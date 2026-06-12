ビットキー、スタートアップ初の「NHK学生ロボコン」協賛

株式会社ビットキー

株式会社ビットキー（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：寳槻 昌則、以下「ビットキー」）は、NHKおよびNHKエンタープライズが6月14日（日）に開催する「NHK学生ロボコン2026～ABUアジア・太平洋ロボコン代表選考会～」に協賛することをお知らせいたします。

なお、「NHK学生ロボコン」への協賛はスタートアップとして初めてとなります。

■NHK学生ロボコンについて

与えられた競技課題をもとに、自らのアイデアを駆使してロボットを製作し、競技を通して技術力と独創力を競うもので、全国から事前審査を通過した学生チームが出場します。本大会の優勝チームは、2026年8月に中国・香港で開催される「ABUアジア・太平洋ロボコン2026中国・香港大会」に、日本代表として出場します。今年のテーマは「カンフークエスト」です。カンフークエストは、ABUロボコン2026の開催地である香港の古代武術から着想を得た競技テーマです。カンフーの伝統を重んじ、規律・戦術・チームワークを磨く修行者の道を模したものです。武術を磨く“道場”では、2台のロボットが協力して槍を組み立てます。“梅花林”に配置された秘伝書を収集するタスクは、心身の鍛錬を表現したものです。そして、修行の集大成として位置づけられる“アリーナ”では、槍と秘伝書を用いて相手チームとの対決に臨みます。自動ロボットを含む2台のロボットの協力が重要なポイントとなります。

NHK学生ロボコン2026：https://www.event.nhk.or.jp/e-portal/detail.html?id=3995

■協賛の背景

ビットキーは、「つなげよう。人は、もっと自由になれる。」をミッション・ビジョンに掲げ、コネクトプラットフォーム「homehub」および「workhub」を展開しています。スマートロックなどの“ハードウェア”と、システムやサービスなどの“ソフトウェア”をシームレスに連携させる独自のアプローチが評価され、マンションやオフィスをはじめ、空港、庁舎、物流施設など様々な空間に導入されています。

「NHK学生ロボコン」は、まさにこの「ハードとソフトの融合」に高い技術力とチームワークで挑む大会です。自らのアイデアを形にし、未知の課題に立ち向かう学生たちの挑戦は、彼ら自身の将来の可能性を広げるだけでなく、これからの日本のものづくりや産業界の未来を牽引する大きな原動力になると確信しています。

ビットキーは、未来のイノベーションを担う若き才能の情熱を支援し、テクノロジーの力でより一層の社会発展に寄与したいと考え、スタートアップ企業として初めて本大会へ協賛することを決定いたしました。当日はビットキーも特別賞の授与者として参加し、参加チームへの贈呈を予定しています。

■株式会社ビットキー コメント

株式会社ビットキー 代表取締役社長 CEO 寳槻 昌則

私は幼少期から”ロボコン”をみて育ちました。その憧れの舞台に協賛という形で関われることを心から光栄に思うとともに、今日まで続く歴史を積み重ねて来られた関係者の方々に深く感謝しております。私たちビットキーは、ハードとソフトの”二刀流”を掲げるスタートアップです。出場者の皆さんが磨き上げてきた太刀筋がアリーナで存分に発揮されることを、全力で応援しています。

株式会社ビットキー 執行役員 CPO, Hardware 五十嵐 健

私自身、小学生のころロボットに熱中し、その「好き」が高じた結果、家庭用2足歩行ロボットやゲーム機コントローラーの開発など、モノづくりの現場に関わってきました。熱中して積み上げた時間は、何にも変え難いものです。今年のテーマ「カンフークエスト」では、2台の機体が協力する難解なミッションに挑むと伺っています。その努力と経験は、きっと皆さんと社会の未来を拓いてくれます。アリーナでの活躍を心から応援しています。

株式会社ビットキー 執行役員 CPO, Software 町田 貴昭

物理世界はデジタルと異なり、不確実性が高く、想定外の変数に満ち溢れています。私自身、当社の創業期からその難しさに直面し、日々苦労を重ねてきました。しかし、ハードとソフトを高度に融合させてこそ、私たちの暮らしに真のイノベーションが実現すると信じています。だからこそ、この大会に知恵と技術で挑む皆さんに対して、深い敬意を表します。会場での皆さんの活躍を心より応援しています。

大会概要

大会名：NHK学生ロボコン2026 ～ABUアジア・太平洋ロボコン代表選考会～

日時：2026年6月14日（日）

開場：11:30

開演：12:30

終了予定：18:30

会場：EBARA WAVE アリーナおおた（大田区総合体育館）

主催：NHK、NHKエンタープライズ

配信日：2026年6月14日（日） 12時開始（予定） YouTube・ニコニコ生放送

放送日：2026年7月19日（日）13：50～NHK総合

■株式会社ビットキーについて

株式会社ビットキーは、「つなげよう。人は、もっと自由になれる。」をミッション・ビジョンに掲げ、コネクトプラットフォーム「homehub」 「workhub」を展開しています。マンションやオフィスビルをはじめ、空港、庁舎、物流施設など、幅広い場所で利用されています。スマートロックをはじめとした “ハード”と、システムやサービスなどの“ソフト”をシームレスに連携させることで、新たな暮らし方や働き方の創出を目指しています。

【株式会社ビットキー 概要】

社名 ：株式会社ビットキー

所在地 ：東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン9F

代表者 ：代表取締役社長 CEO 寳槻昌則

設立 ：2018年5月16日

資本金 ：50,000,000円（2026年5月28日時点）

事業概要：ID認証・認可のためのプラットフォーム「bitkey Platform」の企画・開発・運用

コネクトプラットフォーム「homehub」「workhub」の企画・開発・販売

スマートロック等のハードウェア製品の企画・開発・販売

※「ビットキー」「homehub」「workhub」「bitkey platform」は株式会社ビットキーの登録商標です。