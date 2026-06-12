日本イーライリリー　西神工場　新工場棟の地鎮祭を開催

日本イーライリリー株式会社

・日本国内唯一の自社製品製造拠点である西神工場で新工場棟着工にあたり地鎮祭を開催

・工場棟新設は2026年3月に発表した200億円の追加投資の一環で、2026年から2028年にかけて新規生産ラインの導入、工場のデジタル化およびプロセス自動化の推進も計画

・薬を必要とされる多くの患者さんに、より早く医薬品をお届けするため、引き続き安定的かつ高品質な医薬品の供給体制を追求

日本イーライリリー株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：シモーネ・トムセン、以下、日本イーライリリー）は、日本国内唯一の自社製品製造拠点である西神工場（兵庫県神戸市）の新工場棟の着工にあたり、6月11日（木）に地鎮祭を執り行いました。

神戸市長の久元 喜造様、兵庫県および西神工業会の代表の方々にご臨席を賜り、日本イーライリリーから

代表取締役社長 シモーネ・トムセン、製造本部長（西神工場長） アイノア・ニエトらが参列し、地鎮祭で工事の安全と竣工を祈願いたしました。地域の関係者の皆様とともに、西神工場の継続的な投資と成長に向けた重要な節目を迎えました。

日本イーライリリーは2026年3月、西神工場への200億円の追加投資を発表しました。今回の新工場棟新設は、この追加投資による医薬品供給体制強化の一環で、2026年6月に着工し、2028年4月の完成を予定しています。今後は、2028年にかけて新規生産ラインの導入やデジタル化、プロセス自動化を進め、西神工場の最適化を図ります。

地鎮祭ご参列代表者の皆様

神戸市長 久元 喜造様より、ご来賓のご挨拶の中で以下の趣旨のコメントを頂戴しました。

「地鎮祭が無事に執り行われたことを心よりお喜び申し上げます。この度の投資によりアルツハイマー病、肥満症、糖尿病などに対する日本イーライリリーの革新的な医薬品の開発や生産がより一層進むことを期待しています。2030年4月には神戸空港国際定期便の運行を予定しており、国際都市として、日本イーライリリーをはじめとした神戸でビジネスを展開されるすべての方々へ、よりよいビジネス環境を提供できるよう取り組んでまいります。」

日本イーライリリー製造本部長（西神工場長） アイノア・ニエトは以下のように述べています。

「イーライリリー・アンド・カンパニー創立150周年と西神工場の開設45周年が重なる年に、地域の皆様と地鎮祭を執り行えたことを光栄に思います。これまでの輝かしい歴史を称えつつ、西神工場は未来に向けて果敢に挑戦を続けてまいります。患者さんに必要な医薬品を安全かつ確実にお届けするため、社員が一丸となり患者さんのことを考えて取り組むことを通じて、日々成長を重ねてきました。地域社会の発展とともに、日本イーライリリーはより多くの患者さんに革新的や医薬品をより早くお届けすべく、次の歴史を刻んでまいります。」

日本イーライリリーは、ダイアベティス（糖尿病）、肥満症、がん、アルツハイマー病を含む中枢神経系疾患、自己免疫疾患などの重点領域において、革新的な医薬品への需要増加および研究開発パイプラインの拡充を背景に、迅速かつ柔軟に対応できる供給体制の整備を加速してきました。今後も、お薬を必要とされる多くの患者さんに、より早く医薬品をお届けするため、西神工場では安定的かつ高品質な医薬品の供給体制を追求してまいります。

西神工場 概要

所在地 ：兵庫県神戸市西区高塚台4-3-3（西神工業団地内）

開設 ：1981年

業務内容 ：リリー製品の分析試験、検査、包装

西神工場の紹介動画は下記リンクよりご覧いただけます。

https://www.youtube.com/watch?v=SNNI6AzjFLU&t=4s(https://www.youtube.com/watch?v=SNNI6AzjFLU&t=4s)

以上

日本イーライリリーについて

日本イーライリリー株式会社は、米国に本社をおくグローバル製薬企業イーライリリー・アンド・カンパニーの日本法人として、最先端の科学技術を基盤とした革新的医薬品の研究開発および供給に、50年以上にわたり継続的に取り組んでいます。ダイアベティス（糖尿病）、肥満症、がん、アルツハイマー病を含む中枢神経系疾患、自己免疫疾患など幅広い領域において医療の可能性を切り拓き、誰もが必要な医療を安心して受けられる社会づくりや、人々の健康で豊かな人生の実現に貢献してまいります。

詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。 https://www.lilly.com/jp

関連リリース

日本イーライリリー、医薬品供給能力のさらなる増強へ 西神工場に200億円の追加投資を決定（2026年3月12日） https://mediaroom.lilly.com/jp/previewPDF/2026/26-08_com.jp.pdf