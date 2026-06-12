JAM HOME MADEが、28周年を記念して、二刀流の指輪を発表！推し活がもっと楽しくなる金のバッジリング。「意匠登録番号1801689」2026年6月12日（金）より予約受付開始

INGOT BADGE RING

株式会社 JAM HOME MADE

バッジは、今までは生地につける事が常識でしたが、新しく指につける事が出来る様になりました。

JAM HOME MADEは、28周年を記念して、全く新しい概念の指輪を発表します。

指元に光るのは、大きな宝石ではなく、大好きな推しのバッジ。（今回の推しは金）指輪に穴を施す事で、バッジが装着可能な仕様になっています。（意匠権登録済み）

28をキーワードに、18金と10金というふたつの金が融合したインゴットをモチーフに、（18＋10＝28）バッジを外した時も、装飾品としての品格を残しました。普段使いのアクセサリーも、推し活の新しい表現方法にも使える二刀流の指輪です。

JAM HOME MADEは、設立28周年を記念して、18金と10金というふたつの金が融合した新たなプロダクトを発表します。（18＋10＝28）また、設立の1998年から2026年までの金価格の推移を振り返りながら、過去に発表したプロダクトのアップデートも同時に提案します。

【商品概要】

■インゴットバッジリング

【素材】 K18YG、K10YG、SV925 【カラー】 シルバー×ゴールド（鏡面仕上げ）

【サイズ】 #7,＃9,＃11,#13,#15,#17,#19,#21 【価格】 198,000円（税込）

■インゴットバッジリング

【素材】 SV925 【カラー】 シルバー（鏡面仕上げ）

【サイズ】 #7,＃9,＃11,#13,#15,#17,#19,#21 【価格】 27,500円（税込）

■インゴットバッジリング

【素材】 BRASS（真鍮） 【カラー】 ゴールド（真鍮鏡面仕上げ）

【サイズ】 #7,＃9,＃11,#13,#15,#17,#19,#21 【価格】 16,500円（税込）

【販売先】

ジャムホームメイドオンラインショップ：

https://www.jamhomemadeonlineshop.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2605FUSION(https://www.jamhomemadeonlineshop.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2605FUSION)

ジャムホームメイド東京店：03-3478-7113 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

ジャムホームメイドZOZOTOWN ショップ

■会社概要

JAM HOME MADE（ジャムホームメイド）は、1998年に設立されたユニセックスのジュエリー＆アクセサリーブランドです。ブランド名の「JAM」は、ジャズミュージシャンが集まり即興演奏を行う「JAM SESSION」に由来します。現在ではジャンルを超えた音楽や芸術において“即興的な変化”を象徴する言葉として広く用いられており、その自由な発想と創造性がブランドの根幹をなしています。

JAM HOME MADEは、これまでファッションブランドやアニメーション、さらには伝統芸術まで、ジャンルを横断した幅広いコラボレーションを展開してきました。常に新しい価値を生み出し、既成概念にとらわれないクリエイションを追求しています。ブライダルリングの分野においては、ディズニープリンセスの世界観を表現したシリーズをはじめ、二人でリングを作り合うワークショップを実施。大切な時間や体験そのものを形に残す取り組みも行っています。

ブランドのコンセプトは、「肌に最も近いプロダクトとして、ジュエリーやアクセサリーを通じ、思いやりと笑顔を提案」。JAM HOME MADEは、今後も多様なコラボレーションや新たな試みによって、ジュエリー・アクセサリーを通じた新しい価値を発信します。

社 名：株式会社 JAM HOME MADE

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

設 立：2003年7月

代表者：代表取締役社長 高橋征明

事業内容：ジュエリー・アクセサリー、革小物、腕時計などの企画、製造、販売

JAM HOME MADE公式ホームページ：https://www.jamhomemadeonlineshop.com/

Twitter：http://www.twitter.com/jamhomemade_com

Facebook：http://www.facebook.com/jamhomemade.official

Instagram：http://www.instagram.com/jamhomemade_official

Youtube：http://www.youtube.com/user/JAMHOMEMADEofficial