初期費用0円で収益化を実現。応援投票プラットフォーム「Paton」、イベント・コンテスト事業者向けパートナー公開募集を開始

株式会社Themiss

株式会社Themiss（本社：東京都港区、代表取締役：板谷 瞭太郎）は、同社が運営する応援投票プラットフォーム「Paton（パトン）」において、イベント・コンテスト・オーディション・IP企画等を運営する事業者向けパートナーの公開募集を開始いたします。

「Paton」は、バトンをつなぐように、ファンの想いを出演者・参加者へ届ける応援投票プラットフォームです。ユーザーは、開催中のイベントを確認し、応援コメントや応援アイテムを通じて、参加者を応援することができます。

現在、有料投票・応援アイテムを活用したイベント運営を行っており、すでに外部企業とも単発イベントおよび継続的な取引を多数実施しております。有料投票機能を備えた応援投票プラットフォームとして、国内No.1のイベント開催数を誇ります。今後さらに多様なイベント主催者・コンテンツホルダーとの連携を拡大し、Paton事業のさらなる成長を目指してまいります。

※2026年6月時点、当社調査による

Patonとの連携で実現できること

Patonとの連携により、パートナー企業・団体は以下のような取り組みが可能になります。

・初期費用0円で収益化を実現

・コンテスト、オーディション、イベントにおけるオンライン投票の実施

・ファンによる有料・無料応援アイテム送付

・ランキング形式による参加者の応援状況の可視化

Patonの強み

・有料投票機能を備えた応援投票プラットフォームとして、国内No.1のイベント開催数

・約6万人のユーザー基盤（公式LINE登録者数）

・業界最高水準の経済条件を実現

・企画立案から公開・運営まで手厚くサポート。低負担で導入可能

募集対象

以下のような企業・団体・プロジェクトとの連携を想定しています。

・コンテスト、オーディション、ランキングイベントの主催者

・アイドル、モデル、ライバー、インフルエンサー等のマネジメント事業者

・芸能事務所、制作会社、イベント会社

・ファン参加型のキャンペーンを検討している企業

・自社IPやコミュニティを活用した収益化を検討している事業者

今後の展望

Patonは、「応援する気持ち」を可視化し、参加者・主催者・ファンの三者にとって価値ある体験を生み出すプラットフォームを目指しています。

今後は、外部パートナーとの連携を通じて、より多様なジャンルのイベント・コンテスト・オーディションにPatonを導入し、オンライン投票を活用した新たな収益モデルとファン体験の創出に取り組んでまいります。

パートナー募集に関するお問い合わせ

Patonとの連携をご希望の企業・団体様は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

メールアドレス：info@themiss.co.jp

株式会社Themiss

担当：清瀬

会社概要

商号：株式会社Themiss

所在地：東京都港区東麻布1丁目9－11 GROWTH BY IOQ 1304

代表者：代表取締役 板谷 瞭太郎

事業内容：広告代理事業、オーディション事業、ライブ配信事業、自社サービス事業

コーポレートサイト：https://www.themiss.co.jp



