【AVIOT】AVIOT ×『マリマリマリー』コラボ完全ワイヤレスイヤホンが登場！2026年6月12日（金）より予約開始！

プレシードジャパン株式会社

「エモいイラスト」と「シュールなコント」がクセになる。ゆるくて、ちょっとおしゃれな、あの独特の空気感を耳元に。『マリマリマリー』の世界観を詰め込んだ、完全ワイヤレスイヤホンが登場。

コンシューマーエレクトロニクス製品の製造・販売を行うプレシードジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区)が運営する「AVIOT」は、完全ワイヤレスイヤホン「TE-Q3R」をベースモデルとし、作品の魅力を詰め込んだオリジナルデザインと、計140種類以上の完全新録ボイスを搭載した、登録者数176万人のYouTubeチャンネル『マリマリマリー』とのコラボモデル「TE-Q3R-MRY」を、本日2026年6月12日（金）より予約開始することをお知らせいたします。

製品ページ： https://aviot.jp/product/te-q3r-mry

累計出荷台数約37万台*のAVIOTのヒットモデル”Qシリーズ”の最新機種「TE-Q3R」をベースモデルに採用した、『マリマリマリー』の魅力を堪能できる特別仕様の完全ワイヤレスイヤホンが登場。

*2026年2月末時点

業界最小クラスのコンパクト設計でありながら、ロングバッテリー、ハイレゾ再生、ワイヤレス充電、周囲の環境に合わせて自動で騒音抑制の効果を最適化するアダプティブノイズキャンセリングなどに対応した「TE-Q3R」をベースに、デザイン・ボイス・パッケージのすべてに『マリマリマリー』の世界観を取り入れた特別仕様の完全ワイヤレスイヤホンです。



イヤホンの起動/終了や端末との接続状況をお知らせする「ボイスガイダンス」に加え、作中の印象的なセリフを再現した「ランダムボイス」を、「かなめ」「レイジ」「美月」「スミ」「とくちゃん」「かなめ＆レイジ」「丸ヶ丘高校」の、7つのモードで計140種類以上収録。キャラクターのボイスモードは専用のアプリでいつでも切り替え可能です。

デザインはブラックをベースに、イヤホン本体には『マリマリマリー』を象徴する”瞳”をイメージしたアイコンを配置、チャージングケースには『マリマリマリー』のYouTubeアイコンをイメージしたロゴを取り入れています。

パッケージには、本コラボ限定の完全新規描きおろしイラストを採用。夜の街をおしゃれに歩くかなめとスミをメインビジュアルに、パッケージ内側には、イヤホンを装着して夜に勉強するスミのスナップショットを配置しました。作品の雰囲気そのままの、ファン必携の仕様となっています。

また、マリマリマリーライブとの連動企画も実施決定。ライブ会場での展示・試聴体験いただけます。さらに、本商品をご予約の方は、ライブ会場で配布されるポストカードから、スペシャル音源を入手可能です。

※AVIOT ONLINE MALLでの注文番号が必要になります。詳細は会場でのご案内をご確認ください。

※連動企画は予告なく変更することがございます。あらかじめご了承くださいませ。

本コラボのためにスペシャルコントムービーを2026年6月14日（日）19:00公開予定。

詳しくは『マリマリマリー』公式YouTubeおよび各種SNSをご確認ください。

製品特徴

■ベースモデル

シリーズ累計出荷数約 37 万台(*1) を記録した「Q シリーズ」の最新機種「TE-Q3R」をベースモデルに採用。

業界最小クラス(*2)のコンパクト設計に、周囲の環境に合わせて自動で騒音抑制の効果を最適化するアダプティブノイズキャンセリングを搭載。

さらに、イヤホン本体最大 11.5 時間、ケース併用で最大 42 時間の長時間再生、ワイヤレス充電、肌に優しい医療用シリコン(*3)を採用したイヤーピースなど、充実の基本性能に加え、音楽CDの約3倍の情報量を伝送できるLDAC(TM)対応で、ワイヤレスでもハイレゾ再生を楽しめる高音質設計。

デザイン、使い勝手、音質すべてを高水準にまとめたハイスペックモデルです。

*1 2026 年 2 月末時点

*2 ノイズキャンセリング機能搭載の完全ワイヤレス充電機能に対応した完全ワイヤレスイヤホンとして、2025年9月時点 Preseed Japan調べ。

*3 全ての人にアレルギー反応が起きない事を保証するものではありません



■スペシャルボイス

本モデルのために収録された新録ボイスを多数搭載。

イヤホンの起動/終了や端末との接続状況をお知らせする「ボイスガイダンス」に加え、キャラクター同士の掛け合いや印象的なセリフを楽しめる「ランダムボイス」を、計140種類以上収録。ボイスモードは専用アプリで簡単に切り替えてお楽しみいただけます。



▽収録ボイスモード

・かなめ

・レイジ

・美月

・スミ

・とくちゃん

・かなめ＆レイジ

・丸ヶ丘高校

（石田先生、曽根山、しゅんぺい、田中、細山田、ギャル校長、藤田、金山先生）

■スペシャルデザイン

ブラックを基調としたイヤホン本体とチャージングケースには、『マリマリマリー』の世界観を象徴するモチーフを採用。

イヤホン本体には『マリマリマリー』を象徴する”瞳”をイメージしたアイコンを採用し、チャージングケースには『マリマリマリー』のYouTubeアイコンをイメージしたロゴを配置。ケース内面には作品のロゴをデザインしています。

