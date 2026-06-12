空港内に初出店！バンダイ公式の「ガシャポン(R)」大型専門店が登場 『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』新千歳空港店　2026年6月26日(金)オープン！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスと株式会社バンダイナムコアミューズメントは、北海道エアポート株式会社の協力の元、株式会社バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」の専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』新千歳空港店を、2026年6月26日(金)、「新千歳空港」(北海道千歳市)内にオープンします。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』が空港内に出店するのは初めてです。

▲『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』新千歳空港店

近年カプセルトイ業界では、大型のカプセルトイ専門店が増加し、身近なエンターテインメントとして多くのお客さまに楽しまれています。バンダイのオリジナルのカプセルトイブランドである「ガシャポン」ならではの「ワクワク体験」と「ユニークな商品」をファンの皆さまに向けて直接お届けしたいという思いから、バンダイ、施設企画・開発のノウハウを持つバンダイナムコエクスペリエンス、大型カプセルトイ専門店の運営ノウハウを持つバンダイナムコアミューズメントが協業で当店舗を出店します。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』新千歳空港店は、450面を一堂に展開するバンダイ公式のカプセルトイ専門店です。バンダイの新商品をすべて取りそろえ、ここでしか味わえない「ガシャポン体験」を提供することで、「ガシャポン」の新たな魅力を発信していきます。

精巧な造形やユニークな商品展開など、いまやカプセルトイはミニチュア玩具を代表する存在です。国内外問わず多くの方に「ガシャポン」のエンターテインメント性を伝えるべく、今後も出店を進めていきます。

▼『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』の魅力

1：バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている！

2：オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる！

3：オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる！

※オンライン店で購入した商品の店舗受け取りは、現在準備中です。あらかじめご了承ください。

施設概要

[施設名称] ガシャポンバンダイオフィシャルショップ新千歳空港店

[所在地] 北海道千歳市美々987-22 新千歳空港国内線ターミナルビル4F

[営業時間] 9:00～20:00

[施設面積] 114.7平方メートル （約34.7坪）

[設置面数] 450面

[公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/shinchitose/

1：バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている！

バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえ、豊富な商品ラインアップを展開。また『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。

capsule flockies モンチッチ

モンチッチがふわふわcapsule flockiesシリーズに仲間入りします♪

価格：400円/1回(全4種)

(C)2026 Sekiguchi Co.,Ltd.

VIRUSWEETS カプセルラバーマスコットDX

ガシャポンオリジナルフィギュアシリーズ「VIRUSWEETS」より、ネオンサイン風デザインがかわいいラバーマスコットが登場！

自立するのでフィギュアと一緒に並べてもかわいい！

価格：300円/1回(全6種)

(C)BANDAI キャラクターデザイン原案：あぼとま

haruchan フロッキーマスコット

クリエイター「haruchan」が描くオリジナルキャラクターのうさちゃんたちが、ボールチェーンつきのフロッキーマスコットに！

全種ディスプレイ用の紙製パッケージも付属した豪華仕様。

バッグに着けて持ち歩いたり、おうちのインテリアとしても大活躍。

価格：500円/1回(全5種)

(C)haruchan

クレヨンしんちゃん すきすき！マスコット

しんちゃんたちが“すき”をお届けするかわいい姿のマスコットが登場！かわいさだけじゃない、思わずクスッとくる表情やポージングにもご注目！カラフルな衣装は推し活にもピッタリです！

価格：300円/1回(全6種)

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

転生したらスライムだった件

リムルさまがいっぱいフィギュア6

リムルさまだらけのフィギュアシリーズ「リムルさまがいっぱいフィギュア」の第6弾！

スライムボディはもちろんクリア素材！リムルさまが大変身！ギィ、ヒナタ精霊武装、マサユキ、ゲルドはオリジナルデザインです！

価格：300円/1回(全5種)

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会

ジョジョの奇妙な冒険

カプセルフィギュアコレクション RE-Collect05

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」のキャラクターたちのジョジョコレがRE-Collectとして再登場！トリッシュは新規造形で新登場！。

価格：500円/1回(全4種)

