New Relic、「ITreview The Best Software in Japan 2026」のカテゴリー部門（APMツール）で年間大賞を受賞

New Relic株式会社

デジタルビジネスにオブザーバビリティ（可観測性）プラットフォームを提供するNew Relic株式会社（本社：東京都中央区、以下「New Relic」）は、アイティクラウド株式会社が主催する「ITreview The Best Software in Japan 2026」のカテゴリー部門（APMツール）において、年間大賞を受賞しました。

「ITreview The Best Software in Japan」は、ITreview(https://www.itreview.jp/)に投稿されたユーザーレビューをもとに、ユーザーから高く評価されたSaaS・ソフトウェアを表彰するアワードです。2026年は、「Best Software in Japan TOP100」「Rookie部門」「カテゴリー部門」「AI部門」の4つの部門で選定され、New Relicは、このうち「カテゴリー部門（APMツール）」で受賞しました。「カテゴリー部門」では、900近いカテゴリーの中から、レビュー収集が活発に行われたカテゴリーが厳選され、それぞれの年間大賞が表彰されました。

「ITreview The Best Software in Japan 2026」カテゴリー部門

https://www.itreview.jp/best-software-categories/2026

■本プレスリリースのURLはこちらです。

https://newrelic.com/jp/press-release/20260612

■New Relicのファクトシートやロゴ等は、以下からご確認いただけます。

https://newrelic.com/jp/about/media-assets

■New Relicについて

2008年に創業したNew Relicは、業界におけるリーダーとして、デジタルビジネスのあらゆる重要指標を観測可能にする「オブザーバビリティ（可観測性）プラットフォーム」を提供しています。デジタルビジネスを構成するアプリケーションやインフラストラクチャだけでなく、ユーザー側の顧客体験状況までをも観測可能にするため、企業はデジタルサービスの障害検知、顧客体験の低下検知、潜在的な問題やボトルネックを早期特定し解決するDevOpsチームを生み出します。これにより、企業は取り組むべきデジタル変革を、計測可能な戦略へと変化させることができます。New Relicの全世界顧客数は16,000以上、Fortune 100企業の過半数で採用されており、日本でも数百社を超えるお客様のデジタル変革を支援しています。New Relicが支持されている理由は、newrelic.com/jpをご覧ください。

■オブザーバビリティ（可観測性）プラットフォーム「New Relic」の特長

New Relicはオブザーバビリティのリーダーとして、優れたソフトウェアの計画、構築、デプロイ、実行に対するデータドリブンなアプローチでエンジニアを支援しています。New Relicは、エンジニアがあらゆるテレメトリー（メトリクス、イベント、ログ、トレース）を取得できる唯一の統合データプラットフォームを提供し、強力なフルスタック分析ツールとの組み合わせにより、エンジニアが意見ではなくデータを用いて最高の仕事をできるよう支援します。New Relicは、シンプルで透明性の高い価格体系を採用しています。開発サイクルタイムの計画、変更失敗率、リリース頻度、平均復旧時間（MTTR）の改善を支援することにより、エンジニアに高い費用対効果をもたらします。

※New Relicは、New Relic, Inc.の登録商標です。

※本文書内の製品名および会社名は全て、それらの登録名義人の商標である場合があります。