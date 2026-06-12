株式会社クロスワン、PHOTO NEXT2026のアウトレットコーナーに出品
株式会社クロスワン（本社：東京都豊島区、代表取締役：品川 全）は、2026年6月16日（火）・17日（水）にパシフィコ横浜で開催される写真業界向け展示会「PHOTO NEXT2026」において、会場内のアウトレットコーナーへ出品をいたします。
PHOTO NEXTは、写真館・写真事業者・関連メーカーなどが集まる写真業界向け展示会です。
会場内には、商品有効活用および来場者への提供を目的としたアウトレットコーナーが設けられており、当社も同コーナーへ出品いたします。
出品商品は、販売を終了した商品や長期保管品を中心に、来場者向けに提供する予定です。
また、株式会社クロスワンはPHOTO NEXT2026に出展企業としてブース出展も行い、3Dフォト関連サービスや角丸写真サービスなどの紹介に加え、当社が展開するヴィンテージ腕時計関連の取り組みについても展示いたします。
■アウトレットコーナー出品予定商品
・ポストカードシール
・フォトメール
・ひだまりガーデン
・プラギィ
・手ぬぐいタオル
・キャンバスアートボード
※出品商品は変更となる場合があります。
※在庫がなくなり次第終了となります。
■PHOTO NEXT2026 アウトレットコーナー
アウトレットコーナー概要
https://www.photonext.jp/outlet
■PHOTO NEXT2026 開催概要
展示会名：PHOTO NEXT2026
会期：2026年6月16日（火）10:00～18:00
2026年6月17日（水）10:00～17:00
会場：パシフィコ横浜 Bホール
ブース番号：12
公式サイト：https://www.photonext.jp/
■株式会社クロスワンについて
会社名：株式会社クロスワン
所在地：東京都豊島区千早2-38-16
代表者：代表取締役 品川 全
事業内容：ネットプリント／3Dフィギュア制作／民泊事業／ヴィンテージ時計レンタル事業 ほか
公式サイト：https://www.9631.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ
株式会社クロスワン
MAIL：shop@photo-cross.jp
TEL：03-5986-1118