事業基盤と信頼性

NCGは、創立115年以上の歴史を持つレコード会社「日本コロムビア株式会社」を傘下に持っており、長年にわたり日本の音楽・クリエイティブ産業を支えてきた知見をもとに、クライアント窓口を全面的に担当いたします。大企業や有名ブランドの皆様にも安心して重要なプロジェクトをお任せいただけます。

■これまでの実績

全編AI技術を軸にした先進的な映像作品が既に制作・公開され、業界内外で大きな反響を呼んでいます。

細川たかし /『カムイ岬』公式MV

演歌歌手・細川たかしの芸道50年記念曲『カムイ岬』を題材にしたAI技術を活用した公式ミュージックビデオ制作。

NakamuraEmi /『UBU』公式MV

NakamuraEmiのメジャーデビュー10周年記念日にリリースされた楽曲『UBU』を題材にしたAI技術を活用した公式ミュージックビデオ制作。

徳永英明 /『飾りじゃないのよ涙は』公式リリックビデオ

徳永英明のデビュー40周年記念アルバム「COVERS」の収録曲『飾りじゃないのよ涙は』を題材にした公式リリックビデオ制作。

JYOCHO /『うたまひ』公式リリックビデオ

JYOCHOの新曲であり、TVアニメ「神の庭付き楠木邸」EDテーマ『うたまひ』を題材にした公式リリックビデオ制作。

■お仕事の相談・見積依頼

コロワークスでは随時お仕事のご依頼を承っております。お気軽にご連絡ください。

https://colo-works.com/creator/contact

■日本最大級のコンテンツビジネス総合展「第19回 コンテンツ東京」

株式会社スカイトップは『映像広告に新たな発想を。』をコンセプトに、実写映像・CG・AIクリエイティブを組み合わせ、企業の課題や目的に合わせた映像表現を提案いたします。

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）

会場：東京ビッグサイト（西展示棟）

ブース：西展示 1F 10-14

■コロテック（COLOTEK）とは

創立115年以上の歴史を持つ日本コロムビアを傘下に持つNCGが主催する、最新AI技術と音楽を掛け合わせたクリエイティブコンテストです。近年、急速な進化を遂げるAI技術は、作曲、編曲、演奏、映像制作など、音楽業界に大きな革新をもたらしており、COLOTEK（コロテック）は、この革新的な技術を活用し、音楽とAIが融合する最先端のクリエイティブを体験できる機会を提供します。新たな才能を発見し、次世代のエンタテインメント創造に貢献します。

■日本コロムビアグループ株式会社について

日本コロムビアグループ株式会社（NCG）は、AIを核とした次世代型クリエイティブプロデュースカンパニーです。日本初のレコード会社 日本コロムビア株式会社と、世界初の着メロを生んだ株式会社フェイスのDNAを継承し、音楽とテクノロジーの革新を牽引。AIを活用したIP創出、クリエイターエコシステム構築、AX推進を通じ、社会に「今」を揺さぶる新しいエンタテインメントを届けます。

https://www.columbia.co.jp/(https://www.columbia.co.jp/)

会社名 日本コロムビアグループ株式会社

所在地 東京都渋谷区神宮前1-4-16 神宮前M-SQUARE

代表者 代表取締役社長 佐藤俊介

事業内容 AIを軸とするコンテンツ配信プラットフォームの開発およびビジネスモデルの構築

資本金 358,123,550 円

URL https://www.columbia.co.jp