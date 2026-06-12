【2026年5月】法人向けギフトデリバリーサービス「TANOMO GIFT」、人気手土産ランキングを発表！

スカイファーム株式会社TANOMO GIFT MAY TOP10

施設特化型モバイルオーダーシステムをはじめ商業施設DXの伴走支援を手がけるスカイファーム株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：木村 拓也）が、東京・大丸有エリアを中心に運営する法人向けギフトデリバリーサービス「TANOMO GIFT」にて、2026年5月に人気を集めた手土産10商品をランキング形式でご紹介します。

■TANOMO GIFTとは

当社が提供するモバイルオーダーシステム「NEW PORT」によるデリバリー・ブランド。

お取引先へのご挨拶、会食・宴席など様々なビジネスシーンで入用となるお手土産を、効率的に心地よく手配できる法人向けデリバリーサービスです。大手町・丸の内・有楽町を中心に、オフィスや会食先などご指定先へ専属配送員がお届け致します。全国各地への配送も対応しており、遠方の方へのお届けにもご利用いただけます。

https://tanomo-gift.new-port.jp/

【TANOMO GIFT】2026年5月人気手土産TOP10

1位：マンゴープリン2個入り ザ・ペニンシュラ ブティック＆カフェ

ザ・ペニンシュラ東京で人気のフレッシュマンゴープリンの賞味期限が当日であるため、贈り物としてなかなか難しいというお客様の声を受け、フレッシュの味わいをそのまま日持ちがするように考案したオリジナルレシピのマンゴープリンの詰め合わせです。

アルフォンソマンゴーピューレを使用し、なめらかな触感のプリンに仕上げました。マンゴーの濃厚な味と爽やかな香りをお楽しみいただける自信作です。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/8alvpqv3pdeq)

2位：KOMU MONAKA 8pcs KOMU WAGASHI

多様なあんこと最中種の組み合わせで、あんこのおいしさを引き出す手作りもなか。

爽やかなレモンチーズ餡×スパイシーな黒胡椒種、濃厚なチョコレート餡×ビターなカカオニブ種、コーヒー粒餡×コーヒー種、そして北海道産粒餡×焦がし種の4つのフレーバーを各2個ずつ詰め合わせた8個入セット。もなかの世界を広げるモダンさを提案します。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/em4v7box5d3j)

2位：ショートガレット 4枚入 5箱セットBOX Cadeau

丸の内限定店舗「CADEAU」の人気No.1ギフトアソート。看板商品「ショートガレット」5種類（各4枚入）全てがお楽しみいただける、カラフルで上品な焼菓子詰合せです。

イギリスの伝統的なショートブレッドの素朴な味わいと、フランスのガレットブルトンヌのリッチな美味しさをひとつにしました。ブルターニュ地方の小麦粉や国産の発酵バターを贅沢に使用し、職人が一枚一枚、手作業で丁寧に焼いています。

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4位：プティガトー TK-24 （10種・45枚入） 東京會舘 丸の内本舘

熟練した菓子職人が丁寧に焼き上げた人気のクッキー詰め合わせ。

爽やかな酸味を感じる苺クッキーやさっくり焼き上げたバニラクッキー、洋酒の香りをほのかに感じる大人の味わいのクッキーなど、味わいもカタチも製法もそれぞれに違う10種類のクッキーをお楽しみいただけます。口当たり、風味、食感のバランスもバラエティ豊か。ギフトや手土産におすすめです。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/lvb2j1njemaa)

5位：サブレ・エシレ エシレ・メゾン デュ ブール

行列必至の人気商品もTANOMO GIFTなら並ばずに購入可能です。エシレバターを100%使用したリッチな味わいのバターサブレ。食べ始めたら止まらない、リピーター続出の美味しさです。（大丸有エリア限定商品）

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/olnmr36gl8nd)

6位：ショートガレット3種ギフトセット Cadeau

Cadeauの看板商品「ショートガレット」3種類が一度にお楽しみいただけるギフトセット。コンパクトながらも上品なパッケージは、お手土産でも好評です。

イギリスの伝統的なショートブレッドの素朴な味わいと、フランスのガレットブルトンヌのリッチな美味しさをひとつにしました。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/j80vlexxlb79)

7位：プティガトー TK-34 （14種・59枚入) 東京會舘 丸の内本舘

熟練した菓子職人が丁寧に焼き上げた人気のクッキー詰め合わせ。

マンゴーの香り豊かなクッキーやココナッツを焼き込んだクッキーなど、味わいもカタチも製法もそれぞれに違う14種類のクッキーをお楽しみいただけます。口当たり、風味、食感のバランスもバラエティ豊か。ギフトや手土産におすすめです。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/gg7oy9kwn0bd)

8位：ガトーセックギフト 12個入 Péché Mignon

北海道・函館で長年愛されてきたフランス菓子の名店が、東京・丸の内に初出店。

人気のダックワーズ4種類とフィナンシェ/マドレーヌ4種のギフト

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/gol7e38v6rbp)

9位：マンゴープリン＆杏仁豆腐セット 6個入り ザ・ペニンシュラ ブティック＆カフェ

ホテル「ザ・ペニンシュラ東京」のペストリーチームがオリジナルレシピを考案したなめらかな食感と濃厚な味のマンゴープリン、白桃のシロップ漬けを使用した爽やかな味わいの杏仁豆腐の人気の2種類の味をギフトボックスに詰めてご用意いたします。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/dl7pa2xemk9g)

10位：ラ ブアソートメント16個入 ティック ドゥ ジョエル・ロブション

"ロブションの料理哲学を踏襲したパティスリー"独創的でありながらフランスの伝統に基づいたバリエーションゆたかなお菓子をご提供しております。

人気の焼菓子16個の詰め合わせです。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/clients/robuchon)

◇ご紹介した商品はTANOMO GIFTからご注文いただけます。https://tanomo-gift.new-port.jp/

※販売アイテムは告知なく変更される場合がございます。また売り切れの場合はご了承ください。

※現在販売中のアイテムのランキングです。

みなさまの大切なビジネスシーンでお役に立つ、選び抜かれた手土産の数々を、ぜひTANOMO GIFTでお買い求めください。

【スカイファーム株式会社】

スカイファームは、テクノロジーを活用することによるテナント支援、不動産価値の向上及び快適な時間と空間の提供を目指しており、商業施設DXプラットフォーム「NEW PORT」を運営しています。

＜会社概要＞

社名：スカイファーム株式会社

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい２ー２ー１ 横浜ランドマークタワー

代表者：代表取締役 木村 拓也

設立：2015年7月

事業内容：施設向けモバイルオーダープラットフォームの開発・運営

企業ウェブサイト：https://sky-farm.co.jp/