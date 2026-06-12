お役立ち資料『イベント運営ポジション整理シート』を無料公開

株式会社ニューズベース

株式会社ニューズベース（本社：東京都中央区、代表取締役社長：亀井 義勝）は、イベント運営をよりスムーズにしたい方に向け、『イベント運営ポジション整理シート』を当社ウェブサイトにて公開しましたので、お知らせいたします。

公開の背景

資料をダウンロードする :https://www.newsbase.co.jp/library/event-template/event_control_board/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=library_share

イベント運営の現場では、担当者ごとの役割や配置が曖昧なまま当日を迎えてしまうことで、問い合わせや判断が特定の責任者へ集中したり、緊急時の対応に時間を要したりするケースが少なくありません。

特に複数会場を使用するイベントや大規模イベントでは、現場スタッフ全員が各担当者の役割や現在の配置状況を把握できていることが、円滑な運営の重要なポイントとなります。

そこで当社では、イベント当日の運営体制を可視化し、スタッフ間の連携強化や迅速な意思決定を支援する資料『イベント運営ポジション整理シート』を公開しました。

本資料は、各ポジションの役割や担当者情報を整理し、現場での情報共有をスムーズに行うための実践的なテンプレートです。イベント運営の効率化やリスク対策にお役立ていただけます。

本資料の内容

・イベント運営におけるポジション・担当者の整理方法

・当日の役割分担を可視化するための管理シートテンプレート

・スタッフ間の連携を円滑にするための情報整理のポイント

・緊急時やイレギュラー発生時の連絡・対応フローを想定した運用方法

イベント運営をよりスムーズに進めたい方や、複数ホール・大規模会場での開催を予定している方、当日の問い合わせや判断が統括責任者へ集中することを防ぎたい方におすすめの内容です。

ダウンロード方法

当日運営をスムーズにする『イベント運営ポジション整理シート』は、当社ウェブサイト（ https://www.newsbase.co.jp/library/event-template/event_control_board/(https://www.newsbase.co.jp/library/event-template/event_control_board/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=library_share) ）にて公開しております。

イベントの開催をご検討中の皆様におかれましては、ぜひご活用ください。

ニューズベースのイベントマーケティング支援サービスについて

イベントマーケティング支援サービスは、イベントを通じて「新規顧客の獲得や育成」を支援するサービスです。イベントは、継続的に行うことでマーケティング活動の効果を発揮します。

ニューズベースでは、イベント当日の運営業務のみならず、イベント開催の前後を通して一気通貫でサポートいたします。

＜このような企業様におすすめです＞

- リードを醸成したい- イベント運営はプロに任せたい- 継続的なイベント開催をしたい

また、今回公開した『イベント運営ポジション整理シート』以外にも、イベント関連資料やノウハウを多数公開しております。ぜひ詳細をご覧ください。

無料でダウンロード :https://www.newsbase.co.jp/library/event-template/event_control_board/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=library_share

選ばれる理由

私たちは、顧客に提供するサービスに対して必ず 「その効果とは？」という疑問を持ち続け、 顧客にとって価値のある存在になることを目指した サービスを提供しております。

- お客様の一員であるかのように携わる伴走力- 業種業界問わずにご評価いただいているスピード感ある対応力- お客様それぞれの課題にオーダーメイドで解決する設計力と運用力株式会社ニューズベース

〒104-0061

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