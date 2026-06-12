ベトナム航空、“いま選ばれる海外”としてダナン人気が加速　予約数が前年同期比で成田発133％、大阪発116％と好調、冬スケジュールでも増便継続予定

ベトナム航空 日本支社

ベトナム航空（日本支社：東京都千代田区、総支配人：ゴー・シー・アイン）は、2026年7月1日（水）より実施する日本（東京成田、大阪）＝ダナン線増便に関連し、前年同期比で成田＝ダナン線133％、大阪＝ダナン線116％と予約動向が好調に推移していることをお知らせいたします。これは、日本人旅行者の間で高まるダナン人気を反映したものと考えられます。あわせて、増便を記念したSNSキャンペーンを実施いたします。

近年、日本人の海外旅行先選びにおいては、為替変動や物価上昇の影響を受け、「優れたコストパフォーマンス」や「短・中距離で気軽に楽しめる海外旅行」が重視される傾向にあります。こうした中、ベトナム中部のリゾート都市・ダナンへの関心が高まっています。美しいビーチに加え、世界遺産のホイアンやミーソン遺跡、フエへのアクセス拠点としても知られています。また、幅広い旅行スタイルに対応する宿泊施設や、充実したグルメやおしゃれなカフェなども評価され、日本人旅行者から人気のデスティネーションとして存在感を高めています。

■ ベトナム航空 日本支社 総支配人 ゴー・シー・アイン コメント

「7月から実施するダナン線増便の発表後、日本のお客様から大きな反響をいただいていることを大変嬉しく思います。予約は引き続き好調に推移しており、日本とベトナムを結ぶ旅行需要の強さと安定した成長を実感しています。この好調な需要は今後も継続すると見込んでおり、年間を通じてより便利にご利用いただけるよう、現在、冬スケジュールにおいても増便を継続する方向で準備を進めています。

ベトナム航空は、今後も日本とベトナムを結ぶ重要な架け橋として、お客様の利便性向上とサービス品質のさらなる向上に努めてまいります。より多くのお客様にダナンならではの魅力を体験していただくとともに、ベトナム航空ならではのおもてなしをお届けできることを楽しみにしています。」

また、今回の増便を記念し、ビジネスクラスやエコノミークラス往復航空券、ベトナム航空オリジナルグッズが当たるSNSキャンペーンを2026年6月12日（金）より実施いたします。

ベトナム航空は今後も、日本とベトナムを結ぶネットワークの拡充とサービス向上を通じて、お客様に選ばれる航空会社を目指してまいります。

■ダナン線 増便記念キャンペーン詳細

■キャンペーン名称：

「次の旅はダナンへ！ダナン線増便記念SNSキャンペーン」

■期間：

2026年6月12日（金）～6月28日（日）

■参加方法：いずれかのSNSで以下を実施してください。

・X（https://x.com/meets_vietnam）

１.ベトナム航空公式Xアカウントをフォロー

２.キャンペーン投稿をシェア

・Facebook（https://www.facebook.com/VietnamAirlinesJP）

１.ベトナム航空公式Facebookアカウントをフォロー

２.キャンペーン投稿をシェア

・Instagram（https://www.instagram.com/vietnamairlines_japan/）

１.ベトナム航空公式Instagramアカウントをフォロー

２.キャンペーン投稿のコメント欄に、「ダナンを訪れたら何をしたいか」をコメント

■賞品：

1等：ベトナム航空 日本発ベトナム行き ビジネスクラス往復航空券 1名様分

2等：ベトナム航空 日本発ベトナム行き エコノミークラス往復航空券 1名様分

3等：ベトナム航空オリジナルグッズ 3名様分

往復航空券・予約期間：～2026年7月31日(金)

往復航空券・旅行期間：～2026年10月31日(土)までの帰着便対象

＜往復航空券・対象路線＞

日本（東京〔成田・羽田〕、名古屋、大阪、福岡）＝ベトナム（ハノイ、ダナン、ホーチミン）

■発表方法：

2026年7月上旬までにダイレクトメッセージにて連絡

※キャンペーン期間中に当選発表をすることはございません。

■応募規約：

・空席状況により、ご希望のフライトが予約できないこともございます。

・賞品の航空券は、ベトナム航空が運航する便に限りご利用いただけます。

・賞品の航空券は、当選者のみ有効です。第三者への譲渡はできません。

・賞品の航空券に掛かる諸費用（燃油サーチャージ、各国空港利用税など）や、パスポートの取得費用は、当選者ご本人の負担となります。

・賞品の航空券の現金化、払い戻し、変更はできません。なお諸費用等の払い戻しもできません。

・賞品の航空券は、無償航空券となるため、ベトナム航空のフリークエントフライヤープログラムはじめ、スカイチーム等の提携航空会社のマイレージの加算対象とはなりません。

・賞品の航空券ご利用の条件は、ベトナム航空が定める無償航空券の規定に従います。

・航空券の当選者には航空券発券時にパスポートコピーの提出をお願いいたします。

キャンペーンの概要や詳細は下記をご覧ください。

https://meetsvietnam.vietnamairlines.com/staffcolumn/dad_flt_increase_celebration_campaign_2026/

<ベトナム航空について>

ベトナム航空（スカイチームアライアンスメンバー）は、1993年にベトナム国営航空会社として設立されました。

現在、ベトナム国内22都市、海外39都市を結ぶ計113路線を運航しており、ボーイング787-9、ボーイング787-10、エアバスA350-900 XWB、エアバスA320、エアバスA321neoといった、最新鋭の機材を使用しています。日本路線は、東京成田、東京羽田、名古屋、大阪、福岡の5つの空港からハノイおよびホーチミンに運航しており、さらに東京成田および大阪からはダナンへも就航しています。これにより、日越間で最大の輸送能力を誇ります。

最新機材の導入と革新的なデジタル化への取り組みが評価され、航空産業の格付け会社Skytraxによる4スター評価、「AirlineRatings.com」による2024年世界の航空会社トップ20選出、またAPEX（Airline Passenger Experience Association）による2025年の「5スター航空会社」認定を受けています。

ベトナム航空は、持続可能な開発ソリューションにも積極的に取り組んでおり、革新を促進するだけでなく、世界中の航空会社と協力し、2050年までにネットゼロ排出を達成することを目指しています。

2024年には、日本路線の就航30周年を迎え、今後はベトナムの独自の文化的アイデンティティを組み込んだ高品質なサービスを提供する航空会社として、アジアを代表する5スター航空会社としての地位を確立することを目指しています。

- 公式ホームページ：https://www.vietnamairlines.com/jp/ja/home

- MeetsVietnam：https://meetsvietnam.vietnamairlines.com/