作品らしさを感じながらも、日常使いしやすいスタイリッシュなデザインに仕上げました。

■スペシャルパッケージ

パッケージには完全新規描きおろしイラストを採用。

夜の街を歩くかなめとスミを描いたビジュアルに加え、パッケージ内側には夜に勉強するスミの姿をデザイン。『マリマリマリー』の日常のワンシーンを切り取ったような魅力を表現しています。

マリマリマリーライブ連動企画

本コラボイヤホンの発売を記念し、「マリマリマリーライブ」との連動企画を実施予定です。

ライブ会場では、本コラボモデルの展示および試聴を実施。実際にイヤホンをお試しいただきながら、『マリマリマリー』の世界観を体感いただけます。

さらに、本商品をご予約の方は、ライブ会場で配布されるポストカードから、スペシャル音源を入手可能です。

※AVIOT ONLINE MALLでの注文番号が必要になります。詳細は会場でのご案内をご確認ください。

※連動企画は予告なく変更することがございます。あらかじめご了承くださいませ。

https://www.t1010.jp/html/access/index.html

■ライブ概要

【タイトル】

マリマリマリーのアニメ&実写化コントライブ「大潜入」

【公演期間】

2026年6月27日(土)～28日(日)

27日(土)14:00／18:30

28日(日)12:00／16:00

【会場】

シアター1010（〒120-0034 東京都足立区千住3-92千住ミルディスI番館 10F）

公式HP ：https://www.marymarymary.store/2026live

チケット予約： https://www.cnplayguide.com/evt/evtdtl.aspx?ecd=CNS10656

■販売基本情報

・TE-Q3R-MRY

・販売価格：18,700円(税込)

・予約開始：2026年6月12日（金）11時～

※規定数に達し次第ご予約を終了させて頂くことがございます。お早めのお申込みをお願いいたします。

・お届け予定日：2026年9月中旬より順次

・取り扱い店舗：

AVIOT ONLINE MALL：https://shop.aviot.jp/products/te-q3r-mry

■TE-Q3R-MRY

【基本仕様】

ドライバー：φ10mmダイナミック型

通話用内蔵マイク：高性能MEMSマイク×1（片側）

バッテリー容量：イヤホン片耳 50mAh／チャージングケース 380mAh

最大通話時間：約5.5時間

最大連続再生時間：イヤホン単体 約11.5時間／ケース併用 約42時間

※再生時間は使用環境や接続方法により変動します。

イヤホン本体充電時間：約1.5時間

チャージングケース充電時間：約1.5時間 ※約10分の充電で最大約90分再生可能な急速充電対応。

充電ポート：USB Type-C

防水性能：IPX4相当（イヤホン本体のみ）

【Bluetooth規格】

Bluetooth version：5.3

マルチペアリング：8デバイス

マルチポイント：2デバイス

対応コーデック：AAC, SBC, LDAC

対応プロファイル：A2DP, HFP, AVRCP

【同梱物】

イヤーピース：XS / S / M / L 各サイズ1ペア

充電用USB Type-Cケーブル（30cm）

ユーザーマニュアルQRカード

■マリマリマリー

「マリマリマリー」はYouTubeやTikTokを中心に動画を配信するチャンネル。YouTubeの登録者数は176万人、TikTokの登録者数は26万人。（2026年5月現在）「エモいイラスト」と「シュールなコント」をテーマに、かなめ・レイジ・スミ・美月の4人が繰り広げる日常を中心にお届けしています。オリジナルアパレルグッズやセレクトショップとのコラボアパレルの販売、アニメと舞台コントが交差するコントライブを開催。レーベルから楽曲をリリースするなど、動画だけでなく各方面で活動中。

YouTube：https://www.youtube.com/@marymarymary80s

TikTok：https://www.tiktok.com/@marymarymary_80s

X（旧Twitter）：https://x.com/marymarymarynew

Instagram：https://www.instagram.com/marymarymary_80s/

公式HP：https://www.marymarymary.store/

■AVIOT

AVIOT(アビオット)は、2018年に誕生したプレシードジャパン株式会社のオリジナルブランド。

日本メーカーとしての高い品質が伝わる音づくり、繊細で美しいデザイン、IoTをもっと身近に誰でも簡単にお使いいただける製品を目指す、と言う思いのもとに、「Audio-Visual・Internet Of Things」のそれぞれの頭文字を取り命名しました。

2023年からは、ブランド名に新たに「A Visionary Innovation On Technology」の意味を込め、オーディオビジュアル製品の枠にとらわれない、エレクトロニクスのトータルブランドとして再スタートを切りました。

テクノロジーの力で革新をもたらし、お客様の理想を具現化するブランドでありたい、と言う理念のもとに、皆様に “あると人生変わるモノ”をお届けしていきます。

■会社概要

商号 : プレシードジャパン株式会社

代表者 : 代表取締役 土山 裕和

所在地 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-7 北参道DTビル3F

■事業内容:

1) ワイヤレスオーディオ機器、IoT関連商品の製造・輸入販売

2) モバイルアクセサリーの輸入販売

3) 自社ECサイトの運営

■AVIOT 公式サイト

https://aviot.jp/

■AVIOT 公式X（旧twitter）

https://twitter.com/AVIOT_JP

■AVIOT 公式Instagram

https://www.instagram.com/aviotjapan/

■AVIOT 公式TikTok

https://www.tiktok.com/discover/AVIOT