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会

【フラットガシャポン】B.LEAGUE モテ男No.1ランキング クリアファイル

B.LEAGUE開幕時から毎年実施されているバレンタイン企画！各クラブから１名ずつエントリーし「B.LEAGUE No.1のモテ男は誰か？」ファン投票で決定！選ばれた選手たちのプライベートショットを使用したクリアファイルが登場です♪

価格：400円/1回(全14種)

(C)B.LEAGUE

水森亜土 めじるしアクセサリー

水森亜土さんが描く女の子や動物がめじるしアクセサリーになって登場♪

価格：300円/1回(全5種)

(C)ADO MIZUMORI

ねずみのANDY ライトマスコット

ねずみのANDY(アンディ)からライトマスコットが登場！スイッチ付きでON/OFF切り替えができ、電池も入れ替えられる豪華仕様です！

価格：500円/1回(全4種)

(C) Seiji Matsumoto

2：一部の商品はオンライン店で購入可能！商品は店舗でも受け取ることができる！

一部の商品は、公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャルショップオンライン店」で購入可能！オンライン商品受け取り対応店舗のカウンターで受け取ることができます。

※店舗受け取りサービスは、後日開始予定です。

3：オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる！

「ガシャっと回してポンと出る」がブランド名の由来となっている「ガシャポン」の醍醐味である“ハンドル操作”が体感できる空カプセル回収ボックス「ガシャポイントステーション」(右記イメージ図)や、注目商品を展示するショーケースなどお客さまが楽しめる仕掛けを用意しています。そのほか、購入キャンペーンやお客さま参加型イベントの実施など、バンダイナムコグループならではのエンターテインメントあふれるサービスを提供します。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』新千歳空港店 オープン記念キャンペーン開催！

6月12日(金)～6月21日(日)開催！「Xフォロー＆リポストキャンペーン」

▼ Xフォロー＆リポストキャンペーン

対象アカウントをフォローしてキャンペーンポストをリポストした方の中から抽選で100名さまに、「えらべるPay(R)」500円分がその場で当たる！

【応募方法】

１. 以下のアカウントをフォロー

ガシャポンバンダイオフィシャルショップ新千歳空港店( @GBO_chitose)

２. キャンペーンポストをリポスト

【応募期間】

6月12日(金)キャンペーンポスト投稿後から6月21日(日)23:59まで

「えらべるPay(R)️」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、さまざまなスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)️」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

【注意事項】

・ラインアップの中から好きな商品と交換していただけます。

・ポイント数は受け取ったチケット券面をご確認ください。

・ラインアップおよび交換に必要なポイントは付与されたギフトにより異なり、変更になる場合がございます。

・ポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換してください。

・ラインアップは随時変更となる場合がございます。

・ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換してください。

・期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。

・ポイントの追加チャージはできません。

・商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。

・本キャンペーンは株式会社バンダイナムコエクスペリエンスによる提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。 株式会社バンダイナムコエクスペリエンスお問い合わせ窓口までお願いします。

Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

・「nanaco(ナナコ）」と「nanacoギフト」は株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。

・「nanacoギフト」は、株式会社セブン・カードサービスとの発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。

本キャンペーンについてのお問い合わせは株式会社セブン・カードサービスではお受けしておりません。株式会社バンダイナムコエクスペリエンスまでお願いします。

・「au PAY」は、KDDI株式会社の商標です。

・PayPayポイントは出金、譲渡不可です。PayPay／PayPayカード公式ストアでも利用可能です。

■当キャンペーンに関するお問い合わせ窓口：株式会社バンダイナムコエクスペリエンス( https://bnam-customer.my.site.com/FAQ/s/ )

6月26日(金)～7月5日(日)開催！「オリジナルアクリルチャーム」プレゼント

▼「オリジナルアクリルチャーム」プレゼント

ご来店のお客さまに「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ ガシャポンステーションアクリルチャーム」をプレゼントします。

店舗スタッフへお声がけください。

※各日先着50名さま。なくなり次第終了。

【実施期間】

2026年6月26日(金)～7月5日(日) 計10日間

「空カプセル3個回収キャンペーン」

▼空カプセル3個回収キャンペーン

ナムコポイントアプリと連動して空カプセル3個を「ガシャポイントステーション」へ入れると「オリジナルショッパー」をプレゼント！

↓ナムコアプリのダウンロードはこちら

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/app/

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。 ※表示価格は税込みです。 ※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

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