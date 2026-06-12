株式会社クロスワン、PHOTO NEXT2026のアウトレットコーナーに出品

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（本社：東京都豊島区、代表取締役：品川 全）は、2026年6月16日（火）・17日（水）にパシフィコ横浜で開催される写真業界向け展示会「PHOTO NEXT2026」において、会場内のアウトレットコーナーへ出品をいたします。

PHOTO NEXTは、写真館・写真事業者・関連メーカーなどが集まる写真業界向け展示会です。

会場内には、商品有効活用および来場者への提供を目的としたアウトレットコーナーが設けられており、当社も同コーナーへ出品いたします。

出品商品は、販売を終了した商品や長期保管品を中心に、来場者向けに提供する予定です。

また、株式会社クロスワンはPHOTO NEXT2026に出展企業としてブース出展も行い、3Dフォト関連サービスや角丸写真サービスなどの紹介に加え、当社が展開するヴィンテージ腕時計関連の取り組みについても展示いたします。

■アウトレットコーナー出品予定商品

・ポストカードシール

・フォトメール

・ひだまりガーデン

・プラギィ

・手ぬぐいタオル

・キャンバスアートボード

※出品商品は変更となる場合があります。

※在庫がなくなり次第終了となります。

■PHOTO NEXT2026 アウトレットコーナー

アウトレットコーナー概要

https://www.photonext.jp/outlet

■PHOTO NEXT2026 開催概要

展示会名：PHOTO NEXT2026

会期：2026年6月16日（火）10:00～18:00

2026年6月17日（水）10:00～17:00

会場：パシフィコ横浜 Bホール

ブース番号：12

公式サイト：https://www.photonext.jp/

■株式会社クロスワンについて

会社名：株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

代表者：代表取締役 品川 全

事業内容：ネットプリント／3Dフィギュア制作／民泊事業／ヴィンテージ時計レンタル事業 ほか

公式サイト：https://www.9631.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社クロスワン

MAIL：shop@photo-cross.jp

TEL：03-5986-1118