中標津町太陽光発電所、環境省の地域と共生する再エネ優良事例「Good Echo」に選出

株式会社Looop



「エネルギーフリー社会の実現」をビジョンに掲げ、エネルギーと暮らしの新しいあり方を追求する株式会社Looop（本社：東京都台東区、代表取締役社長 CEO：中村創一郎、以下「Looop」）が所有するLooop中標津太陽光発電所（以下「中標津太陽光発電所」）の取り組みが、環境省より、地域と共生する再エネ優良事例「Good Echo（グッド・エコー）」として選出されました。

地域と共生する再エネ優良事例「Good Echo」について

国内では2050年ネット・ゼロの実現に向け、再生可能エネルギーの導入拡大が不可欠となっています。一方で、地域との共生上の懸念がある事例が一部で見られるなど、「地域との共生」をいかに実現するかが、各地域における課題となっています。

そのような中、自治体が主導することなどにより地域と共生した再生可能エネルギーの導入を図ることで、地域の課題を解決したり、地域に雇用創出や防災力強化といったメリットをもたらしたりする事例も多く存在します。これらの事例においては、いわば、再生可能エネルギーが地域の課題解決の有力な手段として活用されています。

そこで、環境省は、これら「地域と共生し、地域の課題解決に再生可能エネルギーを有力な手段として活用している事例」を紹介すべく、特設Webサイト「Good Echo」を公開しました。

地域と共生する再エネ優良事例「Good Echo」

https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/goodecho/

中標津太陽光発電所における地域共生の取り組み

北海道中標津町にある中標津太陽光発電所の取り組みが、このたび、環境省より選定されました。未利用地を活かした環境負荷の低い発電事業である点、次世代に向けた環境教育を通じて地域の子どもたちが気候変動やエネルギー課題を「自分ごと」として捉えるきっかけを提供している点、これら一連の地域貢献が認められたものです。

1. 土地の歴史を活かした環境負荷の低い再エネ発電

本発電所は、閉鎖されたゴルフ場跡地を活用して建設されました。これにより開発に伴う環境負荷を抑えつつ、「日射量が多く気温が低い」という高い発電効率を生み出す道東エリアの気候特性を活かし、一般家庭約6,100世帯分に相当する最大出力約31,600kWを発電しています。

2. 地元小学校と連携した、新入社員主導の「発電教室」

本発電所では、電力供給のみならず、地元の中標津町立丸山小学校と連携した「発電教室」を2025年で5回にわたり開催してきました。Looopの新入社員がリーダーとして運営する本教室では、クイズや発電所でのウォークラリーなど、ゲーム感覚で楽しみながら再生可能エネルギーやSDGsについて学ぶ機会を子どもたちに提供しています。

詳細は、地域と共生する再エネ優良事例「Good Echo」のサイトをご覧ください。

https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/goodecho/nakashibetsucho/

株式会社Looop 代表取締役社長 CEO 中村創一郎のコメント



地域と共生する再エネ優良事例「Good Echo」事例に選出いただき、大変光栄です。私たちの歩みは、東日本大震災直後に被災地へ太陽光発電を届けた経験から始まりました。その後、2011年に初めて自社で建設した山梨県北杜市の「柿の木発電所」は、資金も経験も乏しい中、地域の方々に支えられ、共に汗をかきながら完成させた場所です。15年経った今も、地域の方々の手で大切に守られ、稼働し続けています。

この「地域と共にエネルギーの拠点を守り育てる」という姿勢は、中標津太陽光発電所でも大切に受け継がれています。ゴルフ場跡地を活用したこの拠点において、地元の丸山小学校で開催している「発電教室」は、まさにその発展形です。発電所を次世代の学びの場とすることで、地域と共に子どもたちの「未来を育てる」。これこそが私たちの目指す地域共生のあり方です。

発電所は単なる設備ではなく、人の想いと地域のつながりが詰まった場所です。これからも地域の皆さまと共に、再生可能エネルギーを通じて豊かな未来を育み、ビジョンである「エネルギーフリー社会」の実現に邁進してまいります。

株式会社Looopについて

株式会社Looopは、東日本大震災に際し、被災地に太陽光発電で電気を灯し喜んでいただいた経験を基に、2011年4月、「エネルギーフリー社会の実現」をビジョンに掲げ創業しました。現在は、独自のテクノロジーを活用して電力消費の最適化を提案する電力小売事業（サービス名：Looopでんき）をはじめ、再生可能エネルギー発電所や蓄電池の開発・運用、エネルギーマネジメントを幅広く推進しています。2025年からはスマートホーム事業を本格化。エネルギーデータとAI・IoTを融合させ、エネルギーを「つくる」「使う」だけでなく、暮らしに溶け込み「賢く使いこなす」仕組みを構築することで、人や社会の可能性を広げる新しいエネルギーのあり方を追求しています。

設立日：2011年4月4日

本社所在地：東京都台東区上野3丁目24番6号 上野フロンティアタワー（受付17階）

代表者：代表取締役社長CEO/執行役員 中村創一郎

資本金：6,680百万円 ※2026年1月時点

売上高：50,524百万円 ※2025年3月期単体

URL：https://looop.co.jp/