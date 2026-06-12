競合比較で自社の強みを見極める！コア技術選定・研究開発テーマ設定セミナーを開催

日本アイアール株式会社

アイアール技術者教育研究所は、競合比較を通じて“価値あるコア技術”を選定し、中長期の開発テーマへ落とし込む実践的プロセスを学べる公開セミナーを開催します。

近年、製品ライフサイクルの短期化や生成AIをはじめとする革新的技術の進展により、従来のトップダウン型だけで事業・研究開発を進める手法は、環境変化に追随しにくくなっています。その一方で研究開発部門には、新領域参入に向けた事業開発や、企業の強みとなる価値あるコア技術の獲得がこれまで以上に求められています。しかし現場では、「コア技術の選定結果に納得できない」「そもそもどう決めればよいか分からない」「事業に活かしきれているか判断できない」「競合と比較する方法が分からない」といった課題が多く聞かれます。

セミナー概要

講座詳細

- セミナー名：競合ベンチマーキングによるコア技術選定と研究開発テーマ設定の進め方- 開催日時：2026/8/21（金）10:30～16:30- 開催形式：会場受講 または Zoomによるオンライン受講- 会場：日本アイアール(株) 本社会議室- 定員：会場受講 上限8名（オンライン受講は定員無し）- 受講料：39,600円（税込）/1人（複数名受講割引あり）- 講師：川崎 響子 講師（株式会社ファースト・イノベーテック 代表取締役）

本セミナーでは、競合ベンチマーキングを軸に、コア技術の定義から比較・評価、選定までの進め方を整理し、得られた結果をもとに中長期の研究開発テーマへ落とし込む方法を学びます。ケーススタディのグループワークを通じて、プロセスの要点を実践的に習得できます。

セミナープログラム

- コア技術とは（定義、事例、研究開発におけるコア技術、選定プロセス、指標例）- 競争環境を把握するためのベンチマーキング活動（概要、プロセス、ステージゲート中の活動、対象分類例）- 既存・周辺市場におけるコア技術の比較・評価（計画、項目例、分析、選定、競合ロードマップ予測）- 新規市場に向けたコア技術評価と将来性分析（競合調査、技術トレンド、市場ニーズ予測、コア技術設定）- 研究開発テーマ設定と推進シナリオ（ありたい姿、シナリオ作成、継続的テーマ化のポイント）- コア技術選定ワーク（ケーススタディによるグループワーク）□質疑応答□想定対象- 新規事業企画担当者- 技術開発担当者（研究開発、事業部門）- 上記部門の管理職・リーダー- 技術戦略・R&D戦略の担当者- コア技術の選定方法に課題を感じている方- 競合ベンチマーキングの進め方を学びたい方

※このセミナーの詳細はこちら

https://nihon-ir.jp/seminar/competitive-benchmarking_core-technology/

アイアール技術者教育研究所は、製造業向け技術者教育サービス（セミナー、eラーニング、研修、出版）を通じ、現場で役立つ知識・ノウハウの提供を継続してまいります。

日本アイアール株式会社

50年超の実績を有する特許・知財ソリューションの他、技術情報の調査・分析、製造業向け技術者教育、技術系コンテンツ制作など、技術を軸にした専門性の高い実務サービスを幅広く展開しています。



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